Susitikimas su poetu ir leidėju Juozu Žitkausku

Vasario 16 d. – kovo 11 d. minime Lietuvių kalbos dienas. LKD‘2026 sostine šiais metais yra paskelbtas Rokiškis, o renginių ciklą, nuvilnijantį per visą Lietuvą, kiekvienais metais inicijuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK). Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka taip pat ruošiasi Lietuvių kalbos dienoms ir ta proga kovo 5 d., 17.30 valandą visus bibliotekos lankytojus ir svečius kviečia į susitikimą su poetu, asociacijos „Slinktys“ vadovu, leidėju ir visuomenininku Juozo Žitkausku.

Diskutuodami bandysime apčiuopti mūsų kalbos pulsą ir įvertinti, kiek ji gyva ne tik šiuolaikinėje visuomenėje, bet ir literatūros pasaulyje.

