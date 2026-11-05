LKRS almanacho „Tėviškės laukai kvepia duona“ pristatymas Elektrėnuose

LKRS almanacho „Tėviškės laukai kvepia duona“ pristatymas Elektrėnuose

Spalio pradžioje, Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, į Elektrėnų viešąją biblioteką susirinko kūrėjai iš visos Lietuvos. Susibėgo ne šiaip padiskutuo­ti apie literatūrą ar pasikalbėti apie poeziją: susitikimo tikslas – tęsti ilgamečio Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS, toliau – Sąjunga) vadovo Konstantino Felicijono Fedaravičiaus įtvirtintas tradicijas. Viena jų – respublikinis renginys „Mes atėjome ir einame“. Būtent to­kios šventės metu pristatytas naujas Sąjungos almanachas „Tėviškės laukai kvepia duona“.

Tradicijos tęsiamos
Leidinyje, kurį sudaro 252 puslapiai, savo kūrybą spausdina 62 autoriai. Jame yra ir eiliuotų, ir prozos kūrinių, o paskutiniuo­se puslapiuose pateikiama kelių kūrėjų kito žanro – grafikos, tapybos – darbų. Toks papildymas atskleidžia, kad LKRS nariai valdo ne tik literatūrinę plunksną, bet savo meilę tėviškės vėjams, laukams, pievoms perteikia ir kitokiomis priemonėmis – jausmus perkelia ant drobių, kartono ar ­popieriaus lakštų.
Trejus metus sambūriui vadovaujanti elektrėniškė Onutė Kulbokienė pabrėžė, kad šis renginys yra Sąjungos įkūrėjo ir jos ilgamečio vadovo Konstantino Felicijono Fedaravičiaus suformuotos tradicijos „Mes atėjome ir einame“ tąsa, sukviečianti kuriančius Lietuvos žmones į dvasinę šventę. Jos teigimu, nemažai talentingų, meninę gyslelę turinčių Lietuvos piliečių taip ir liktų užsisklendę savo kertelėse. LKRS – tai vartai, pro kuriuos įėjęs žmogus, patenka į bendraminčių pasaulį, dalijasi savo patirtimi ir tobulėja.

Koncertuoja Šiaulių krašto literatai. Kanklėmis groja Ona Briedytė
Koncertuoja Šiaulių krašto literatai. Kanklėmis groja Ona Briedytė


Dėkodama bendraautoriams už kūrybą, jautrų žodį, širdies šviesą ir meilę gimtajam kraštui, ji kalbėjo: „Jūsų eilės, prozos kū­rinai ir darbai – lyg brandūs rugiai meno laukuose, sugulę į vieną bendrą dvasią ir kūrybos pynę, kurioje gyvena tėviškės ilgesys, žmogaus gerumas, duonos kvapas ir laiko išsaugota atmintis“. Pasak sambūrio pirmininkės, tai yra bendrystė, įkvėpta talento ir kiekvieno žodžio, paliečiančio širdį, atgimstančio pojūčiu, kokia brangi yra gimtoji žemė.

Tekstai, skleidžiantys šilumą
Vadovaujant šiai aktyviai ir energingai pirmininkei, pirmasis almanachas „Apglėbkime žemę širdimi ir žodžiais“ buvo išleistas 2025-aisiais, o po metų džiaugiamės nauja Sąjungos narių kolektyvine knyga (sudarė O. Kulbokienė). Abu leidinius sieja ta pati – tėviškės – tema.
Daugelio kūrėjų nuomone, ­nesvarbu, kokia tai galėtų būti knyga – autorinė ar bendras visų sambūrio narių leidinys, sunkiausia sugalvoti jam prasmingą pavadinimą. Šis gi parodo ne tik Sąjungos kūrėjų geografines platumas, bet ir giluminę veiklos esmę – kaimą, kuriame bręsta grūdai kasdienei duonai. Tai dėmesio verta tradicija, puoselėjanti prieš kelis dešimtmečius pradėtą kūrybinę užduotį – kviesti žmones būti pilietiškus, gerbti vieniems kitus, siekti doros ir gėrio visam mūsų kraštui.
Almanacho pristatymo šven­tė­je dalyvavęs Elektrėnų savivaldy­bės meras Gediminas Ratkevičius atkreipė dėmesį, kaip svarbu mylėti Lietuvą ir kurti ją eilėmis, kai vis stipresnes pozicijas užima dirbtinis intelektas. Jis prisipažino, kad ir pats namuose kepąs duoną, mėgstąs poeziją. Ir čia pat susirinkusiuosius nustebino, atversdamas almanacho puslapį ir raiškiai bei jausmingai perskaitydamas pirmą pasitaikiusį eilėraštį.
Kūrėjus pagerbė Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Radvila, prisimindamas analogišką šventę pernai. Jis įteikė padėkas: almanacho redaktoriai Renatai Kisnerienei, maketuotojai ir viršelio autoriai Loretai Pladienei, LKRS pirmininkei Onutei Kulbokienei ir Šiaulių regiono vadovei Vilijai Mickienei. Sveikinimo kalbą pasakė Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Rimantas Baravykas.

