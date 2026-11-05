Labdaros ir paramos fondas „Vilties spindulėlis“

Labdaros ir paramos fondas „Vilties spindulėlis“

2020 m. fondą įkūrė Asta Kuktienė, kuri pati augina dukterį Austėją su negalia, todėl geriausiai supranta šeimas, susiduriančias su sunkumais ir iššūkiais. „Vilties spindulėlis“ gimė iš paprastos, bet stiprios­ idėjos: kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo to, su kokiais iššūkiais susiduria jo šeima, turi teisę į saugią aplinką, bendruo­menę ir viltį geresnei ateičiai.
2022 m. Kaune, R. Kalantos g. 119, įsikūrė pirmasis vaikų dienos centras. Augant poreikiui ir matant jo naudą, 2026 m. rugpjūtį, padedant rėmėjams, atvėrė duris dar vienas vaikams su negalia skirtas centras, Kaune, Partizanų g. 38B. Jis priims dar 25 vaikus, o kitoje pastato pusėje įrengta erdvė jaunimui: ­sulaukus pilnametystės negalia nedingsta, todėl padėsime jaunimui iki 29 metų integruotis ir mokytis ­dienos centre.


Nors naujas centras jau atvėrė duris, vis dar trūksta didelių investicijų. Daugiausia lėšų reikia sensorinio kambario įrengimui. Jis skirtas saugiai stimuliuoti arba raminti žmogaus pojūčius (regą, klausą, lytėjimą) ir padeda atgauti emocinę bei psichologinę pusiausvyrą. Tai vienas geriausių sprendimų, padedančių vaikams ir jaunimui, turintiems negalią ar specialiųjų poreikių.

Kviečiame prisidėti – tapti geros valios ambasadoriais ir fondo rėmėjais:

Vilties spindulėlis, labdaros ir paramos fondas

Įmonės kodas: 305448238
Fondo sąskaita: LT427044090102535179
Bankas: SEB, SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Kilus klausimams, kviečiame susisiekti:
+370 631 39128
info@viltiesspindulelis.lt

Mūsų veiklą kviečiame sekti: https://viltiesspindulelis.lt/
„Facebook“ ir „Instagram“ platformose – „Vilties spindulėlis“

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