Vievio meno mokyklos mokinių sėkmė XVII Lietuvos jaunųjų dainininkų konkurse „Dainų namai“

Iš kairės pirmoje eilėje Fausta Liuolytė (1 vieta), Liepa Okunevičiūtė (2 vieta), Karolina Srogytė (1 vieta) ir Radvilė Bukšnaitytė (1 vieta). Antroje eilėje iš kairės koncertmeisterė Živilė Keblikaitė – Butkevičienė ir mokytoja metodininkė Natalja Krauter.
2025 m. lapkričio 15 d. Vievio meno mokyklos mokiniai sėkmingai dalyvavo XVII Lietuvos jaunųjų dainininkų konkurse „Dainų namai“. Respublikinis renginys vyko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ koncertų salėje. Konkurse dalyvavo jaunieji solistai iš Vilniaus, Šiaulių, Rokiškio, Kaišiadorių, Vievio, Nemenčinės, Bukiškio ir Pagirių. Konkurso dalyviai rungėsi akademinio ir šiuolaikinio dainavimo kategorijose.
Akademinio dainavimo kategorijoje Vievio meno mokyklai atstovavo ir laureatų diplomus pelnė Karolina Srogytė (I vieta, A kategorija), Fausta Liuolytė (I vieta, B kategorija), Liepa Okunevičiūtė (II vieta, B kategorija) ir Radvilė Bukšnaitytė (I vieta, C kategorija) (mokytoja metodininkė Natalja Krauter, koncertmeisterė Živilė Keblikaitė).
Šiuolaikinio dainavimo kategorijoje įspūdingai pasirodė Lėja Jurevičiūtė (Grand Prix), surinkusi maksimalų komisijos balų skaičių, ir Dovydas Michalkevičius (III vieta, kategorija E) (mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas).
Konkurso „Dainų namai“ pagrindinis organizatorius ir meno vadovas LMTA docentas, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ ir Vievio meno mokyklos mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas teigia, jog kasmet organizuojamas renginys puoselėja Lietuvos vaikų vokalinį meną, skatina jaunuosius dainininkus mokytis dainavimo, tobulėti ir saugoti savo balsus. Jis akcentavo, jog vaikų mokymas yra labai atsakingas procesas, reikalaujantis profesinių žinių, metodų ir taisyklingos dainavimo technikos išmanymo. Šiuo metu Vievio meno mokykla turi daug puikių solinio dainavimo dalyko specialistų, kurių mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose šalies renginiuose, yra girdimi ir matomi.
Sveikiname jaunuosius dainininkus, džiaugiamės profesionaliai ir entuziastingai dirbančiais Vievio meno mokyklos pedagogais.
Solinio dainavimo mokytojas metodininkas Dmitrijus Afanasjevas