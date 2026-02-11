Vyrų liaudies choro „Energetikas “ 1984 m. ataskaita

Tikime, kad skaitytojams įdomi 1984 metų choro „Energetikas“ veikla, atspindinti ir Elektrėnų istoriją, kurią savo dienoraštyje užrašė Antanas Algimantas Adomaitis.
Vyrų choro „Energetikas“ grupė su legendiniais koncertiniais kostiumais apie 1985 m.
Mieli dainos mylėtojai, pirmiausia leiskite pasidžiaugti, kad mūsų chorui vadovauja du puikūs chorvedžiai, geri dirigentai, energingi organizatoriai Julius Jurgaitis ir Raimondas Katinas. Nenuilstantis mūsų choro organizatorius Julius jau dvidešimtus metus dalinasi mūsų choro džiaugsmais ir rūpesčiais. Ačiū jam už įdėtą širdį į kiekvieno renginio sėkmę. Dar tik antrus metus su mumis dirba Raimondas, o mums atrodo, kad mes jau labai seniai vieni kitus pažįstame ir puikiai vieni kitus suprantame. Norėtume, kad ir ateityje tas darnus duetas suderintų mūsų balsų stygas.
Nuo praėjusio ataskaitinio susirinkimo, kuris įvyko 1984 m. sausio 24 dieną, praėjo nepilni metai, tačiau mums jie buvo gana atsakingi. Pirmiausia, reikėjo pademonstruoti, kaip mes pasiruošę Respublikinei jubiliejinei dainų šventei. Reikli komisija, susidedanti iš kultūros ministro pavaduotojo, Konrado Kavecko, Kipro Petrausko, Povilo Gylio, Vytauto Ruginio ir kitų, tikriausiai, nebuvo apvilta ir išgirdo liaudies choro atitinkantį dainavimo lygį. Nepaisant džiugios nuotaikos, kaip ir anksčiau, lieka aktualus choristų gretų augimo klausimas. Šiuo metu chore liko 38 dainininkai. Pradėję dirbti Kruonio HAE, choro nebelanko Kasčiukaitis, retai į repeticijas ateina Jonas Šlekaitis. Visa laimė, kad liko tvirtas choro branduolys – pareigingiausi dainininkai. Malonu, kad aktyviai į branduolio gretas įsijungė Robertas Vaitiekūnas. Daugiau aktyvumo norėtųsi iš mūsų jaunimo Akamovičiaus, Martinėno. Laiko repeticijoms nesuranda Valaiša. Be pažadų lankyti repeticijas toliau nepažengė Algis Vasiliauskas, Jonas Sirvydas, Marijonas Jurkevičius, Gerbutavičius, Algirdas Lukoševičius. Matyt, ne viską padarė ir choro taryba, kad buvę dainininkai nepaliktų choristų gretų. Nesuradom bendrų svertų ir su elektrinės administracija bei visuomeninėmis organizacijomis, kad mūsų pastangos didinti choro dalyvių gretas būtų rezultatyvios. Visų choro dalyvių vardu reiškiu padėkas patiems aktyviausiems choro dalyviams: Romualdas Krukoniui, Vladui Kalinui, Viktorui Valiušiui, Ričardui Dabišiui, Vytautui Janavičiui, Edvardas Bacevičiui, Jonui Alimui, Antanui Liepiniui, Mečislovui Griško, Algiui Krilavičiui, Jonui Valiukui, Laisvydui Valinčiui, Leonui Tarbūnui, Algimantui Balčiūnui, Petrui Petkevičiui, Liudui Speičiui, Petrui Simonaičiui, Juozui Židoniui, Pranui Jalmokui, Vytautui Urbonavičiui, Stasiui Malūnavičiui, Vydmantui Tekoriui.
Šiek tiek apie mūsų komandinę veiklą. Vasario 17 d. koncertas rinkėjams po susitikimo su kandidatais į Aukščiausiąją Tarybą Pranu Noreika ir Michalina Meškauskiene. Pirmą kartą atlikome dainą „Oi rūta, rūta“. Šiek tiek pašalome, nes kultūros namai buvo nešildomi.
Vasario 22 d. koncertavome M. Čiurlionio meno mokykloje. Mūsų atliekamų 4 dainų klausėsi „Eglaitės“ ir mokyklos dėstytojai. Dvi dainas atlikome kartu su „Eglės“ choru. Labai neblogai suskambėjo Štrauso „Pavasaris“, nors repeticijos su choru „Eglė“ neturėjome. Po koncerto – vakarienė Statybininkų kultūros rūmuose. Dalyvavo 34 vyrai. Vakaras praėjo labai smagiai, net su jaunimo diskoteka.
