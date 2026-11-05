„Versmės“ jubiliejaus šventei artėjant...

Mokytojų kolektyvas
Kai 1986 metais rugsėjo 1-ąją Elektrėnuose duris atvėrė tuometinė 3-ioji vidurinė mokykla, niekas nežinojo, kokią gilią vagą miesto kultūriniame ir švietimo gyvenime ji išrėš. Šiandien Elektrėnų „Versmės“ gimnazija mini 40 metų sukaktį. Tai ne tik skaičius kalendoriuje – tai keturios kartos užaugintų asmenybių, tūkstančiai skambučių, kūrybinio polėkio kupinų renginių ir nenuilstanti žinių versmė, suformavusi savitą gimnazijos veidą.
Per keturis dešimtmečius čia sukaupta daugybė patirčių: mokytasi, ieškota atsakymų, atrasta talentų, kurta ir užmegzta draugysčių. Mokyklos istoriją liudija ne vien dokumentuose įrašytos datos, bet ir ją kūrusių žmonių prisiminimai.
Sparčiai augant Elektrėnams, miestui reikėjo dar vienos mokyklos. 1985 m. Lietuvos VRE direktoriaus Prano Noreikos iniciatyva buvo padėti naujos mokyklos pamatai. Jau kitų metų rugsėjo 1-ąją Elektrėnų 3-ioji vidurinė mokykla priėmė beveik pusę miesto vaikų. Jaunam, energingam pedagogų kolektyvui vadovavo direktorius Vytautas Mečkauskas.
1987 m. mokyklos direktoriumi paskirtas Egidijus Kontrimas, nepertraukiamai vadovavęs iki 2023 m. pabaigos. Jo vadovavimo laikotarpiu mokykla tapo gimnazija, įgijo „Versmės“ vardą ir puoselėjo bendruomenę telkiančias tradicijas, tarp kurių ypač ryškiai ilgus metus spindėjo teatro festivalis „Felicija“.
1992 m. susibūrusi iniciatyvinė grupė parengė gimnazijos steigimo programą, kurią patvirtino Trakų rajono švietimo skyrius. 1993 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu vienai iš mokyklos devintųjų klasių suteiktas pirmosios gimnazijos klasės statusas.
Tų pačių metų rugsėjo 1 d. Trakų rajono valdybos nutarimu Elektrėnų 3-iajai vidurinei mokyklai suteiktas „Versmės“ vardas, kurio autorė – mokinė Jūratė Markauskaitė. Vėliau mokinys Tautvydas Bitinas sukūrė gimnazijos emblemą, tapusią jos bendruomenės tapatybės ženklu.
1996 m. mokyklai suteiktas realinio profilio gimnazijos statusas, o 1999 m. – humanitarinio profilio gimnazijos statusas. Šie pokyčiai žymėjo tolesnį mokyklos augimą ir naujas ugdymo galimybes.
Nuo 2024 m. birželio 1 d. gimnazijai vadovauja Ramunė Matonienė. Jos vadovaujama bendruomenė pasitinka jubiliejų puoselėdama susiklosčiusias tradicijas ir kurdama naujas. Pagarba gimnazijos istorijai dera su siekiu atliepti šiandienos mokinių poreikius, taikyti šiuolaikines technologijas, inovacijas ir skatinti pažinimo džiaugsmą.
Keturiasdešimtmetis – proga stabtelėti, įvertinti nueitą kelią ir padėkoti buvusiems bei esamiems mokiniams, jų tėvams, mokytojams, vadovams ir visiems darbuotojams. Jų pastangos, rūpestis ir iniciatyvos kūrė ir tebekuria „Versmės“ istoriją.
Nors technologijos ir ugdymo poreikiai keičiasi, gimnazijos paskirtis išlieka ta pati – padėti jaunam žmogui pažinti pasaulį, atrasti savo stiprybes ir pasirengti savarankiškam gyvenimui.
Į penktąjį dešimtmetį „Versmė“ žengia su sukaupta patirtimi ir naujais lūkesčiais. Tegul ji ir toliau būna vieta, kurioje drąsu klausti, kurti ir atrasti savo kelią.
Loreta Stadolnikienė,
Ramunė Matonienė