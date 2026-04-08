Elektrėnų „Energija“ 27 kartą tapo Lietuvos čempione

Linas Baublys
Elektrėnai yra, buvo ir bus Lietuvos ledo ritulio sostine. Šią tiesą įrodė ne tik 27 kartą Lietuvos čempione tapusi „Energija“, bet ir aplinkybė, kad pirmąsias dvi finalo serijos rungtynes mūsų miesto komandai teko žaisti Kaune. Panašu, kad vienos šaldymo įrangos detalės gedimas ir visi su tuo susiję nepatogumai akivaizdžiai parodė Elektrėnų ledo arenos svarbą ne tik mūsų miestui, bet ir visai šaliai. Dėl šios aplinkybės teko keisti ne tik finalo serijos rungtynių vietą, bet ir vaikų, jaunimo, moterų, I lygos varžybų, treniruočių grafikus, koreguoti nacionalinių rinktinių pasiruošimo eigą. Tai rodo, kokią unikalią galimybę turime savo miesto Ledo arenoje vykdyti įvairių žiemos sporto šakų – ledo ritulio, dailiojo čiuožimo, greitojo čiuožimo – treniruotes ir varžybas, taip pat masinius čiuožimus visiems norintiems entuziastams. Galiausiai, kur daugiau, jei ne Ledo arenoje galime patirti tokias emocijas, kurias mums padovanojo Lietuvos ledo ritulio finale kovojusios komandos – Elektrėnų „Energija“ ir Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“.
Pirmosios finalo rungtynės „Energijai“ prasidėjo ne itin sėkmingai. Gal būtent netikėtas persikėlimas iš namų arenos į Kauną ir nulėmė tai, kad „Hockey Punks-Mototoja“ pirmieji pelnė du įvarčius, antrajame kėlinyje išsiverždami į priekį rezultatu 2:0. Visgi kėlinio pabaigoje Nazar Ruzhnikov, po Tado Kumeliausko ir Artūro Katulio perdavimų iš pradžių sušvelnino, o praėjus vos 23 sekundėms Sergii Lochach, po Matthew Gouldo perdavimo ir išlygino rezultatą 2:2. Po šios sėkmės „Energija“ perėmė iniciatyvą ir dominavo rungtynėse. Trečiajame kėlinyje įvarčių pelnyta nebuvo bei varžybos persikėlė į pratęsimą. Toliau spausdama varžovus „Energija“ beveik visą laiką leido „Hockey Punks-Mototoja“ aikštelės pusėje, kol galiausiai Karolis Krasilnikovas, po puikaus Tado Kumeliausko perdavimo pelnė lemiamą įvartį. Rungtynės laimėtos rezultatu 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0), serijoje iki trijų pergalių išsiveržta į priekį 1:0.
Antrosiose finalo rungtynėse ir vėl pirmieji pasižymėjo „pankai“, tačiau šįkart „Energija“ antrojo įvarčio į savo vartus nelaukė bei praėjus vos 7 sekundėms Matthew Gould žaibiškai išlygino rezultatą. Dar pirmajame kėlinyje pasižymėjo ir Tadas Kumeliauskas, kuris po Nazaro Ruzhnikovo bei Karolio Krasilnikovo perdavimų išvedė mūsų komandą į priekį 2:1. Antrojo kėlinio pradžioje jau „Hockey Punks-Mototoja“ lygino rezultatą, tačiau Kipras Grabliauskas ir Egidijus Binkulis, po Jaredo Brocko ir Dovydo Laimučio perdavimų kėlinio viduryje įtvirtino „Energijos“ pranašumą 4:2. Trečiajame kėlinyje aktyvesni buvo vilniečiai, nes jiems reikėjo vytis mūsiškius bei lyginti rezultatą. Visgi „Energija“ ne tik apsigynė, bet ir pačioje rungtynių pabaigoje, varžovams pakeitus vartininką šeštu žaidėju, pelnė dar vieną įvartį. Tai gražiu, taikliu, tolimu smūgiu meistriškai padarė Tadas Kumeliauskas, įtvirtinęs mūsų komandos pergalę 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) bei serijos rezultatą 2:0.
