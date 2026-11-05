VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ SAVAITĖ EPMC 2026!

Minėdami Vyresnio amžiaus žmonių savaitę, Elektrėnų profesinio mokymo centre organizavome įvairias užimtumo veiklas, skirtas parodyti mūsų senjorams dėmesį, pagarbą ir nuoširdų rūpestį. Džiaugiamės, kad į kvietimą susitikti, išbandyti naujas veiklas bei pabūti kartu atsiliepė toks gausus būrys dalyvių!
Spalio 2–8 dienos buvo kupinos naujų patirčių, kūrybos, gerų emocijų ir šilto bendravimo. Senjorai turėjo galimybę ne tik įgyti naujų žinių bei atrasti kūrybinių gebėjimų, bet ir atsipalaiduoti, pasidalyti šypsenomis bei pasidžiaugti bendryste.
Visą savaitę EPMC netrūko įdomių ir prasmingų veiklų: dalyviai mokėsi rišti tradicinius dviaukščius šiaudinius sodus, dalyvavo aromaterapijos edukacijoje, klausėsi Sidabros centro paskaitos apie mitybos principus vyresniame amžiuje, kūrė rudenines interjero dekoracijas ir gamino sveikus bei gardžius užkandžius. GEMMA senjorai mėgavosi atpalaiduojančiais pečių juostos, nugaros ir pėdų masažais bei parafino vonelių teikiama šiluma ir atgaiva. O jaukioms akimirkoms bei nuoširdiems pokalbiams kvietė EPMC kavinė, kurioje senjorai buvo vaišinami kava.
Mums ypač svarbu, kad kiekvienas žmogus jaustųsi laukiamas, išgirstas ir vertinamas. Tikime, kad tokie susitikimai kuria ne tik gražias akimirkas, bet ir stiprina bendruomeniškumą, skatina bendravimą bei primena, kaip svarbu skirti laiko bei dėmesio vieni kitiems.
Nuoširdžiai dėkojame visiems senjorams, kurie dalyvavo mūsų veiklose, dalijosi savo šypsenomis, gera nuotaika ir šiluma. Tegul kasdienybėje netrūksta prasmingų susitikimų, šiltų pokalbių bei priežasčių šypsotis. Iki kitų susitikimų!
Elektrėnų profesinio mokymo centro inf.