„Vasara su STEAM: atrask, kurk, išbandyk!“

Birželio 15–19 d. vyko vaikų pusdienio stovykla, kurią organizavo Elektrėnų švietimo paslaugų centre dirbantys karjeros specialistai. Projektą finansavo Elektrėnų savivaldybė. Stovyklos metu vaikai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose, eksperimentuose, lankėsi Kauno STEAM centre „Mokslo sala“, MO muziejuje bei Elektrėnų profesinio mokymo centre.
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Žingeidūs stovyklautojai dalyvavo „Ignitis“ edukacinėse veiklose, kurių metu susipažino su įvairių tipų elektrinėmis ir jėgainėmis bei energetikos srityje dirbančių specialistų profesijomis. Pagrindinis stovyklos tikslas – per STEAM veiklas skatinti vaikų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir praktinius įgūdžius, supažindinti juos su įvairiomis profesijomis. Veiklų metu vaikai ugdė kūrybinį mąstymą, problemų sprendimo gebėjimus, mokėsi dirbti komandoje, tyrinėti ir eksperimentuoti. Dėkojame vaikams už aktyvų dalyvavimą, smalsumą ir gerą nuotaiką! Tariame AČIŪ partneriams: Elektrėnų jaunimo centro komandai – už suteiktas patalpas, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos virtuvės komandai – už skanų maistą, „Ignitis gamyba“ atstovei Nadieždai Kulik – už įdomias edukacijas, Elektrėnų profesinio mokymo centrui – už galimybę stovyklos dalyvius supažindinti su įvairiomis profesijomis.
Karjeros specialistė Rasuolė Rakauskaitė