Lapkričio 6 d. 18 val. Elektrėnų kultūros centre, Draugystės g. 2, „Kita Opera“ kviečia į „Miuziklų vakarą“ – žinomų miuziklų dainų ir duetų koncertą.
Programoje skambės kūriniai iš „Operos fantomo“, „Vargdienių“, „Cabaret“ bei kitų miuziklų. Dainuos Vasarė Gritėnaitė, Marius Bytautas ir Deimantė Varmauskaitė, fortepijonu gros Petro Bondar.
„Elektrėnų kronikos“ skaitytojams – 5 € nuolaida kiekvienam standartinės kainos bilietui, perkant kakava.lt ir įvedus kodą ELEKTRENAI5. Nuolaidos nesumuojamos.
Informacija apie renginį ir bilietai:
https://kakava.lt/renginys/miuziklu-vakaras-isimintiniausiu-miuziklu-dainos-ir-duetai/12823/27922
Lapkričio 6-ąją Elektrėnuose – „Miuziklų vakaras“
Lapkričio 6 d. 18 val. Elektrėnų kultūros centre, Draugystės g. 2, „Kita Opera“ kviečia į „Miuziklų vakarą“ – žinomų miuziklų dainų ir duetų koncertą.