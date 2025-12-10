Romansų vakaras Kietaviškėse

Romansų vakaras Kietaviškėse

Bendro vakaro prisiminimas

 

Lapkričio 29-osios pavakarę Kietaviškių kultūros namuo­se skambėjo dainos ir eilėraščių ­posmai.
Čia vyko romansų vakaras „Kadais, palei mėlyną jūrą…“, sukvietęs gausų būrį šio žanro gerbėjų bei atlikėjų kolektyvus iš kaimyninių savivaldybių.
Renginio organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk šiltai pasitiko renginio svečius ir dalyvius.
Rūta ir Armandas vakarą pradėjo simboliškai – atliko romansą „Kadais, palei mėlyną jūrą…“, sukurdami nostalgišką svajingą nuotaiką.
Į šventinį vakarą pasidalinti romansais atvyko Palomenės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gama”, vadovė Regina Griesiuvie­nė, duetas iš Elektrėnų Neringa Lapinskienė ir Greta Garmašaitė, Vilūnų kaimo bendruomenės kape­la (šiuo metu dainuojantys be vadovo), Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mišrus vokalinis ansamblis „Jieznelė”, vadovaujamas Danguolės Smalskienės. Renginyje dalyvavo ir Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“.

Greta Garmašaitė-Balnienė ir Neringa Lapinskienė

 

Pritemdytoje salėje sėdintys žiūrovai stebėjo jaukiai apšviestą sceną su dūmų efektu, kurioje skambėjo retro dainos, dainuojamos atitinkamai pasipuošusių atlikėjų. Kiekvienas kolektyvas atliko po kelis romansus, dovanodamas klausytojams nostalgiškus šiltus jausmus. Skambėjo ir visiems žinomos, ir rečiau girdimos dainos apie meilę ir ilgesį, apie prabėgusį laiką.
Vakaro metu netrūko ir poezijos posmų. Renginio vedėjo Roberto Šarknicko jautriai skaitomi Pauliaus ­Širvio posmai puikiai derėjo prie bendros roman­sų ­vakaro nuotaikos.
Pasibaigus koncertinei daliai, organizatoriai pa­dėkojo visiems dalyviams. Kolektyvai buvo apdovanoti­ seniūnės Jurgitos Matkevičienės įteiktomis saldžio­mis dovanomis,­o vadovams atsidėkota ir gėlių puokš­tėmis, taip įvertinant jų indėlį į kultūros puoselėjimą. Už šias ­puokštes bei sceną papuošusią floristės Giedrės Tartėnienės kompoziciją or­ga­nizatoriai dėkoja gėles dovanoju­siems Danei ir Henrikui Petrauskams.
Renginiui baigiantis, visi dalyviai sudainavo bendrą dainą – romansą, anonsavusį renginį. Žiūrovams salėje renginio pradžioje buvo išdalinti dainos žodžiai, kad galėtų dainuoti drauge.
Romansų vakaras tapo šiltu bendruomenės susitikimu, patvirtinančiu, kad praėjusių laikų melodijos išliko daugelio mėgiamos ir šiandien.

Kapelos „Volungė“ dalyvė Irena Petkevičienė

