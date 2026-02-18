Vytautauto V. Landsbergio knygos „Bevardžio sagos“ pristatymas

Vytautauto V. Landsbergio knygos „Bevardžio sagos“ pristatymas

Rašytojo, kino režisieriaus Vytauto V. Landsbergio romanas „Bevardžio sagos“ – 20 metų rašyta knyga. Tai aštuonis dešimtmečius apimanti Lietuvos istorijos saga, kurioje skaudžiausios tėvų ir senelių patirtys per nematomas gijas perduodamos vaikams ir anūkams. Pokaris, partizaninio karo prasmė ir tragizmas, sovietmečio degradacija – visos patirtos netektys, traumos ateina iki mūsų dienų. Daugybė atskirų asmeninių istorijų pabaigoje susipina į vieną pasakojimą, kad nė vienas žmogus neliktų pamirštu bevardžiu.

Į susitikimą su autoriumi ir jo naujausiu romanu kviečiame kovo 4 dieną, 17.30 valandą.

