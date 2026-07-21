Vasaros stovykla kvietė mažuosius atrasti Elektrėnų kraštą

Birželio 15 d. Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje prasidėjo vasaros stovykla „Atrask Elektrėnų kraštą“. Savaitę trukusioje stovykloje 7–10 metų amžiaus vaikai buvo skatinami domėtis savo krašto istorija, kultūriniu paveldu, gamta bei tradicijomis.
Stovyklos pradžioje vaikus linksmino „Vakvikio“ animatorės, kurios piešė piešinius ant veidų, darė laikinas tatuiruotes ir kūrė smagią bei draugišką atmosferą. Visa tai padėjo stovyklautojams greičiau susidraugauti ir geriau pažinti vieniems kitus.
Stovyklos metu vaikai susitiko su Gilučių bibliotekininke-edukatore Veronika Tamošiūniene, kuri supažindino su tautinių juostų pynimo tradicijomis ir pakvietė išbandyti šį senąjį amatą. Daug įdomių žinių stovyklautojai įgijo ir susitikime su žolininku Mariumi Lasinsku, kuris pasakojo apie mūsų krašto vaistinius bei maistinius augalus, jų naudą ir panaudojimo galimybes.
Pažindami savo krašto istoriją vaikai lankėsi Elektrėnų krašto muziejuje, kur istorikas Tomas Petrauskas pristatė muziejaus veiklą, supažindino su eksponatais ir papasakojo apie svarbiausius Elektrėnų krašto istorijos momentus. Ypatingo vaikų dėmesio sulaukė susitikimas su senosios kartos elektrėniške Janina Nikoliukiene, kuri dalijosi prisiminimais apie miesto kūrimąsi. Šis pasakojimas vaikams padėjo geriau suvokti miesto istoriją ir jo raidą.
Stovyklos dalyviai taip pat susitiko su Elektrėnų turizmo informacijos centro kultūrinės veiklos vadybininke Liveta Kazlauskaite. Ji pristatė Elektrėnų krašto lankytinas vietas, papasakojo apie svarbiausius kultūros ir gamtos objektus bei skatino vaikus pažvelgti į savo kraštą smalsaus keliautojo akimis.
Didelį įspūdį vaikams paliko pažintinė išvyka į Grabijolų kaimą. Stovyklautojai susipažino su unikalia kaimo istorija, tradicine architektūra, grožėjosi gamta ir turėjo galimybę pajusti autentišką senojo lietuviško kaimo dvasią. Vaikai taip pat aplankė Elektrėnų skulptūrų parką, susipažino su jame esančiais meno kūriniais ir jų istorijomis.
Į stovyklos programą buvo įtrauktos ir kūrybinės bei edukacinės veiklos. Vaikai klausėsi pasakojimų apie Elektrėnų marias, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, lankstė popierinius gandriukus, lavino vaizduotę ir kruopštumą.
Kiekvieną rytą stovyklautojai pradėdavo aktyvia mankšta ir žaidimais, kuriuos vedė Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialistai. Šios veiklos skatino fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną ir gerą nuotaiką visos dienos metu.
Stovyklos uždarymo šventėje dalyvavo kompozitorė ir „Yamaha“ studijos vadovė Neringa Lapinskienė. Vaikai dainavo, šoko, dalyvavo muzikinėse veiklose ir smagiai leido laiką. Uždarymo metu buvo prisimintos gražiausios stovyklos akimirkos, o visiems dalyviams įteiktos padėkos už aktyvų dalyvavimą.
Vasaros stovykla „Atrask Elektrėnų kraštą“ suteikė vaikams galimybę ne tik prasmingai ir turiningai praleisti dalį vasaros atostogų, geriau pažinti savo kraštą, bet ir susirasti naujų draugų.
Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė.
Bibliotekos informacija