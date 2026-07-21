Elektrėnų moksleiviai – ryški mėlynoji banga Dainų šventėje

Vievio gimnazijos jaunių ir jaunimo mišrus chorai.
Dalios Davidavičienės nuotr.
Virginija Jacinavičiūtė
Po dešimties metų pertraukos, liepos 3–6 dienomis, Vilniuje vyko Lietuvos moksleivių dainų šventė „Laiku. Ratu. Kartu“, subūrusi apie 24 tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos. Šventę pradėjo iškilmingos dalyvių eitynės Gedimino prospektu, o per keturias dienas vyko pučiamųjų orkestrų, chorų, ansamblių ir šokių kolektyvų pasirodymai, kuriuos vainikavo Dainų diena Vingio parke.
Elektrėnų savivaldybei šventėje atstovavo 146 mokiniai – penki kolektyvai: Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras, jaunių ir jaunučių chorai bei Vievio gimnazijos mišrus ir jaunių chorai. Jaunuosius atlikėjus koncertui parengė Valdas Stanaitis, Denis Vysokovych ir Dalia Davidavičienė. Eisenoje ir renginiuose mokinius taip pat lydėjo EMM mokytojai Davit Avetysian ir Andrius Stankevičius bei VMM mokytojai Virginijus Skudas ir Viktor Semcov.
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Spalvingoje šventės dalyvių eisenoje Elektrėnų savivaldybės delegacija išsiskyrė mėlynais drabužiais su geltonais akcentais, atspindinčiais savivaldybės heraldiką. Eisenoje skambėjo gerai pažįstama daina „Šviečia naktį, šviečia dieną Elektrėnų žiburiai“, o prie moksleivių prisijungė Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius ir vicemerė Inga Kartenienė. Šventinę eiseną įamžino fotografė Neringa Vytė – jos nuotraukose atsispindi gera nuotaika, bendrystė ir džiaugsmas būti šios išskirtinės šventės dalimi.
Pirmąją šventės dieną Katedros aikštėje vykusiame pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte „Kartu skambiu ratu“ dalyvavo ir Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Valdo Stanaičio. Orkestre grojo 26 jaunieji muzikantai, tarp jų – daugiausia pūtikai iš Elektrėnų meno mokyklos, keturi iš Vievio meno mokyklos ir du iš Semeliškių. Koncerte orkestrams dirigavo ir Elektrėnų meno mokyklos mokytojas Andrius Stankevičius.
Dalyvavimas Lietuvos moksleivių dainų šventėje – tai ne tik šventinė nuotaika ir pasirodymas didžiojoje scenoje. Už kiekvieno koncerto slypi ilgas pasiruošimas, repeticijos, atsakomybė ir nemažas fizinis ištvermingumas. Tokia patirtis reikalauja kantrybės, drausmės ir komandinio susitelkimo, tačiau kartu dovanoja nepamirštamus įspūdžius, pasididžiavimą atstovaujant savo kraštui ir galimybę kurti gražią bendrą Lietuvos dainų šventės istoriją.
Kaip informavo Elektrėnų savivaldybės vicemerė Inga Kartenienė, penktadienį (07-10) vyks šventiniai pietūs, kurių metu bus padėkota kolektyvų vadovams, mokytojams, švietimo įstaigų vadovams ir visiems, prisidėjusiems prie moksleivių pasirengimo Lietuvos moksleivių dainų šventei, organizavimo darbų bei vaikų lydėjimo į šį svarbų kultūrinį renginį.
Paprašėme vaikų pasidalinti savo įspūdžiais iš dainų šventės.
Rėjus Vytė: „Labiausiai patiko repeticijos ir pats grojimas. Buvo smagu leisti laiką su kitais orkestro draugais, susirasti naujų pažinčių ir jausti didelį žmonių dėmesį. Labai įdomu buvo, kad mus filmavo. Didžiausią įspūdį paliko tai, jog Dainų šventė vyksta tik kas 4 metus. Smagu žinoti, kad galėjau būti tokio ypatingo ir reto renginio dalimi“.
Liepa Dalibagaitė: „Buvo linksma, kad Dainų šventė sutapo su mano 16-uoju gimtadieniu. Prieš 10 metų Dainų šventėje su Elektrėnų orkestru dalyvavo ir mano brolis. Patiko atstovauti Elektrėnams ir groti su daug orkestrų vienu metu didelėje scenoje. Buvo smagu, kad programoje buvo mokytojų Valdo ir Andriaus kūriniai“.
Ignė Toropovaitė: „Man dalyvauti dainų šventėje buvo kažkas nepakartojamo. Tai buvo viena iš įspūdingiausių ir įsimintiniausių patirčių gyvenime. Jaučiau begalinę meilę muzikai bei jaučiau palaikymą ir stiprybę stovėdama prieš tokią masę žmonių. Buvo „faina“ reprezentuoti savo mažą miestelį, pabūt su draugais ir, aišku, pamuzikuoti“.
Dovydas Oras: „Dainų šventėje turėjau labai smagios patirties. Nors kiekviena diena prasidėdavo gana anksti, į repeticijas visada eidavau geros nuotaikos. Norėčiau padėkoti savo draugams ir vadovams, kurie padėjo išlaikyti gerą nuotaiką visos šventės metu. Taip pat buvo labai smagu susipažinti ir pabendrauti su kitais jaunaisiais muzikantais. Ši Dainų šventė man paliko daug gražių įspūdžių, kuriuos dar ilgai prisiminsiu“.
Martyna Špiegytė: „Dainų šventė buvo nuostabus renginys. Aš iš tikrųjų nesitikėjau, kad ten bus tiek daug atlikėjų, žiūrovų, vadovų. Labiausiai man patiko po šventės vykusi diskoteka ir maistas“.
Justas Šukys: „Dainų šventė buvo ypatingas nuotykis, kuriame galimybė dalyvauti yra reta, man daugiausiai patiko įdomios idėjos, kaip pagroti kai kuriuos kūrinius“.