Tradicinės šventės netradicinis šventimas

Virginija Jacinavičiūtė
Gal tai ir nėra išskirtinis tik mūsų savivaldybės bruožas, bet kartais atrodo, kad Elektrėnų savivaldybėje itin gausu renginių. Žurnalistas juose dalyvauja, kad informuotų visuomenę apie įvykius miestuose ir kaimeliuose, kad ateities kartoms paliktų žinutę, kuo gyveno 21-ojo amžiaus žmonės. Kartais renginių tiek daug, kad fiziškai sunku visur suspėti, kartais tenka rinktis ir visada norisi sudalyvauti ten, kur kažkas naujo, autentiško, prasmingo. Vasarą, kai įvykių ir renginių tempas sulėtėja, pasitaiko progų įvykiuose dalyvauti lėčiau, ne tik fiksuoti, bet ir būti dalyviu. Neretai aplanko jausmas, kiek daug kūrybiškumo ir atsidavimo reikia organizuojant renginius ir taip norisi, kad žmonės vertintų tai, kas tik dėl jų daroma, kad į renginius ateitų gausiai, kad dalyvautų, kad pasakytų gerą žodį ar paliktų gerą atsiliepimą, nes grįžtamasis ryšys įkvepia, padrąsina.
Rugpjūčio 15-ąją nutariau nuvykti į tolimiausią savivaldybės kampelį, garsėjantį gandrais ir karvėmis – Beižionis. Tądien kaimelio bažnyčioje buvo švenčiama Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės) iškilmė. Laikantis tradicijos, pamaldose buvo šventinamos lauko ir darželio gėlių puokštės.
Po šv. Mišių bažnyčios pašonėje, šimtamečių liepų pavėsyje, vyko bendruomenei skirta šventė. Populiarias dainas dovanojo atlikėjas Ernestas Kielius. Po maldos vis dar susikaupę beižioniškiai daina po dainos vis labiau atsipalaidavo ir galiausiai kilo šokiui.
Sportinių renginių organizatorius Juozas Gudeliūnas, seniūnas Mindaugas Makūnas apdovanojo tradicinio Žolinių tinklinio čempionato dalyvius.
Varžybose I vietą iškovojo Kietaviškių jaunimo komanda, II- Beižionių, Semeliškių rinktinė, III – Mieldažių šeimos komanda iš Kauno, IV – Beižioniečių komanda.
Beižionių biblioteka taip pat įsiliejo šventę – filialo bibliotekininkė Samanta Lukoševičiūtė paruošė parodą „Žolynų pasakojimai ir skoniai“, vaišino gaivia arbata. Iš Kauno atvykusi levandų augintoja Žydrė Tubutytė organizavo kūrybinę edukaciją – iš levandų puokštelės mokė nusipinti kvepiančią kuokelę.
Po koncerto erdvėje karaliavo sportinės rungtys, vieni išbandė taiklumą ir rankos miklumą, kiti kaupėsi geriausiam ėjimui prie neįprastų šachmatų lentų. Šaškės Beižionyse buvo valgomos, o nukirtus šaškę buvo galima vaišintis tai sumuštinukais, tai saldainiais, tai sūrio produktais.
Suaugusių grupėje I vietą laimėjo Algis Račkauskas iš Aukštadvario, II – beižioniškis Gintas Gudeliūnas, III v. – beižioniškė Zita Ališauskienė. Vaikų grupėje I v. iškovojo beižioniškis Modestas Rulevičius, II v. Vakarė Račkauskaitė (Aukštadvaris), III v. Dignė Narkevičiūtė (Elektrėnai). Visi dalyviai apdovanoti atminimo medaliais ir asmeninėmis dovanomis.
Juozas Gudeliūnas nustebino savo kūrybiškumu organizuojant estafetes. Dar neregėti žaidimai sužadino nepaprastą azartą ir komandinę dvasią. Dalyviai meškerėmis bandė sužvejoti medines žuvis, į nedidelę skylutę taikė pupų pripildytas kojines, ant kuoliukų mėtė virvių žiedelius ir kt.
Kas valgomomis šaškėmis nežaidė, po aktyvios veiklos jau buvo praalkę, todėl rikiavosi prie batvinių katilo. Kaip pasakojo renginio organizatorė Audra Gudeliūnienė, sriuba paruošta pagal seną vietinį receptą, su burokų lapkočiais ir lapais, būtinas priedas – bulvė su lupena. Už skaniuosius batvinius organizatoriai dėkoja rėmėjui – UAB „Gintarinė jūra“ direktorei Jūratei Ramanauskienei.