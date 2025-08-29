Vievio vardas Estijoje – ne naujiena

Vievio kultūros centro linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ gavo kvietimą dalyvauti Gatvės muzikos dienų renginiuose Estijoje su koncertine programa.
Vievio kultūros centras jau eilę metų vykdo kultūrinius mainus su Raekūla senosios mokyklos centru (MTÜ Selts Raeküla). Prieš kelerius metus į Vievį buvo atvykusi šokėjų grupė, su kuria pasikeitėme šokiais. Išmokome jų mums dovanotą šokį Mulen Ruž, kurį šokame iki šiol. Buvo smagu vėl susitikti su šiuo kolektyvu.
Dar anksčiau čia svečiavosi Vievio Teatras, kur žiūrovai labai šiltai priėmė jo improvizuotą spektaklį trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir rusų.
Praėjusiais metais į Gatvės muzikos dienų šventę buvo pakviestas Vievio kultūros centro jaunimo gatvės šokių kolektyvas „ŠOK’as“.
Šių metų rugpjūčio 1-2 dienomis Estijos Pernu mieste, kaip ir kasmet, vyko GATVĖS MUZIKOS DIENOS 2025. Jose dalyvavo atlikėjai iš įvairių šalių.
Ankstų lietingą liepos 31 d. rytą Vievio linijinių šokių kolektyvas „VievioLin“ išvyko į Estiją, Pernu miestą. Ten mus pasitiko saulė, o lietus liko mums už nugarų. Buvome priimti labai nuoširdžiai, svetingai ir tikrai jautėsi, kad mūsų laukė.
Pristatėme keturius koncertus įvairiose Pernu erdvėse. Šokome pagrindinėje renginio gatvėje, Pernu gyventojų kiemeliuose, mažose jaukiose gatvelėse ir soduose. Pasijutome lyg senovinių filmų dalyvės, kur ir šokėjos, ir žiūrovai jautėsi namų aplinkoje, be streso, be jaudulio, veiduose švietė šypsenos ir gera nuotaika. Jokios įtampos, tik atsipalaidavimas – tiesiog mėgavomės šokiu ir publikos palaikymu. Įgavome neįkainojamos patirties.
Buvome nustebintos, kai prisijungė ir kartu šoko Pernu linijinių šokių šokėjos.
Estų gyventojų nuoširdus sutikimas ir plojimai mums buvo ypatinga padėka.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų globėjai ir šeimininkei Pijai Karro Selg, Marinai Mesipuu-Rhun, kurios, nepaisant gigantiško organizacinio darbo, visada buvo linksmos, rūpestingos ir nuoširdžios. Pija kartu su savo padėjėja Marina gamino maistą, ruošė koncertų vietas, garso aparatūrą. Viskas buvo Pijos sudėliota, sustyguota ir pilnai įvykdyta. Net prasidėjęs labai stiprus lietus nesustabdė jos entuziazmo.
Vievio miesto vardas nebuvo naujiena miestiečių lūpose, nes sutikome pažįstamų esčių šokėjų, jau anksčiau dalyvavusių Vievio miesto šventėse.
Dėkojame Vievio kultūros centro direktorei Audronei Stepankevičiūtei už suteiktą galimybę išvykti, patikėjusiai mūsų kolektyvu ir padovanojusiai kelionę. Ši mūsų viešnagė yra puikus Baltijos tautų kultūros, meno suartėjimas ir pažinimas.
Tikimės dar ne kartą susitikti su nuostabiais mūsų draugais Estijoje.
Nijolė Anskaitienė