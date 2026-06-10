Jaunųjų paramedikų programa – vertinga patirtis Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos mokiniams

Jaunųjų paramedikų programa – vertinga patirtis Elektrėnų ,,Versmės“ gimnazijos mokiniams

Elektrėnų „Versmės“ gimna­zijoje 2026 m. kovo–gegužės mė­nesiais sėkmingai vyko Jau­nųjų maltiečių organizuojama Jaunųjų paramedikų programa, kurioje dalyvavo 21 pirmų–an­trų gimnazijos klasių mokinys. Tris mėnesius trukusi programa suteikė galimybę mokiniams įgyti teorinių ir praktinių pirmosios pagalbos žinių bei ugdyti atsakingą požiūrį į žmogaus gyvybės ir sveikatos išsaugojimą. Programos tikslas – parengti jaunuolius, gebančius atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą ir užtikrinti savo bei nukentėjusiojo saugumą.


Užsiėmimai vyko kartą per savaitę. Jų metu mokiniai mokėsi įvertinti nelaimės vietos saugumą, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, tinkamai kviesti pagalbą, stabdyti kraujavimą, tvarstyti žaizdas, suteikti pagalbą lūžių, nudegimų, užspringimo ar kitų nelaimių atvejais. Didelis dėmesys buvo skiriamas praktiniams užsiėmimams – mokiniai dirbo su pirmosios pagalbos priemonėmis, gaivinimo manekenais, atliko įvairias situacijų simuliacijas ir mokėsi veikti realiomis sąlygomis.
Programą sudaro 36 aka­de­minės valandos. Dalyviai nuo­sekliai gilino žinias, atliko tarpinius atsiskaitymus bei ruošėsi baigiamajam teorijos ir praktikos egzaminui. Sėkmingai baigę programą mokiniai gaus Jaunųjų paramedikų pažymėjimus, patvirtinančius įgytas pirmosios pagalbos kompetencijas.
Džiaugiamės aktyviu mokinių įsitraukimu ir atsakingu požiūriu į mokymus. Šioje programoje kartu dalyvavusios socialinė pedagogė Aušra Gaučienė ir visuomenės svei­katos specialistė Renata Šliužaitė mano, kad įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai padės jaunuoliams ne tik kasdienėse situacijose, bet ir kritiniais atvejais, kai nuo greitos ir tinkamos reakcijos gali priklausyti žmogaus sveikata ar net gyvybė. Taip pat norime padėkoti Augustei Švedaitei už informatyvias pa­skaitas ir praktinius užsiėmimus. Jaunųjų paramedikų programa – tai prasminga investicija į saugesnę gimnazijos bendruomenę.

Renata Šliužaitė, visuomenės sveikatos specialistė

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