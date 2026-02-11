Karališkosios šeimos vizito metu – Danijos energetikos sektoriaus apsilankymas Kruonio HAE

Karališkosios šeimos vizito metu – Danijos energetikos sektoriaus apsilankymas Kruonio HAE

Kruonio HAE – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse – jau kelis dešimtmečius atlieka kritinį vaidmenį Lietuvos elektros energetikos sistemoje.

 

Sausio 30 dieną Kruonio hi­droakumuliacinėje elektrinėje (HAE) sulaukėme išskirtinės Danijos energetikos, pramonės ir inovacijų ekosistemos delegacijos. Vizitą, susietą su Danijos karališkosios šeimos viešnage Lietuvoje, inicijavo ir suorganizavo Danijos ambasada, siekdama dar labiau sustiprinti Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimą energetikos srityje.
Svečiai domėjosi Kruonio HAE veikimu, modernizavimo kryptimis ir elektrinės strategine reikšme Baltijos šalių energetikos transformacijai.
„Kalbėjome ir apie Kruonio ­svarbą, įgalinant atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą. Kruonio HAE yra išskirtinis objektas ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione, todėl džiaugiamės galėję jį pristatyti kolegoms iš energetikos sektoriaus“, – sakė „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė.
Delegaciją sudarė atstovai iš tokių Danijos įmonių ir organizacijų kaip NKT, „European Energy“, „NorSea Denmark“, „Nordic Solar“, „Siemens Gamesa Renewable ­Energy“, „Terma“, „Emaldo ApS“, Danijos technikos universiteto (DTU), „Baltic Energy Island“, „Danish Industry“ bei Danijos ambasados ­Lietuvoje.
Šios organizacijos jungia tech­nologijų inovatorius, atsinaujinančios energetikos vystytojus ir pramonės asociacijas – todėl vizitas tapo prasminga platforma dialogui apie galimus bendrus projektus ir energetikos transformaciją regione.

Paskutinės didelės statybos Kruonio HAE buvo baigtos 2000 m., visiškai įgyvendinus viršutinio
baseino projektą. Šiuo metu Kruonio HAE įrengti keturi fiksuoto greičio hidroagregatai, o iki metų pabaigos planuojama baigti penktąjį.

Dalis delegacijos taip pat dalyvavo ketvirtadienį Vilniuje vykusiame Lietuvos–Danijos verslo ir mokslo forume, skirtame stiprinti dvišalius ryšius. Jame ­aktyviai įsitraukė ir „Ignitis grupė“ valdomų įmonių atstovai.
„Buvo tikra garbė dalyvauti tokiame įkvepiančiame renginyje, kuriame inovacijos susitinka su bendradarbiavimu. Diskusijų panelės buvo ypač įžvalgios, o bendravimo galimybės – puikios, leidusios susitikti tiek naujus, tiek seniai matytus sektoriaus kolegas. Esu dėkinga už galimybę prisidėti prie dialogo apie tvarią energetiką ir nekantriai laukiu partnerysčių, kurios išaugs iš šių pokalbių“, – sakė „Curonian Nord“ projekto vadovė Anne Marie ­Roikjaer.

Rima Aukštuolytė,
„Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Karališkosios šeimos vizito metu – Danijos energetikos sektoriaus apsilankymas Kruonio HAE
Vyrų liaudies choro „Energetikas “ 1984 m. ataskaita
Neries trobelė Grabijoluose – žiemos tyla ir paprastas gyvenimas prie upės
„Tą dieną labai snigo“: Gabrielės Gikytės-Čikardos kūryba

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sportininkės sėkmingai garsina Elektrėnų vardą
Rekordinis žygis aplink marias
Sprendimai, kurie keičia žmonių gyvenimą
Afrikos jaunių dziudo taurė: lietuviai iškovojo 6 medalius ir triumfavo šalių įskaitoje

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44