Finalo serijai persikėlus į Vilnių, kiekvienos rungtynės „Hockey Punks-Mototoja“ komandai tapo kova dėl išgyvenimo. Galbūt dėl to vilniečiai vėl pasižymėjo pirmieji, pelnydami įvartį pačioje rungtynių pradžioje. Po to ilgą laiką vyko atkakli, intensyvi kova, tačiau iki trečiojo kėlinio nė vienai komandai pasižymėti nepavyko. Vos prasidėjus trečiajam kėliniui mūsų komandos legionierius iš Ukrainos Nazar Ruzhnikov, po Egidijaus Binkulio ir Tado Kumeliausko perdavimų rezultatą išlygino 1:1. Nors ir toliau tęsėsi lygi kova, rungtynėms artėjant prie pabaigos „pankams“ pavyko pelnyti antrąjį įvartį. „Energija“ ir po to nepasidavė, pačioje rungtynių pabaigoje pakeisdama vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau vilniečiams pavyko perimti ritulį ir pelnyti įvartį į tuščius vartus 1:3. Kai jau atrodė, kad vilties nebėra, ją atgaivino ne kas kitas, o labiausiai patyręs rungtynių žaidėjas, mūsų komandos veteranas Artūras Katulis. Jis likus kiek daugiau nei minutei pirmas suskubo prie po Tado Kumeliausko ir Aivaro Bendžiaus smūgių nuo vartininko atšokusio ritulio. Tokiu būdu 44 metų Artūras Katulis tapo vyriausiu finalo serijose įvartį pelniusiu žaidėju. Likusį laiką „Energija“ vėl keitė vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau daugiau įvarčių pelnyti nepavyko ir teko pripažinti, kad „pankai“ šįkart „išgyveno“, laimėdami rungtynes 3:2 (1:0, 0:0, 2:2) bei sušvelnindami serijos rezultatą iki 1:2.
Ketvirtosios serijos rungtynės vėl vyko Vilniuje. Ir vėl „Hockey Punks-Mototoja“ pirmieji pelnė įvartį. Tačiau šįkart jau ne vieną, ir ne du, o visus tris. Po vieną per kiekvieną kėlinį. „Energijai“ tik pačioje rungtynių pabaigoje pavyko pelnyti garbės įvartį. Po Nazaro Ruzhnikovo ir Dovydo Laimučio perdavimų pasižymėjo Karolis Krasilnikovas. Rungtynės pralaimėtos rezultatu 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), serijos rezultatas tapo lygus 2:2.
Lemiamos, penktosios serijos rungtynės grįžo bei vyko ten, kur ir turėjo vykti, Lietuvos ledo ritulio Mekoje – Elektrėnų ledo arenoje. Beveik aklinai areną užpildę žiūrovai laukė ir sulaukė puikaus reginio. Panašu, kad ir patys žaidėjai jautė tą ypatingą atmosferą bei ore tvyrojusią įtampą, kurią lėmė ne tik rungtynių svarba, bet ir abi komandas palaikantys aistruoliai. Tribūnose tilpo ne tik elektrėniškiai, bet ir didžiulis būrys iš Vilniaus atvykusių „Hockey Punks-Mototoja“ gerbėjų. Įkvėpti šios atmosferos bei audringo palaikymo pagaliau, pirmą kartą visos serijos metu, rungtynes įvarčiu pradėjo „Energijos“ ledo ritulininkai. Jau pirmojo kėlinio pradžioje arena suošė, kai įvartį pelnė Kipras Grabliauskas, pasižymėjęs po Pauliaus Grybausko ir Sergijaus Lohačiaus perdavimų. Dar didesnė emocijų banga kilo, kai Karolis Krasilnikovas, po Aurimo Gaidausko ir Tado Kumeliausko perdavimų, pelnė antrąjį rungtynių įvartį ir išvedė „Energiją“ į priekį 2:0. Mūsų komanda ir toliau užtikrintai kontroliavo žaidimą, todėl atrodė, kad toks rezultatas išliks ir po pirmojo kėlinio. Vis