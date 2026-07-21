Vievyje – kurortas prie namų: ežeras, baidarės ir aktyvus poilsis

Karštą vasaros rytą Vievio ežero pakrantėje susirinkę žmonės jau nekantravo. Vieni pirmą kartą laikė irklą, kiti jau drąsiau rinkosi vietą baidarėje. Krante jau išrikiuotos gulėjo baidarės – visi ruošėsi žygiui aplink ežerą.
Baidarėse – ne tik kilometrai
Baidarės – puiki galimybė suderinti judesį, buvimą gamtoje, keliavimą ir bendravimą. Ežere plaukti baidarėmis gali net ir visiškai nepatyrę irkluotojai. Irkluojant nereikia siekti rekordo ar lygintis su kitais – tiesiog irkluoji, o grynas oras, monotoniškas irklavimo veiksmas, ežero bangelės jau švarina mintis. Tuo metu tikslas gali būti – tik sinchroniškai prisitaikyti prie partnerio irklavimo, pamatyti, kaip keičiasi ežero dugnas, išvysti, kas už kitos įlankėlės.
Žodžiu, tikras atostogų ritmas ir nuotaika. „Kartais ieškome ypatingų vietų ir veiklų kažkur toli, nors daug kas jau yra šalia mūsų. Užtenka įlipti į baidarę, atsispirti nuo kranto ir supranti, kad ežeras gali tapti ne tik vaizdu pro langą, bet ir tavo laisvalaikio dalimi“, – sako baidarių žygio vedlys, vieviškis Viktoras Granickis.
Irklavimas nereikalauja iš anksto būti sportininku – svarbiausia noras pabandyti, saugiai jaustis vandenyje ir leisti sau atrasti naują judėjimo būdą. Būtent su tokia nuostata birželio 26 d. į vasaros sporto iššūkio baidarių žygį išsiruošė 36 irkluotojai.
Rugpjūčio 22-ąją – dar viena proga apiplaukti ežerą
Nors vieviečiai gyvena prie ežero, baidarės ir kitos vandens sporto veiklos čia dar nėra tokios populiarios, kokios galėtų būti. Vis dėlto aktyvūs miestelio žmonės jau keičia šį požiūrį ir primena, kad tai, kas kartais atrodo kaip tolima ar brangi pramoga, iš tiesų yra visai šalia – prie ežero pakrantės, kuri gali tapti vieta judėti, ilsėtis ir būti kartu.
Rugpjūčio 22 dieną Vievio ežere vyks baidarių maratonas, žadantis tapti ne vien sporto renginiu, bet ir viso miestelio švente. Tai bus proga susitikti ežero pakrantėje, palaikyti dalyvius, pasidžiaugti vandens sportu ir kartu kurti gyvą, aktyvią Vievio bendruomenės tradiciją.
Į mėgėjų grupę kviečiami visi – ir jau irkluojantys, ir tie, kurie iki šiol į baidares žvelgė tik nuo kranto. Maratonas skirtas ne vien patyrusiems sportininkams: čia svarbi ne tik vieta finiše, bet ir pats dalyvavimas, komandinė nuotaika, pasiryžimas išbandyti save bei palaikyti kitus.
Judėjimas neturi amžiaus ribos
Baidarių entuziastas V. Granickis savo pavyzdžiu rodo, kad baidarėmis plaukioti galima bet kokio amžiaus. Neseniai jis dalyvavo Joninių 24 valandų baidarių varžybose, per parą be sustojimo nuplaukė 197 kilometrus, pasiekė asmeninį rekordą ir užėmė aštuntą vietą. Viktorui – 65 metai.
„Kūnas gali daugiau, nei dažnai patys sau leidžiame patikėti. Svarbiausia pradėti judėti ir nenustoti. Amžius nėra riba – riba dažniausiai atsiranda mūsų galvoje. Kai turi tikslą, bendraminčių ir džiaugiesi tuo, ką darai, atsiranda ir jėgų“, – sako V. Granickis.
Judėjimo svarbą kasdien primena ir Sporto iššūkio, vykstančio Vievyje, treneris Romualdas Petkevičius. Visą gyvenimą aktyvus vyras ir šiandien daugeliui gali būti pavyzdžiu savo lankstumu, vikrumu bei gera savijauta.
„Kol judi, tol gyvas. Sustojus lėtėja ne tik kūnas – lėtėja mintys, mažėja polėkio, noro veikti ir džiaugtis gyvenimu. Judėjimas žmogui reikalingas ne vien dėl raumenų. Jis padeda išlaikyti smalsumą, gerą nuotaiką ir ryšį su kitais“, – įsitikinęs R. Petkevičius.
Gamtos sporto iššūkis tęsiasi iki rugsėjo
Būtent tokį požiūrį šį sezoną skatina vievyje veikianti bendruomenės organizacija „Moderni karta“, kviesdama gyventojus priimti Vasaros sporto iššūkį. Jis tęsis iki pat rugsėjo ir siūlys ne varžytis dėl to, kas stipresnis ar greitesnis, o atrasti daugiau progų judėti gamtoje.
Dalyviai taškus renka dalyvaudami penktadienio treniruotėse gamtoje su profesionaliu treneriu, taip pat sportuodami savarankiškai. Už daugiau nei 10 tūkst. per dieną nueitų žingsnių bus skiriami 5 papildomi taškai, o už kasdien nueinamus 15 tūkst. žingsnių – net 10 taškų. Daugiausia taškų surinkusio dalyvio laukia prizas – irklentė.
Vasaros sporto iššūkio programoje numatytos treniruotės ne tik sausumoje, bet ir ant vandens: plaukimas irklentėmis bei baidarėmis. Tai kvietimas prisiminti paprastą dalyką – sporto klubas nebūtinai turi būti pastate. Jis gali būti kieme, parke, prie ežero ar kelyje, kuriuo einame su draugais.
Vasaros sporto iššūkis iš dalies finansuojamas Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos lėšomis.
Eglė Vankevičė, VšĮ Moderni karta vadovė
Edmundo Šimaičio nuotr.