„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai

Sausio 30–vasario 1 dienomis Kaune vyko tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos „Silver Skate Winter Cup 2026”.
Elektrėnų sporto centrui atstovavo 15 trenerės Ramunės Satkauskaitės auklėtinių, kurie iškovojo penkias prizines vietas.
Geriausius rezultatus parodė ir ant nugalėtojų pakylos lipo šie sportininkai:
Amelija Skliutaitė tik prieš metus pradėjo čiuožti programas ir jau peršokusi dvi grupes sėkmingai dalyvauja Chicks Aksel grupėje, kurioje iškovojo 2-ą vietą.
Monika Molytė ir toliau mus džiugina iškovodama prizines vietas mažiausiųjų Pre-Chicks C grupėje. Monika šiose varžybose iškovojo 2-ą vietą.
Elementų varžybose:
Greta Speičytė, kuri pradėjo lankyti dailųjį čiuožimą tik nuo spalio mėnesio, sėkmingai dalyvauja elementų varžybose ir 2011 B grupėje iškovojo 1-ąją vietą.
2018–2019 A grupėje 2-ą vietą laimėjo Fausta Važnytė.
2012–2013 A grupėje Tėja Sokolovskaja laimėjo 2 vietą.
Taip pat varžybose gerai pasirodė ir savo asmeninį rezultatą pagerinusi Deimantė Pulauskaitė, kuri Intermediate Novice grupėje užėmė 4-tą vietą. Deimantės antri balai, kurie skiriami už programos artistiškumą, slydimą, buvo įvertinti antra vieta.
Goda Važnevičiūtė, surinkusi 26.32 balo, tarp 20-ties sportininkių užėmė 6-tą vietą.
Urtė Balsiukaitė po beveik metų pertraukos, kai dėl traumų negalėjo dalyvauti varžybose, startavo Advanced Novice grupėje, kurioje atliekamos dvi programos. Šioje grupėje dalyvavo jau patirtį turintys Lietuvos ir Latvijos sportininkai, tad Urtei teko susidoroti su didžiule įtampa. Labai džiaugiamės, kad jaudulys nepakišo kojos Urtei atliekant abiejose programose 2,5 Akselio šuolį, kurį atlikdamos krito ir klydo absoliuti dauguma šios grupės dalyvių. Urtė surinko 69.45 balų ir tai jos pirmi taškai šioje grupėje. Dabar Urtei linkime gerinti šį rezultatą.
Informaciją paruošė dailiojo čiuožimo klubas „SVAJA“