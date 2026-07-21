Vievyje nuaidėjo tradicinė Rasų šventė

Vienas svarbiausių šventės momentų – varduvininkų pasveikinimas
Birželio 20-osios vakarą Vievio pramogų ir laisvalaikio erdvėje bei ežero pakrantėje nuaidėjo tradicinė Rasų šventė, subūrusi gausų būrį miestiečių ir svečių. Renginio programa kvietė ne tik prisiminti senąsias lietuvių tradicijas, bet ir mėgautis muzika, šokiais, sportinėmis veiklomis bei jaukia bendryste.
Šventės nuotaiką nuo pat pradžių kūrė renginio vedėjas Robertas Šarknickas, kuris savo profesionalumu, šmaikštumu ir nuoširdžiu bendravimu nuolat palaikė žiūrovų dėmesį. Jo vedamas renginys buvo kupinas geros nuotaikos, spontaniškų akimirkų ir šilto bendravimo su publika.
Folklorinėje programos dalyje skambėjo instrumentinio folkloro grupės „Vydraga“ atliekama muzika, vakare žiūrovus džiugino atlikėjas Deividas Bastys, roko grupė „Thundertale“ bei Elektrėnų dailiojo čiuožimo klubo „Svaja“ pasirodymas. Tradicinę Rasų apeigų dalį prie ežero įprasmino kūrybinis folkloro ansamblis „Dainaviai“, pakvietęs visus į eiseną, apeiginį laužo uždegimą, vainikų plukdymą ir paparčio žiedo paieškas.
Viena gražiausių vakaro akimirkų tapo Jonų ir Janinų pagerbimas. Šventės varduvininkams dovanas ir nuoširdžiausius sveikinimus įteikė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius bei Vievio seniūnė Kristina Vitartė, linkėdami sveikatos, laimės ir gražių metų.
Dėkojame visiems atlikėjams, partneriams, savanoriams ir gausiai susirinkusiems žiūrovams už kartu sukurtą ypatingą Rasų šventės atmosferą. Tokios akimirkos dar kartą primena, kad gyvos tradicijos, muzika ir bendrystė stiprina mūsų bendruomenę ir kuria gražiausias vasaros šventes.
Aurelija Molienė, Vievio kultūros centro renginių organizatorė
Nuotr. autorius Edmundas Šimaitis