IŠVYKIMO KUPRINĖ: RAMYBĖ, NE PANIKA

IŠVYKIMO KUPRINĖ: RAMYBĖ, NE PANIKA

Elektrėnų kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Saugi bendruomenė: prevencija, įtraukimas ir socialinė integracija Elektrėnuose“ kviečia į Bendruomenės įtraukimo dirbtuves /diskusiją
Tikslas: suteikti Elektrėnų miesto bendruomenei bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti grėsmes (įskaitant hibridines), užtikrinančių prevenciją, didinančių atsparumą ir gebėjimą veikti kartu nelaimių ar ­krizių metu.

 

Išvykimo kuprinė skirta 24–72 valandoms savarankiško buvimo, kai pagalba gali vėluoti arba reikia evakuotis.
Svarbiausia iškart pasakyti: išvykimo kuprinė nėra „panikos krepšys“. Ji nėra apie baimę, ji apie savarankiškumą. Tai kaip atsarginis raktas – jo nenaudoji kasdien, bet kai prireikia, jis išgelbėja.
Išvykimo kuprinės idėja paprasta: jei 24–72 valandas turėtumėte išbūti be įprastos pagalbos, ką norėtumėte turėti su savimi?

Pagrindinis tikslas – ne patogumas, o funkcija
Kuprinėje turi būti daiktai, kurie sprendžia keturias bazines problemas:
*  vanduo ir minimalus maistas;
*  šiluma ir apsauga nuo oro;
*  pirmoji pagalba ir higiena;
*  šviesa, ryšys, dokumentai.

Dažniausia klaida: per daug daiktų
Žmonės nori susidėti „viską“. Bet kuo kuprinė sunkesnė, tuo mažiau tikimybės, kad ją realiai pasiimsite. Todėl geras principas: mažiau, bet protingai. Geriau turėti kelis universalius daiktus nei dešimt „gal kada pravers“.

Dažniausia klaida: kuprinė be šeimos logikos
Jei šeimoje yra vaikų, kuprinė turi turėti papildomą logiką:
*  bent vienas šiltas sluoksnis vaikui;
*  vanduo ir užkandžiai;
*  mažas „ramybės daiktas“ (pvz., smulkus žaislas ar knygelė).
Krizėje vaikus labiausiai gąsdina ne situacija, o suaugusiųjų ­panika. Jei vaikas turi ką laikyti rankoje ir suaugusieji turi planą, situacija tampa valdoma.

Kur laikyti ir kaip prižiūrėti?
Kuprinė turi turėti „namus“ – vieną vietą, kurią žino visi šeimos nariai. O dar geriau – turėti trumpą kontrolinį patikrinimą kas kelis mėnesius: baterijos, galiojimo datos, sezoniniai drabužiai.
Išvykimo kuprinė neišpranašauja nelaimės. Ji tiesiog sumažina stresą, jei nelaimė ateina. Susidėkite ją vieną kartą – ir ilgai jausitės tvirčiau, nes žinosite: „jei reikės, mes pasiruošę“.

 

 

Užs. 26/10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Apdovanojimai – pagarba visuomenės sveikatos specialistų darbui
„Pažadink močiutės suknelę“ – susitikimas, sujungęs stilių ir atmintį
Vievyje surengtos poledinės žūklės varžybos subūrė žvejus iš visos Lietuvos
IŠVYKIMO KUPRINĖ: RAMYBĖ, NE PANIKA

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai
Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!
Vytautauto V. Landsbergio knygos „Bevardžio sagos“ pristatymas
Susitikimas su poetu ir leidėju Juozu Žitkausku

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44