IŠVYKIMO KUPRINĖ: RAMYBĖ, NE PANIKA

Elektrėnų kultūros centras, įgyvendindamas projektą „Saugi bendruomenė: prevencija, įtraukimas ir socialinė integracija Elektrėnuose“ kviečia į Bendruomenės įtraukimo dirbtuves /diskusiją
Tikslas: suteikti Elektrėnų miesto bendruomenei bazinių žinių ir įgūdžių, padedančių atpažinti grėsmes (įskaitant hibridines), užtikrinančių prevenciją, didinančių atsparumą ir gebėjimą veikti kartu nelaimių ar krizių metu.
Išvykimo kuprinė skirta 24–72 valandoms savarankiško buvimo, kai pagalba gali vėluoti arba reikia evakuotis.
Svarbiausia iškart pasakyti: išvykimo kuprinė nėra „panikos krepšys“. Ji nėra apie baimę, ji apie savarankiškumą. Tai kaip atsarginis raktas – jo nenaudoji kasdien, bet kai prireikia, jis išgelbėja.
Išvykimo kuprinės idėja paprasta: jei 24–72 valandas turėtumėte išbūti be įprastos pagalbos, ką norėtumėte turėti su savimi?
Pagrindinis tikslas – ne patogumas, o funkcija
Kuprinėje turi būti daiktai, kurie sprendžia keturias bazines problemas:
* vanduo ir minimalus maistas;
* šiluma ir apsauga nuo oro;
* pirmoji pagalba ir higiena;
* šviesa, ryšys, dokumentai.
Dažniausia klaida: per daug daiktų
Žmonės nori susidėti „viską“. Bet kuo kuprinė sunkesnė, tuo mažiau tikimybės, kad ją realiai pasiimsite. Todėl geras principas: mažiau, bet protingai. Geriau turėti kelis universalius daiktus nei dešimt „gal kada pravers“.
Dažniausia klaida: kuprinė be šeimos logikos
Jei šeimoje yra vaikų, kuprinė turi turėti papildomą logiką:
* bent vienas šiltas sluoksnis vaikui;
* vanduo ir užkandžiai;
* mažas „ramybės daiktas“ (pvz., smulkus žaislas ar knygelė).
Krizėje vaikus labiausiai gąsdina ne situacija, o suaugusiųjų panika. Jei vaikas turi ką laikyti rankoje ir suaugusieji turi planą, situacija tampa valdoma.
Kur laikyti ir kaip prižiūrėti?
Kuprinė turi turėti „namus“ – vieną vietą, kurią žino visi šeimos nariai. O dar geriau – turėti trumpą kontrolinį patikrinimą kas kelis mėnesius: baterijos, galiojimo datos, sezoniniai drabužiai.
Išvykimo kuprinė neišpranašauja nelaimės. Ji tiesiog sumažina stresą, jei nelaimė ateina. Susidėkite ją vieną kartą – ir ilgai jausitės tvirčiau, nes žinosite: „jei reikės, mes pasiruošę“.
Užs. 26/10