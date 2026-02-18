Elektrėnų sveikuoliai siaučia

Julija Kirkilienė
Vasario 6–8 dienomis Palangoje vykusioje Stintų šventėje daug dėmesio sulaukė Elektrėnų sveikuolių klubas. Ankstyvą šeštadienio rytą pilnas autobusas – 40 šventiškai nusiteikusių sveiką gyvenseną propaguojančių Elektrėnų savivaldybės žmonių, pasipuošusių geltona atributika, – išsiruošė į Palangą. Gausi ir visada aktyvi komanda Palangoje neliko nepastebėta – pateko į visų Lietuvos televizijų reportažus.
Klubo pirmininkas Saulius Girčys sako, kad į Palangą važiuoti buvo užsakyti net du autobusai, bet daug žmonių susirgo, todėl vieną autobusą teko atšaukti.
Oras Palangoje ruonių maudynėms buvo idealus – 5 laipsniai šalčio ir daug sniego. Maudynių organizatoriai šiais metais vietoj medalių kiekvienam „ruoniui“ įteikė po kepurę su maudynių simboliu – ruoniuku. Stintų Palangoje, sako Saulius, ne visi valgė – ne vienas sveikuolis valgo tik veganišką maistą. Bet kas norėjo, stintos valgymo ritualui 12 ar 15 eurų nepagailėjo. Palangos ruoniai turi tradiciją užkurti laužą, ant kurio simboliškai kepa vieną stintą. Šiais metais laužą užkurti sekėsi sunkiai, tad ir simbolinė stinta visa apanglėjo.
Grįžo iš Palangos sveikuoliai jau po pusiaunakčio, nes Palangoje dar pasinaudojo 50 proc. nuolaida SPA procedūroms vandens parke.
Visi, kurie nori su sveikuoliais pašėlti ar tik šėlionių pasižiūrėti, kviečiami iš vasario 14 į 15-ąją 12 val. nakties ateiti prie pontoninio tilto Elektrėnuose. Sveikuoliai lede išpjaus širdelės formos eketę ir joje maudysis. Tą stebuklingą naktį sveikuoliai maudysis todėl, kad ji siejama su Kristaus krikštu, vanduo irgi yra stebuklingas… O stebuklingame vandenyje išsimaudę sveikuoliai visada būna sveiki…