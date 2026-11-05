Elektrėnuose uždarytas buriavimo sezonas: paaiškėjo 420 rinktinės įgulos, katamaranų taurėje – finišo drama

Elektrėnų mariose vykusi buriavimo sezono uždarymo regata ir F-18 katamaranų taurės etapas sukvietė RS Feva, RS Tera, katamaranų ir OPEN klasių buriuotojus. RS Feva startai turėjo ypatingą reikšmę – jais baigėsi atranka į Lietuvos jaunimo buriavimo rinktinę, kuri gruodžio 10–19 dienomis pasaulio jaunimo čempionate Vilamouroje (Portugalija) varžysis 420 klasės laivyne.
Pirmąją varžybų dieną sportininkus pasitiko stipresnis vėjas ir žvarba, antrąją – silpnas vėjas bei protarpiais lietus. Regatą organizavo Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“.
RS Feva – paskutinis atrankos testas prieš 420 klasės startus
Elektrėnų regata užbaigė visą sezoną trukusį rinktinės kandidatų vertinimą. Sprendimą lėmė ne vien šio savaitgalio rezultatai: buvo analizuojami meistriškumo klinikų, treniruočių ir RS Feva pasaulio bei Europos čempionatų pasirodymai, sportininkų motyvacija, fizinis pasirengimas, taktinė branda, įgulų tarpusavio komunikacija ir gebėjimas priimti sprendimus spaudžiant varžovams. Ypač svarbus buvo įgulų suderinamumas – 420 klasėje abiejų sportininkų bendradarbiavimas tampa vienu pagrindinių konkurencingumo veiksnių.
RS Feva klasėje Mykolas Leipus ir Vilius Cancingeris (LTU-3) laimėjo trejas iš ketverių lenktynių ir užėmė pirmąją vietą (3 įskaitiniai taškai). Rimgailė Kregždytė ir Rugilė Bedalytė (LTU-99) visus keturis kartus finišavo pirmajame dvejete ir liko antros (5 taškai). Trečiąją vietą iškovojo Liepa Gytė Markauskaitė ir Augustė Žukauskaitė (LTU-1; 9 taškai), ketvirtąją – Jonas Baublys ir Rokas Narečionis (LTU-11; 13 taškų).
Vaikinų įgula buvo pranašesnė pavėjiniais kursais. Trečiąsias lenktynes laimėjo Rimgailė ir Rugilė, tačiau paskutinio plaukimo laviruotėje Mykolas su Viliumi tiksliau įvertino vėjo pokyčius ir iškovojo pergalę. Merginų stabilumas – keturi finišai pirmajame dvejete – taip pat tapo svarbiu atrankos vertinimo argumentu.
Po šių varžybų patvirtintos dvi 420 klasės rinktinės įgulos: Mykolas Leipus / Vilius Cancingeris ir Rimgailė Kregždytė / Rugilė Bedalytė. Šie sportininkai pasaulio jaunimo čempionate Vilamouroje gruodžio 10–19 dienomis startuos 420 klasės laivais.
Sportininkai atstovauja Elektrėnų buriuotojų klubui „Poseidonas“, Elektrėnų savivaldybės sporto centrui ir Nacionalinei buriavimo akademijai; Rugilė Bedalytė yra Neringos sporto mokyklos auklėtinė. Sportininkų treneris – Darius Gerasimavičius.
420 klasės pasirengimo projektą vykdo RS Sailing jachtų asociacija, Lietuvos 470 jachtų klasės asociacija ir Nacionalinė buriavimo akademija. Programoje numatytos meistriškumo stovyklos Sardinijoje, Graikijoje, Elektrėnuose ir Nidoje. Projekto tikslas – perkelti RS Feva klasėje sukauptą tarptautinių lenktynių patirtį į 420 klasės laivus, sustiprinti įgulų techninį ir taktinį pasirengimą bei sudaryti sąlygas konkurencingam Lietuvos startui pasaulio jaunimo čempionate.
