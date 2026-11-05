Džiaugsmas visuomet didėja, kai juo galima pasidalyti su kitais. Mes tuo džiaugsmu ir dalijomės Elektrėnų krašto muziejaus Abromiškių dvaro svirne, kur vyko Regioninio Elektrėnų literatų klubo „Strėva“ šešių narių knygų pristatymas „Tarp baltų knygų eilučių“. Tai jau penktoji serijinė knygelė, „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“, kuri leidžiama leidyklos „Ridsales“ iniciatyva. Šiemet šias knygeles išleido strėviečiai Nijolė Ustilienė, Aušrelė Jovarauskienė, Lionė Urbanavičienė, Vilija Dobrovolskienė, Onutė Kulbokienė, Arvydas Vyšniauskas.
Renginys „Tarp baltų knygų eilučių“ įprasmino baltos spalvos knygų kelią į skaitytojų rankas ir širdis. Šįkart baltos knygelių viršelių spalvos tarsi susiliejo su pačiais autoriais, kurie taip pat buvo apsirengę baltai. Balta spalva – lyg visų spalvų dermė, ir šįkart ji prabilo šešių autorių balsais. Skirtingai skambėjo autorių eilės: apie vasarą ir rudenį, meilę, tikėjimą, viltį ir visa tai, ką pajunta poeto širdis, bet balta spalva jungė visus – ir kūrėjus, ir žiūrovus, kurie ant kėdžių rado baltus lapelius su užrašu „Ką tau reiškia balta spalva?“.
Klubo pirmininkės Vilijos Dobrovolskienės galvoje visuomet gimsta įdomių idėjų, kaip kūrybiškai, išradingai ir dar nematytai surengti literatūrinius susitikimus. Tad ir šis renginys, vykęs dvasingoje aplinkoje, buvo nuoširdus, jaukus, šiltas: renginį pradėjo Vilija, šiltus sveikinimo žodžius tarė meras Gediminas Ratkevičius, kuris burtų keliu ištraukė vieno poeto, pristatančio knygeles, eiles ir jas perskaitė, renginiu pasidžiaugė ir administracijos direktorė Jekaterina Goličenko ir Elektrėnų seniūnė Toma Žilinskytė, paskui renginio eigą į savo rankas perėmė Svetlana Kunauskienė, Nijolė Kudabienė ir Renata Kisnierienė. Dominuojanti balta renginio spalva skendo daugybėje spalvingų gėlių žiedų, puikioje muzikoje, kurią atliko Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių skyriaus mokytoja Edita Čižauskienė ir jos mokinė Toma Ivanauskaitė, o klubo narės Rima Aleksandra Gritienė, Vladislava Kursevičienė, Elena Vidrinskienė sveikino knygelių autorius savo kūrybos eilėmis.
Klubo pirmininkė Vilija po renginio dalijosi savo mintimis: „Atrodo, buvo vakaras kaip ir daugelis kitų. Poezija, muzika, šypsenos, gėlės… bet visi pajutome, kad tai ypatingas vakaras, kai visus suvienija nuoširdumas, draugystė, padėka ne tik žodžiais, bet ir žvilgsniais, apkabinimais, nuostabia muzika. Gal tai balta spalva taip nuteikė? Gal baltos mūsų knygos? O gal tiesiog žmonės, su kuriais norisi būti, kuriems norisi tikrai šypsotis, su kuriais norisi dalytis savo jausmais?“.
Ačiū visiems tiems, kurie kūrė šią gražią šventę, ir tiems, kurie dalijosi savo žodžiais, mintimis bei širdies šiluma, dėkojame renginio globėjai asociacijai „Ištiesk gerumo ranką“ ir jos vadovei Birutei Grybauskienei, muziejaus direktoriui Tomui Petrauskui ir muziejaus bendradarbėms už pagalbą ir dovanas.
„Strėvos“ klubo narė Aušrelė Jovarauskienė