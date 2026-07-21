Joninės ir Rasos – muzikos bei tradicijų ritmu

Joninės ir Rasos – muzikos bei tradicijų ritmu

Elektrėnuose, koncertuojant mėgėjų kolektyvams, sukosi šokių rateliai. L. Felčinskajos nuotr.

 

Virginija Jacinavičiūtė

Šiemet Joninių savaitgalį Elektrėnų savivaldybėje lydėjo palankūs orai, todėl visi suplanuoti renginiai sulaukė gausaus­ būrio dalyvių. Elek­trėnuose ir ant Kalninių Mijau­gonių piliakalnio netrūko muzikos, tradicinių apei­gų ir bendruomeniškumo jausmo.
Joninių išvakarėse šventė vyko Elektrėnuose. Į miesto parką susirinko gausus būrys gyventojų ir svečių. Renginį pradėjo mėgėjų kolektyvai – liaudiškos muzikos­ kapela „Och“ ir Pastrėvio vokali­nis instrumentinis ansamblis „Var­nalėša“. Vėliau į sceną žengė Rokas Kašėta su grupe, roko grupė „Lemon Joy“, o vakaro pabaigoje kon­certavo grupė „Tautinis brandas“.

This slideshow requires JavaScript.


Pasibaigus koncertams šventės dalyviai, lydimi deglais nešinos eisenos, patraukė prie Joninių laužo. Protėvių pievoje vyko ugnies programa „Protėvių ugnis“, po kurios buvo įžiebtas pagrindinis šventės laužas, subūręs gausiai susirinkusius žmones.
Birželio 22-ąją Rasų šventė tradiciškai surengta ant Kalninių Mijaugonių piliakalnio. Gilutiš­kių bendruomenės puoselėjamoje šventėje didžiausias dėmesys skiriamas senosioms baltų tradicijoms. Čia skambėjo etnografinio ansamblio „Obelėlė“ ir sutartinių giedotojų grupės „Ginėja“ atliekamos dainos, vyko apeigos, buvo pagerbiama gamta ir vasaros saulėgrįžos papročiai. Šventėje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius.
Po renginio dalyvė Nijolė Lesinskienė dėkojo organizatoriams už galimybę prisiliesti prie senųjų tradicijų ir kurti bendrystės jausmą. Pasak jos, Rasų šventė ant Mijaugonių piliakalnio kasmet ­suburia žmones, norinčius pažinti savo kultūros ištakas ir kartu puoselėti gyvąsias tradicijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Joninės ir Rasos – muzikos bei tradicijų ritmu
Vievyje nuaidėjo tradicinė Rasų šventė
Vasaros stovykla kvietė mažuosius atrasti Elektrėnų kraštą
Vasaros šventė „Bendrystės ratas“ Pastrėvyje

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Jauna muzika skambės gastrobare POMO: koncertuos dvi perspektyvios grupės iš Vilniaus
55-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias
FOTOGRAFIJOS KONKURSAS – PARODA „DAINA PER FOTO OBJEKTYVĄ“
„STEP BY STEP“ vėl pirmi!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44