Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“

Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“

Lapkričio 6 d. 18 val. Elektrėnų kultūros centre, Draugystės g. 2, „Kita Opera“ kviečia į „Miuziklų vakarą“ – žinomų miuziklų dainų ir duetų koncertą.
Programoje skambės kūriniai iš „Operos fantomo“, „Vargdienių“, „Cabaret“ bei kitų miuziklų. Dainuos Vasarė Gritėnaitė, Marius Bytautas ir Deimantė Varmauskaitė, fortepijonu gros Petro Bondar.
„Elektrėnų kronikos“ skaitytojams – 5 € nuolaida kiekvienam standartinės kainos bilietui, perkant kakava.lt ir įvedus kodą ELEKTRENAI5. Nuolaidos nesumuojamos.
Informacija apie renginį ir bilietai:
https://kakava.lt/renginys/miuziklu-vakaras-isimintiniausiu-miuziklu-dainos-ir-duetai/12823/27922

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

„Rondo“ lyderis Fara palygino šių dienų vakarėlius su vykusiais prieš 20 metų: yra ką prisiminti
„E-pirmadienis.lt“ atkeliauja į Lietuvą: vienoje vietoje – daugybės el. parduotuvių nuolaidos
Ruduo vėl barsto nostalgijos auksą
Įspūdinga kelionė į Pažaislio vienuolyną

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“
Telefoniniai sukčiai nesnaudžia
Komedija„(Ne)ištikimybės spąstai“
Fotografijos konkurso „Daina per fotoobjektyvą“ finalas

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44