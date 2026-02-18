Elektrėnų sveikuoliai siaučia

Elektrėnų sveikuoliai siaučia

Julija Kirkilienė

Vasario 6–8 dienomis Palangoje vykusioje Stintų šven­tėje daug dėmesio sulaukė Elektrėnų sveikuolių klubas. Ankstyvą ­šeštadienio rytą pilnas autobusas – 40 šventiškai nusiteikusių ­svei­ką gy­venseną propaguojančių Elek­­­trė­nų savivaldybės žmonių, pa­si­puošusių geltona atributika,­ – išsiruošė į Palangą. Gausi ir visada aktyvi komanda Palangoje neliko nepastebėta – pateko į visų ­Lietuvos televizijų ­reportažus.
Klubo pirmininkas Saulius Girčys sako, kad į Palangą va­žiuoti buvo užsakyti net du autobusai, bet daug žmonių susirgo, todėl vieną autobusą teko atšaukti.
Oras Palangoje ruonių mau­­dy­nėms buvo idealus – 5 laipsniai šalčio ir daug sniego. Maudynių organizatoriai šiais metais vietoj medalių kiekvienam „ruoniui“ įteikė po kepurę su maudynių ­simboliu – ruoniuku. Stintų Palangoje, sako Saulius, ne visi valgė – ne vienas sveikuolis valgo tik veganišką maistą. Bet kas norėjo, stintos valgymo ritualui 12 ar 15 eurų nepagailėjo. Palangos ruo­niai turi tradiciją užkurti laužą, ant ­kurio sim­boliškai kepa vieną ­stintą. Šiais metais laužą užkurti sekėsi sunkiai, tad ir simbolinė stinta visa apanglėjo.
Grįžo iš Palangos sveikuoliai jau po pusiaunakčio, nes Palangoje dar pasinaudojo 50 proc. nuolaida SPA procedūroms vandens parke.
Visi, kurie nori su sveikuoliais pašėlti ar tik šėlionių pasižiūrėti, kviečiami iš vasario 14 į 15-ąją 12 val. nakties ateiti prie pontoninio tilto Elektrėnuose. Svei­kuoliai lede išpjaus širdelės formos eketę ir joje maudysis. Tą stebuklingą naktį sveikuoliai maudysis todėl, kad ji siejama su Kristaus krikštu, vanduo irgi yra stebuklingas… O stebuklingame vandenyje išsimaudę sveikuo­liai visada būna sveiki…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Apdovanojimai – pagarba visuomenės sveikatos specialistų darbui
„Pažadink močiutės suknelę“ – susitikimas, sujungęs stilių ir atmintį
Vievyje surengtos poledinės žūklės varžybos subūrė žvejus iš visos Lietuvos
IŠVYKIMO KUPRINĖ: RAMYBĖ, NE PANIKA

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai
Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!
Vytautauto V. Landsbergio knygos „Bevardžio sagos“ pristatymas
Susitikimas su poetu ir leidėju Juozu Žitkausku

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44