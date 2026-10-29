„Etno srovė“ Elektrėnuose: tradicijos įgauna naują energiją

Ar etninė kultūra gali būti šiuolaikiška, įtraukianti ir artima skirtingoms kartoms? Elektrėnuose gimstantis etninės kultūros renginių ciklas „Etno srovė“ kviečia į tradicijas pažvelgti kitu kampu ir atrasti, kad jos nėra vien praeities dalis. Priešingai, tradicijos gyvos tol, kol jas puoselėjame, perduodame vieni kitiems ir atrandame iš naujo.
Šį lapkritį Elektrėnuose pirmą kartą organizuojama „Etno srovė“ – visą mėnesį vyksiantis renginių ciklas, kuriame susipins muzika, teatras, šokis, edukacinės veiklos ir bendruomeniškos patirtys. Užuot apsiriboję vienu renginiu, organizatoriai kviečia į etninę kultūrą pasinerti per skirtingas meninės raiškos formas, atrandant tai, kas artima kiekvienam.
Tradicijos, tekančios kartu su miestu
Neatsitiktinis ir pats renginių ciklo pavadinimas. „Etno“ atspindi etninės kultūros šaknis, tradicijas ir paveldą, o „srovė“ – ne tik judėjimą, kaitą bei gyvybingumą, bet ir tiesioginę sąsają su Elektrėnų tapatybe. Mieste, kurio istorija neatsiejama nuo elektros energijos, srovė įgauna dar vieną prasmę. Čia teka ne tik elektros srovė – iš kartos į kartą keliauja ir tradicijos. Jos keičiasi, prisitaiko prie šiandienos gyvenimo, tačiau nepraranda savo esmės.
Būtent šią idėją siekia perteikti „Etno srovė“ – parodyti, kad etninė kultūra nėra sustingusi laike. Ji gali skambėti naujai, stebinti netikėtais formatais ir tapti natūralia šiuolaikinio žmogaus kultūrinio gyvenimo dalimi.
Nuo teatro iki liaudiškos muzikos
Lapkričio mėnesį numatyta įvairiapusė programa, kviečianti etninę kultūrą ne tik stebėti, bet ir patirti. Tarp renginių – pasidainavimai su etnografiniu ansambliu „Obelėlė“, „Stalo teatro“ spektaklis „Gandro dovana“, etninės kultūros žinias ir smalsumą išbandyti kviesiantis protmūšis bei kitos veiklos.
Renginių ciklą vainikuos liaudiškos muzikos šventė „Ramta drylia“, subursianti tradicinės muzikos mylėtojus, atlikėjus ir bendruomenę.
Skirtingi renginių formatai atskleis įvairias etninės kultūros puses – nuo pasakojimų ir sceninės kūrybos iki muzikos, bendravimo ir tradicijų pažinimo per žaidimą.
Etninė kultūra – ne tik jos puoselėtojams
Vienas svarbiausių „Etno srovės“ siekių – sugriauti įsitikinimą, kad etninė kultūra aktuali tik folkloro entuziastams ar vyresniajai kartai. Renginių ciklas atviras visiems: vaikams, jaunimui, šeimoms, vyresnio amžiaus žmonėms, ilgamečiams tradicijų puoselėtojams ir tiems, kurie su etnine kultūra galbūt susipažins pirmą kartą.
Organizatoriai tikisi, kad skirtingos veiklos paskatins ne tik apsilankyti renginiuose, bet ir atrasti asmeninį ryšį su tradicijomis, kurios kartais yra gerokai arčiau mūsų kasdienybės, nei įsivaizduojame.
Jaunimo idėjos – tradicijų tęstinumui
Prie „Etno srovės“ organizavimo kartu su Elektrėnų kultūros centru prisideda Vilniaus kolegijos Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos trečiojo kurso studentai.
Jaunųjų kultūros vadybininkų įsitraukimas tampa svarbia šios iniciatyvos dalimi. Studentams tai galimybė praktiškai prisidėti prie kultūrinio gyvenimo kūrimo, o pačiam renginių ciklui – proga į etninę kultūrą pažvelgti jaunų žmonių akimis, ieškoti naujų komunikacijos būdų ir patrauklių renginių formatų.
„Etno srovė“ primena paprastą, tačiau svarbią mintį: tradicijos niekur nedingo. Jos keliauja iš kartos į kartą, keičiasi kartu su mumis ir nuolat įgauna naujų prasmių.
Kaip elektros srovė suteikia energijos miestui, taip gyva kultūra gali įkvėpti jo žmones, stiprinti bendruomenės ryšius ir skatinti iš naujo atrasti tai, ką paveldėjome.
Šį lapkritį Elektrėnuose tekės dar viena srovė – etninės kultūros. Kviečiame į ją įsilieti!