dėlto, pačioje kėlinio pabaigoje likome mažumoje ir gana netikėtai bei apmaudžiai, likus vos 9 sekundėms iki pertraukos, praleidome įvartį „į rūbinę“ 1:2. Negana to, vos prasidėjus antrajam kėliniui, vienas iš „Hockey Punks-Mototojos“ lyderių Ilja Četvertakas, po legionieriaus iš Suomijos Henri Aleksi Mustoneno perdavimo, sukėlė euforiją vilniečių aistruolių tribūnoje, išlygindamas rezultatą. Ne tik serijos, bet ir rungtynių rezultatas tapo 2:2. Nuo šio momento kova tapo dar labiau įtempta ir nuožmi. Nors iniciatyva ir priklausė „Energijos“ žaidėjams, kurie atliko kur kas daugiau smūgių, sukūrė kur kas daugiau pavojingų progų, tačiau pasižymėti nepavyko nė vienai iš komandų. Kai jau atrodė, kad rezultatas po antrojo kėlinio bus lygus, šįkart likus toms pačioms 9 sekundėms iki pertraukos, pasižymėjo mūsų komanda. Įvartį po Matthew Gouldo perdavimo iš už vartų pelnė Paulius Grybauskas, išvesdamas „Energiją“ į priekį 3:2. Prasidėjo lemiamas, trečiasis, paskutinis serijos pagrindinio laiko kėlinys. Jo metu savo žodį tarė „Energijos“ lyderiai, komandos kapitonas Aivaras Bendžius bei Tadas Kumeliauskas. Iš pradžių, kėlinio viduryje, po Tado Kumeliausko smūgio pirmasis prie atšokusio nuo vartininko ritulio suskubo Aivaras Bendžius 4:2. „Hockey Punks-Mototoja“ nepasidavė ir pačioje kėlinio pabaigoje, pakeitę vartininką šeštu žaidėju, vėl pelnė įvartį, grąžindami ne tik intrigą, bet ir tikėjimą savo gausiems bei garsiems aistruoliams 4:3. Tačiau varžovams bandant kilti į lemiamą šturmą, būtent Tadas Kumeliauskas su Aivaru Bendžiumi perėmė ritulį, dviese iššoko prieš „pankų“ vartininką ir po staigių perdavimų vienas kitam įspūdingai sužaidę „sienelę“, įtvirtino „Energijos“ pergalę 5:3. Nors „Hockey Punks-Mototoja“ ir toliau atsisakė pasiduoti, keitė vartininką šeštuoju žaidėju, tačiau Egidijus Binkulis, po Dovydo Laimučio perdavimo įtvirtino galutinį rungtynių rezultatą, pelnydamas įvartį į tuščius vartus 6:3 (2:1, 1:1, 3:1). Serija laimėta rezultatu 3:2 ir Elektrėnų „Energija“ vėl tapo Lietuvos ledo ritulio čempione, po metų pertraukos susigrąžindama šį titulą būtent iš Vilniaus „Hockey Punks-Mototoja“ komandos. Kuo didžiausia pagarba varžovams už gražią kovą ir kuo nuoširdžiausi sveikinimai mūsų komandai su įspūdinga pergale! Rezultatyviausiu finalo serijos žaidėju tapo Tadas Kumeliauskas, pelnęs 3 įvarčius ir atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus.
„Energijos“ vyr. treneris Arūnas Aleinikovas pabrėžė, kad mūsų komanda dominavo visos finalo serijos metu, tačiau varžovai geriau išnaudojo susikurtas progas ir būtent todėl serija tęsėsi iki lemiamų penktųjų rungtynių. Tuo pačiu treneris pasidžiaugė didžiuliu ledo ritulio aistruolių susidomėjimu varžybomis tiek Elektrėnuose, tiek Vilniuje. Galima pritarti treneriui, kad finalo serijos intriga, žiūrovų gausa, ledo ritulį lankančių vaikų skaičius leidžia tikėtis ir ateityje Elektrėnuose matyti ne mažiau įdomias ir įtemptas komandų kovas tiek Lietuvos, tiek Baltijos ledo ritulio lygose.