Karališkosios šeimos vizito metu – Danijos energetikos sektoriaus apsilankymas Kruonio HAE

Kruonio HAE – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse – jau kelis dešimtmečius atlieka kritinį vaidmenį Lietuvos elektros energetikos sistemoje.
Sausio 30 dieną Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (HAE) sulaukėme išskirtinės Danijos energetikos, pramonės ir inovacijų ekosistemos delegacijos. Vizitą, susietą su Danijos karališkosios šeimos viešnage Lietuvoje, inicijavo ir suorganizavo Danijos ambasada, siekdama dar labiau sustiprinti Lietuvos ir Danijos bendradarbiavimą energetikos srityje.
Svečiai domėjosi Kruonio HAE veikimu, modernizavimo kryptimis ir elektrinės strategine reikšme Baltijos šalių energetikos transformacijai.
„Kalbėjome ir apie Kruonio svarbą, įgalinant atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą. Kruonio HAE yra išskirtinis objektas ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione, todėl džiaugiamės galėję jį pristatyti kolegoms iš energetikos sektoriaus“, – sakė „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė.
Delegaciją sudarė atstovai iš tokių Danijos įmonių ir organizacijų kaip NKT, „European Energy“, „NorSea Denmark“, „Nordic Solar“, „Siemens Gamesa Renewable Energy“, „Terma“, „Emaldo ApS“, Danijos technikos universiteto (DTU), „Baltic Energy Island“, „Danish Industry“ bei Danijos ambasados Lietuvoje.
Šios organizacijos jungia technologijų inovatorius, atsinaujinančios energetikos vystytojus ir pramonės asociacijas – todėl vizitas tapo prasminga platforma dialogui apie galimus bendrus projektus ir energetikos transformaciją regione.
Dalis delegacijos taip pat dalyvavo ketvirtadienį Vilniuje vykusiame Lietuvos–Danijos verslo ir mokslo forume, skirtame stiprinti dvišalius ryšius. Jame aktyviai įsitraukė ir „Ignitis grupė“ valdomų įmonių atstovai.
„Buvo tikra garbė dalyvauti tokiame įkvepiančiame renginyje, kuriame inovacijos susitinka su bendradarbiavimu. Diskusijų panelės buvo ypač įžvalgios, o bendravimo galimybės – puikios, leidusios susitikti tiek naujus, tiek seniai matytus sektoriaus kolegas. Esu dėkinga už galimybę prisidėti prie dialogo apie tvarią energetiką ir nekantriai laukiu partnerysčių, kurios išaugs iš šių pokalbių“, – sakė „Curonian Nord“ projekto vadovė Anne Marie Roikjaer.
Rima Aukštuolytė,
„Ignitis gamyba“ komunikacijos partnerė