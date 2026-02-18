Vievyje surengtos poledinės žūklės varžybos subūrė žvejus iš visos Lietuvos

Nuotrauka prisiminimui. T. Maleckio nuotr.

 

Virginija Jacinavičiūtė

Po trejų metų pertraukos į Vievį sugrįžo poledinės žūklės varžybos, subūrusios bendruo­menę ir žvejybos entuziastus iš visos Lietuvos. Pylimų kaimo bendruomenės organizuotoje šven­tėje dalyvavo daugiau nei 40 žvejų. Nors gero kibimo tądien nebuvo, dalyviai džiaugėsi puikiu oru, galimybe sugrįžti į gimtąjį Vievį, susitikti su draugais, ­artimaisiais ir prasmingai praleisti laiką kartu.
Poledinė žūklė tapo ne tik varžybomis, bet ir tikra bendrystės švente, kurią vainikavo bendros vaišės. Bendruomenės „Veikiam kartu“ pirmininkas visus vaišino savo firminiu kazane virtu plovu, jau įvertintu plovo virimo ­čempionatuose, o Vygintas Vaitkevičius dalyviams gamino žuvienę lauko krosnyje.
Į varžybas žvejai atvyko iš įvairių Lietuvos kampelių, o iš toliausiai atvykę buvo apdovanoti prizais. Jei būtų buvęs įsteigtas gausiausios šeimos prizas, jis neabejotinai būtų atitekęs Antosės Gumbienės šeimai – varžybose dalyvavo pati Antosė, jos brolis, sesė ir sūnėnas. Užkietėjusi žvejė džiaugėsi, kad šis renginys tapo puikia proga šeimai susirinkti ir turiningai praleisti laiką gryname ore.

Bendri pietūs – stipri bendruomenė

Šeimos bendrystę akcentavo ir Ramūnas Vasiliauskas, varžybose dalyvavęs kartu su sūnumi Žilvinu. Nors žuvies sugauti ­nepavyko, abu džiaugėsi prasmingu laiku, praleistu siekiant bendro tikslo. O Pasvalyje gyvenančiam Sauliui Garčinskui pasisekė labiau – užkietėjusiam žvejui pavyko sugauti ešeriukų. Paklaustas apie sėkmės paslaptį, jis šmaikštavo, kad žuvelę reikia taip išerzinti, jog ji pati panorėtų praryti jauką.
Žvejai savo geriausias technikas bandė net 4 valandas. Pirmąją valandą, organizatorių kvietimu, visi rinkosi krante. Varžybų teisėja Audronė Jankauskienė svėrė laimikius, o organizatoriai Modestas Važnevičius ir Aleksas Urvakis sumavo rezultatus. Po vaišių ir įspūdžių pasidalijimo visi buvo pakviesti į apdovanojimų ceremoniją (I, II ir III vietos nugalėtojams bei specialiais prizais pasirūpino: Aleksas Urvakis, Marius Urvakis, Gintaras Jančiauskas, Sigitas Važnevičius, Inga Kazakevičienė ir Modestas Važnevičius).

Taurės atiteko daugiausiai žuvų sugavusiems dalyviams:
1 vieta – Robertas Bimbiris,
2 vieta – Petras Garčinskas,
3 vieta – Darius Bernatavičius.


Specialūs prizai įsteigti varžybose dalyvavusioms moterims – Linai Jackaitytei, Reginai Labeckienei ir Antosei Gumbienei, vyriausiems žūklės varžybų dalyviams – Jonui Astrauskui, Alfredui Gustui, Vytui Večerinskui, Reginai Labeckienei ir Antosei Gumbie­nei bei vaikams – Žilvinui Vasiliauskui, Anuprui Arlauskui, Dovydui ­Vidauskui, Matui Viešūnui ir Rapolui Sankauskui.
Didžiausią žuvį (24 cm ilgio) sugavo Rapolas Sladkevičius, o mažiausia žuvis atiteko Linai Jackaitytei. Iš toliausiai atvykusių dalyvių išskirti Kęstutis Andriuškevičius iš Palangos bei Saulius Garčinskas ir Lukas Bačianskas iš Pasvalio.

Varžybų prizininkai ir organizatoriai

Nors laimikiai nebuvo gausūs, renginio esmė buvo ne žuvų kiekis, o bendruomeniškumas, drau­gystė ir geri tarpusavio ryšiai. Tądien ­užsispyrusios buvo ne tik Vievio ežero žuvelės – ir Baltijos jūros stintos nelepino žvejų. Stintų šventėje nuo Palangos tilto žvejojusieji taip pat skundėsi likę be laimikio. Tačiau gera nuotaika, bendrystė ir šventinė atmosfera – irgi puikus laimikis.

