Neries trobelė Grabijoluose – žiemos tyla ir paprastas gyvenimas prie upės

Neries regioniniame parke žiema šiemet parodė tikrąjį savo veidą – speigas ledu užtraukė ne tik pačią Neries upę, bet ir srauniąsias jos rėvas. Tik keliose properšose dar pulsuoja gyvybė: čia telkiasi didžiosios antys, dančiasnapiai ir klykuolės, ieškančios atviro vandens. Virš upės ratus suka jūrinis erelis – stebime jį su viltimi, kad šiemet jis perės pernai atnaujintame dirbtiniame lizde. Prie Dūkštos tyliai dairomės dar vieno žiemos simbolio – keistojo vandeninio strazdo, nors kol kas jis lieka nematytas. Ant Neries ledo pakrantėse aiškiai išsiskiria lapių pėdsakai, primenantys, kad net ir didžiausioje tyloje gamta čia gyvena savo ritmu.
Būtent šioje aplinkoje, greta Grabijolų kaimo, stovi Neries trobelė – nedidelė, bet charakterio kupina pastogė tiems, kurie svajoja trumpam pabėgti nuo civilizacijos. Tai vieta, kur nėra elektros, bet yra viskas, ko reikia tikram buvimui: ugnis, vanduo, tyla ir laikas sau. Trobelėje vakarais šviesą skleidžia žibalinė lempa ar žvakės, o šilumą kuria krosnelė, kurią reikia kūrenti patiems. Čia natūraliai grįžtama prie paprastų veiksmų – užkurti ugnį, užkaisti arbatą, paruošti vakarienę, klausantis, kaip už lango traška šaltis ar šlama vėjas. Maistą galima gaminti ir lauke, tam skirtoje laužavietėje.
Neries trobelė tinka gyventi visais metų laikais, tačiau žiemą ji atsiskleidžia ypatingai. Kai upė sukaustyta ledu, o aplink tvyro tyla, gyvenimas be elektros tampa ne iššūkiu, o dovana – galimybe sulėtėti ir pajusti, kiek mažai iš tiesų reikia. Augintiniai trobelėje yra laukiami, o pagrindinė taisyklė čia paprasta ir labai aiški: palikti viską taip, kaip radai arba dar gražiau.
„Lankytojai, viešėję Neries trobelėje, dažniausiai pabrėžia išskirtinę vietos ramybę ir autentišką buvimo gamtoje patirtį. Vertinama galimybė pabėgti nuo kasdienio triukšmo, pabūti be elektros ir patirti paprastą, lėtą gyvenimo ritmą. Daugelis atkreipia dėmesį į jaukią krosnelės šilumą šaltuoju metų laiku, vaizdingą Neries slėnio aplinką ir galimybę stebėti laukinę gamtą tiesiog šalia trobelės. Lankytojai taip pat pažymi, kad ši vieta labiausiai tinka tiems, kurie yra pasirengę savarankiškai pasirūpinti buitimi ir atsakingai elgtis gamtoje, paliekant aplinką tvarkingą ir nepakitusią“, – sako Neries regioninio parko patarėja Vaida Olšauskytė-Skorupskienė.
Neries regioninio parko inf. ir nuotr.