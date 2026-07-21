Joninės ir Rasos – muzikos bei tradicijų ritmu

Elektrėnuose, koncertuojant mėgėjų kolektyvams, sukosi šokių rateliai. L. Felčinskajos nuotr.
Virginija Jacinavičiūtė
Šiemet Joninių savaitgalį Elektrėnų savivaldybėje lydėjo palankūs orai, todėl visi suplanuoti renginiai sulaukė gausaus būrio dalyvių. Elektrėnuose ir ant Kalninių Mijaugonių piliakalnio netrūko muzikos, tradicinių apeigų ir bendruomeniškumo jausmo.
Joninių išvakarėse šventė vyko Elektrėnuose. Į miesto parką susirinko gausus būrys gyventojų ir svečių. Renginį pradėjo mėgėjų kolektyvai – liaudiškos muzikos kapela „Och“ ir Pastrėvio vokalinis instrumentinis ansamblis „Varnalėša“. Vėliau į sceną žengė Rokas Kašėta su grupe, roko grupė „Lemon Joy“, o vakaro pabaigoje koncertavo grupė „Tautinis brandas“.
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Pasibaigus koncertams šventės dalyviai, lydimi deglais nešinos eisenos, patraukė prie Joninių laužo. Protėvių pievoje vyko ugnies programa „Protėvių ugnis“, po kurios buvo įžiebtas pagrindinis šventės laužas, subūręs gausiai susirinkusius žmones.
Birželio 22-ąją Rasų šventė tradiciškai surengta ant Kalninių Mijaugonių piliakalnio. Gilutiškių bendruomenės puoselėjamoje šventėje didžiausias dėmesys skiriamas senosioms baltų tradicijoms. Čia skambėjo etnografinio ansamblio „Obelėlė“ ir sutartinių giedotojų grupės „Ginėja“ atliekamos dainos, vyko apeigos, buvo pagerbiama gamta ir vasaros saulėgrįžos papročiai. Šventėje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Po renginio dalyvė Nijolė Lesinskienė dėkojo organizatoriams už galimybę prisiliesti prie senųjų tradicijų ir kurti bendrystės jausmą. Pasak jos, Rasų šventė ant Mijaugonių piliakalnio kasmet suburia žmones, norinčius pažinti savo kultūros ištakas ir kartu puoselėti gyvąsias tradicijas.