F-18: diskvalifikacija, trys pergalės ir lemiamas finišas
Septynių katamaranų įgulų kovoje Mindaugas Petronis ir Artūras Šimanskij (LTU-53) pirmąsias lenktynes baigė greičiausiai, tačiau dėl neteisingai įveiktos distancijos buvo diskvalifikuoti. Po trečiosios vietos antrajame plaukime jie laimėjo likusias trejas lenktynes ir tapo etapo nugalėtojais.
Martynas Makelis ir Vytenis Zagorskis (LTU-99) laimėjo pirmuosius du plaukimus, o likusiuose finišavo antri. Abi lyderių įgulos surinko po 6 įskaitinius taškus. Lygybę nulėmė geresnis Petronio ir Šimanskio rezultatas paskutinėse lenktynėse. Trečiąją vietą užėmė Nerijus Butkevičius ir Evaldas Jonikas (LTU-22; 14 taškų).
OPEN klasėje – „Mery Quick“ dominavimas
Visas ketverias OPEN klasės lenktynes laimėjo Tomo Karazijos „Mery Quick“ (LTU-S128; 3 įskaitiniai taškai). Antra liko Tomo Juodeikio „Vega“ (LTU-240; 7 taškai), trečia – Tauro Kurlinkaus „Adrija“ (KR-81; 7 taškai). „Adrija“ įguloje taip pat buriavo 2025 metų geriausias Lietuvos buriuotojas Benas Šapkinas. Jų patirtis parodė, kad ir senesnis laivas, patekęs į meistriškas rankas, gali įgyti ryškų lenktyninį charakterį. Toliau rikiavosi Manto Tijušo „Proga“, Martyno Norkaus „Vasarė“ ir Antano Šilkūno „Saphira“.
RS Tera – jauniausiųjų startai
RS Tera klasėje abejas lenktynes laimėjo Miglė Markevičiūtė (LTU-7). Antrąją vietą užėmė Simonas Virbickas (LTU-9), trečiąją – Vakaris Paškevičius (LTU-8). Jauniesiems buriuotojams rudeniškos sąlygos tapo vertinga savarankiškumo, kantrybės ir laivo valdymo pamoka.
Teisėjavimo kultūra ir auganti klubo bendruomenė
Varžyboms teisėjavo Emilis Valentinaitis, garsėjantis preciziškais sprendimais ir aukšta teisėjavimo kultūra. Nuoseklus taisyklių taikymas ir atidumas detalėms tapo vertinga praktine pamoka „Poseidono“ klubo buriuotojams.
Klubo vadovas Vaidas Bernotas, apibendrindamas sezoną, pasidžiaugė gausiu dalyvių būriu, augančiu kreiserinių jachtų laivynu, stabiliais katamaranų bei RS Feva startais ir jaunųjų buriuotojų pažanga:
„Net ir vėsiomis, lietingomis rudens dienomis Elektrėnų mariose netrūksta burių – tai geriausias ženklas, kad mūsų bendruomenė gyva ir auga. Džiugina vis gausesnis kreiserinių jachtų laivynas, nuosekliai startuojantys katamaranai ir RS Feva įgulos, o labiausiai – jauniausieji sportininkai: Miglė, Simonas, Vakaris. Jie yra mūsų buriavimo ateitis. Vertiname ir aukštą teisėjavimo kultūrą, nes kiekviena regata turi būti ne tik kova dėl vietų, bet ir gera mokykla. Ypač smagu, kad būtent Elektrėnuose baigėsi svarbus Lietuvos jaunimo rinktinės atrankos etapas. Mūsų sportininkų laukia pasaulio čempionatas, o klubui tai ir pasididžiavimas, ir paskata toliau kurti sąlygas augti naujai buriuotojų kartai“, – sakė V. Bernotas.
Elektrėnuose sezonas uždarytas, tačiau rinktinės įguloms prasideda intensyvus pasirengimas gruodžio pasaulio jaunimo čempionatui. Burės nuleistos tik trumpam.
Darius Gerasimavičius