Gegužės 3 d. konservatorijos diplomanto Juozo Janonio egzaminas I vidurinėje mokykloje kartu su choru. Komisijos pirmininkas – Kauno valstybinio choro dirigentas Petras Bingelis, komisijoje Antanas Jozėnas, Konradas Kaveckas, Albinas Petrauskas, Vytautas Četkauskas, Laurynas Lopas ir kiti komisijos nariai ir diplomantai. Visi mūsų chorą įvertino gerai. Po koncerto dar dainavome prie diplomanto Juozo atvežtos bačkos, kuri taip ir liko neįveikta.
Nuo gegužės 28 d. iki birželio 2 d. eksperimentinė Respublikinė dainų šventė Kaune, į kurią pakviesti buvo ir liaudies chorai. Kaune dainų šventėje dalyvavome pirmą kartą. Apgyvendinti buvome Medicinos instituto bendrabutyje, įsikūrėme neblogai. Mūsų chorui priskirtas autobusas „Ikarus“, kuris vežiodavo į repeticijas bei pavalgyti į svetainę „Kolegos“. Choro eisena į dainų šventę prasidėjo J. Janonio aikštėje. Atkreipėme dėmesį, kad gatvėse žiūrovų buvo mažai, nors eisena buvo labai spalvinga. Šventė buvo organizuota gerai, nors diena buvo karšta, bet iš šventės grįžome nepavargę.
Rugpjūčio 13 d. koncertavome Trakų vykdomojo komiteto salėje. Dalyvavo 24 vyrai. Po iškilmingosios dalies žiūrovų liko mažai. Koncertavome kartu su kapela „Galvė“. Oro temperatūra buvo apie 28 lapsnius šilumos, todėl atsisveikinimas su Trakais įvyko prie ežero.
Gruodžio 8 d. dalyvavome Respublikinėje energetikos ir elektrifikavimo ministerijos koncertinių programų apžiūroje, skirtoje Pergalės Didžiajame tėvynės kare 40-mečiui paminėti Kaune. Apžiūroje dalyvavo 13 kolektyvų. Gruodžio 16 d. Dainų šventės repertuaro perklausa Vievyje.
Vienas iš šių metų maloniausių renginių – birželio 22–27 dienomis turistinė išvyka per Odesą į Izmailą. Dalyvavo 26 vyrai, praktiškai visi norintys. Dar prieš išvykstant mūsų grupės vadovas Ščebatinas turėjo mažytį siurprizą – priešpaskutinę dieną nežinojo, jog išoperuotas Petras Kvedaras. Minučių tikslumu baigėsi operacija ir ligonis suspėjo kelialapį perrašyti Reginai. Kelionė buvo labai įspūdinga. Dauguma pirmą kartą pamatė gražuolę Odesą, visi pirmą kartą patekome į Besarabiją su bulgariškais kaimais ir miestais. Maloni kelionė Dunojumi su kometa. Netgi į kometos sparnus įkliuvęs kelmas baigėsi kelionės paįvairinimu. Izmailoje per Jonines vos atlaikė balkonas. Dauguma pirmą kartą išsimaudė Juodojoje jūroje. Kelionė atgal per Kišiniovą irgi neprailgo. Negalėjome atsistebėti švariai išravėtais vynuogynais, daug naujo sužinojome apie moldavų tradicijas, matėme 75 km Komjaunimo vandens saugyklą, pasigrožėjome žydinčiais gėlynais Kišiniove. Leiskite choro tarybos vardu padėkoti vyrams už puikią discipliną kelionės metu. Dėkojame Lietuvos VRF administracijai, partinei organizacijai, gamyklos komitetui už puikią kelionę, už rūpestį choro vyrais.
Ateinantys metai chorui irgi bus atsakingi. Pirmiausiai, reikės gerai pasiruošti liaudies chorų konkursui, gražiai sudalyvauti jubiliejinėje dainų šventėje. Gerai reikės pasiruošti choro 20-mečio koncertui. Jubiliejiniai metai laukia ir mūsų nepavargstančio vadovo Juliaus. Tikslinga būtų pagalvoti apie šio jubiliejaus datą. Gruodžio mėnuo visada būna perkrautas renginiais, atsiranda finansinių problemų. Ar ne geriau būtų choro jubiliejų sutapatinti su vadovo gimtadieniu ir švęsti gegužės mėnesį?
Leiskite padėkoti choro tarybai už organizacinę veiklą, o naujai tarybai palinkėti tinkamai pasiruošti jubiliejams.