Vilniaus krašto literatų pasirodymas
Vilniaus krašto literatų pasirodymas


„Nieko nėra brangiau už tėviškę, laukus, kvepiančius duo­na. Kuo daugiau šviesos, mėlyno dangaus ir sielos atvirumo. Mokytojo dienos proga dėkoju visiems pedagogams. Tegul būna palaiminti visi, prisilietę prie ugdymo versmės“, – dėkodama už meilę Lietuvai, linkėjo į šventę atskubėjusi profesorė parlamentarė Vilija Targamadzė.
Išnyko ribos tarp valdžios­ ir paprastų, bet tuo pačiu ir ne­paprastų žmonių – duona pakvi­po skaitomi eilėraščiai ir tariami žodžiai. Šilto bendrumo jausmą sustiprino LKRS Šiaulių krašto literatai, vadovaujami Vilijos Kalvaitytės-Mickienės, atvežę didžiulį ruginės duonos kepalą.

Poezija – gaivinanti versmė
Leidinio maketuotoja bei viršelio autorė Loreta Pladienė prisipažino, kad almanachui pateikti kūriniai sukėlė labai daug minčių – kiekvienas jų kalbėjo apie ­duoną, nes ji „kuria stebuklus“. Pavadinimą almanachui „pasufleravo“ pernai skelbtas vieno eilėraščio konkursas „Tėviškės laukai kvepia duona“.
„Poezijoje visi išjautėme duo­nos kvapą, prisiminėme tėviškę, žodžiais kalbėjome apie žemę. Kol dar kvepia laukai, tegul almanachas saugo atmintį. Jame esate jūs, Kaimo rašytojų sąjungos nariai, vadinasi, – visa Lietuva“, – kalbėjo L. Pladienė.
Leidiniu pasidžiaugė sambūrio narė, fotografė ir kūrėja Regina Jakučiūnaitė. Anot jos, po K. F. Fedaravičiaus netekties, pirmininko iniciatyvą į rankas perėmusi O. Kulbokienė atnaujino skyrių bei sekcijų veiklą, atgaivino almana­chų leidimą.
„Džiugu, kad kūrybinis procesas nesustojo. Per kūrybą žmonės vienijasi. Vis rečiau girdime pa­tarlių, pasakų, priežodžių. Poezija išlieka, nes ji yra toji versmė, prie kurios gali atsigerti kiekvienas. Sąjungos veikloje dalyvaujantys kūrėjai skelbia pasauliui apie tai, kuo gyvena Lietuva ir jos žmonės“, – mintimis dalijosi R. Jakučiūnai­tė iš Kauno.
Susirinkusiuosius pasveikino­ Lietuvos nepriklausomų rašy­to­jų sąjungos narė Vilija­ Dob­rovolskienė, Grand Prix laureačių duetas Birutė Gaučienė ir Genu­tė Vėsaitė-Dičiūnienė, Elektrėnų viešosios bibliotekos darbuotoja Jūratė Volungevičienė, „Vėtrun­gės“ ir „Smilgos“ kolektyvų dainininkai, kiti svečiai.
Šventės metu pagerbti kūrėjai, šiemet minintys savo asmeninius jubiliejus, už aktyvią veiklą LKRS Padėkos raštais paskatinti Sąjungos skyrių vadovai ir aktyvūs LKRS nariai.

Dovana Lietuvai
Tądien nuskambėjo Panevėžio, Šiaulių, Marijampolės, Kėdainių, Pietryčių Lietuvos (Varėna, Alytus, Lazdijai, Prienai, Šalčininkai), Vilniaus regiono Elektrėnų, Jonavos skyrių kūrėjų skaitomi eilėraščiai, dainuojamos dainos.
Almanache „Tėviškės laukai kvepia duona“ spausdinama daugumos LKRS veikloje­ dalyvaujančių rašytojų kūryba, ­atspindinti kiekvieno menininko savitą požiūrį į gimtąjį kraštą. Tačiau visus jungia bendra mintis – gyvename šiandien, klodami pamatus rytojui, kurį kurs anūkai ir proanūkiai.
LKRS susitikimas Elek­trėnuose paliko malonių, šiltų ir ilgai atminty išliksiančių prisiminimų. Almanachas – tai viso literatūrinio sambūrio dovana Lietuvai, laukuose nokinančiai rugius šviežiai duonai.

Irena NAGULEVIČIENĖ,
LKRS Jonavos skyriaus vadovė

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