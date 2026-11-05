Elektrėnų „Bočių“ viešnagė Trakuose

Spalio 2 d. Elektrėnų bendrija „Bočiai“ (pirmininkė Birutė Kizienė), vykdydama kultūros rėmimo projektą, su ansambliu „Dubija“ (vadovė Nijolė Ramanauskienė) dalyvavo LPS „Bočiai“ Trakų rajono bendrijos 30-ies metų jubiliejinėje šventėje, bendrijos gimtadieny.
Gimtadienis – pati didžiausia šventė.
Ar žydi obelys, ar gruodas už langų
Ir nesvarbu, kiek kur buvo bendrauta,
Kada aplinkui tiek daug gerų draugų.
Bendrijos gimtadienio šventėje dalyvavo Panevėžio, Ukmergės, Varėnos, Vilniaus Šeškinės skyr., Trakų ir Elektrėnų „Bočių“ meno kolektyvai.
Šventė neprailgo. Koncertas įvairus, buvo, ko paklausyti ir pamatyti, tobulėti meno srityje. Su kai kuriais kolektyvais teko susitikti jau ne pirmą kartą, todėl įspūdžių buvo daug, aplinka – pilna teigiamų emocijų.
Pabendravę, su gera nuotaika grįžome namo.
Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ pirmininkė Birutė Kizienė