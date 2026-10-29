Elektrėnuose vyko Kontinentinės taurės ledo ritulio turnyras

Intriguojančioje finalo serijoje rezultatu 3:2 įveikusi Vilniaus „Hockey Punks–Mototoja“ komandą bei jau 27 kartą tapusi Lietuvos ledo ritulio čempione, Elektrėnų „Energija“ įgijo teisę dalyvauti 2026–2027 metų Kontinentinės taurės ledo ritulio turnyre.
Pirmasis šio turnyro A grupės etapas spalio 16–18 dienomis įvyko mūsų mieste. Elektrėnų ledo arenoje kovojo keturių Europos šalių atstovai: Rygos „Mogo/RSU“ (Latvija), Kyjivo „Sokil“ (Ukraina), Chakos CH „Jaca“ (Ispanija) bei turnyro šeimininkai – Elektrėnų „Energija“.
Turnyrą „Energija“ pradėjo su gerai pažįstama iš kovų Baltijos ledo ritulio lygoje Rygos „Mogo/RSU“ komanda. Rungtynės su „Mogo/RSU“ elektrėniškiams visada būna sudėtingos, reikalaujančios ypatingų pastangų. Ne išimtis buvo ir šis penktadienio vakaro susitikimas. Nors pirmus du įvarčius pelnė Latvijos atstovai, tačiau antrame kėlinyje Ilja Baida (37:52 min.) po Dovydo Laimučio ir Arnoldo Boso perdavimų rezultatą sušvelnino iki 1:2. Visgi beįsiplieskiančią vilties kibirkštėlę netrukus užgesino trečiasis latvių įvartis, o rungtynės baigėsi Rygos „Mogo/RSU“ komandos pergale rezultatu 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).
Antrosiose rungtynėse susitikome su Kyjivo „Sokil“ ledo ritulininkais. Šį kartą vyko itin atkakli ir apylygė kova, tačiau ir vėl pirmiesiems pavyko pasižymėti varžovams. Visgi antrajame kėlinyje „Energija“ ne tik išlygino rezultatą (21:53, Nazaras Ruzhnikovas, perdavimus atliko Matthew Stephenas Gouldas, Egidijus Binkulis), bet ir perėmė iniciatyvą, nuolatinėmis pavojingomis atakomis siekė persverti rezultatą. Tačiau žaidybinės persvaros įvarčiais paversti nepavyko, o Ukrainos ledo ritulininkai pelnė dar kelis įvarčius ir iškovojo pergalę rezultatu 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
Paskutinėse turnyro rungtynėse susitikome su Chakos CH „Jaca“ komanda. Šį kartą „Energijos“ pranašumas nekėlė jokių abejonių. Elektrėniškiai nuo pat pirmųjų minučių perėmė iniciatyvą ir jau per pirmuosius du kėlinius pelnė penkis įvarčius be atsako. Tad turnyras užbaigtas skambia pergale rezultatu 7:1 (2:0, 3:0, 2:1). Įvarčius „Energijai“ pelnė (1:0) Arnoldas Bosas (06:04, Tadas Kumeliauskas); (2:0) Aivaras Bendžius (11:05, Tadas Kumeliauskas, Paulius Rumševičius); (3:0) Egidijus Binkulis (24:57, Nazaras Ruzhnikovas); (4:0) Egidijus Binkulis (34:45, Nazaras Ruzhnikovas, Matthew Stephenas Gouldas); (5:0) Tadas Kumeliauskas (37:40, Arnoldas Bosas, Paulius Rumševičius); (6:1) Kipras Grabliauskas (50:24, Egidijus Binkulis, Aurimas Gaidauskas); (7:1) Paulius Rumševičius (59:17, Arnoldas Bosas).
Kontinentinės taurės A grupės etapo Elektrėnuose nugalėtoja tapo Rygos „Mogo/RSU“, kuri itin atkakliose ir permainingose rungtynėse tik po pratęsimo įveikė Kyjivo „Sokil“, nors dar antrajame kėlinyje atsilikinėjo 1:3. Galutinis rezultatas 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Rygos „Mogo/RSU“ naudai. Nepaisant šio rezultato, galima tik stebėtis ir žavėtis tuo, kaip ukrainiečiams, nepaisant nuolat niokojamos šalies energetinės infrastruktūros, pavyksta išlaikyti ledo arenas, vykdyti čempionatus, tęsti varžybas ir treniruotes. Belieka laukti ir tikėtis, kad Ukrainos ledo ritulininkai jau greitai galės ne tik vykti į užsienį, bet ir tapti tarptautinių turnyrų šeimininkais savo šalyje.
Antrasis Kontinentinės taurės etapas, kuriame dviejose grupėse po keturias komandas bus žaidžiama dėl 6 kelialapių į finalinį turą, įvyks lapkričio mėnesį.
Elektrėnų „Energijos“ vyr. treneris Arūnas Aleinikovas po turnyro pažymėjo, kad buvo įdomu susitikti su naujomis, kitomis bei įprasta komandomis. Taip pat šis turnyras buvo gera proga patikrinti mūsų komandos galimybes naujo ledo ritulio sezono pradžioje.
Artimiausios Optibet ledo ritulio lygos Baltijos taurės varžybos Elektrėnuose vyks spalio 30 d. (penktadienį) 19.30 val., kai „Energija“ susitiks su „Liepaja“ komanda.
Spalio 31 d. (šeštadienį) 15.00 val. Elektrėnų ledo arenoje „Energija“ su „Liepaja“ rungtyniaus dar kartą.
Linas Baublys