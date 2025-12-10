Romansų vakaras Kietaviškėse

Bendro vakaro prisiminimas
Lapkričio 29-osios pavakarę Kietaviškių kultūros namuose skambėjo dainos ir eilėraščių posmai.
Čia vyko romansų vakaras „Kadais, palei mėlyną jūrą…“, sukvietęs gausų būrį šio žanro gerbėjų bei atlikėjų kolektyvus iš kaimyninių savivaldybių.
Renginio organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk šiltai pasitiko renginio svečius ir dalyvius.
Rūta ir Armandas vakarą pradėjo simboliškai – atliko romansą „Kadais, palei mėlyną jūrą…“, sukurdami nostalgišką svajingą nuotaiką.
Į šventinį vakarą pasidalinti romansais atvyko Palomenės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Gama”, vadovė Regina Griesiuvienė, duetas iš Elektrėnų Neringa Lapinskienė ir Greta Garmašaitė, Vilūnų kaimo bendruomenės kapela (šiuo metu dainuojantys be vadovo), Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mišrus vokalinis ansamblis „Jieznelė”, vadovaujamas Danguolės Smalskienės. Renginyje dalyvavo ir Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“.
Pritemdytoje salėje sėdintys žiūrovai stebėjo jaukiai apšviestą sceną su dūmų efektu, kurioje skambėjo retro dainos, dainuojamos atitinkamai pasipuošusių atlikėjų. Kiekvienas kolektyvas atliko po kelis romansus, dovanodamas klausytojams nostalgiškus šiltus jausmus. Skambėjo ir visiems žinomos, ir rečiau girdimos dainos apie meilę ir ilgesį, apie prabėgusį laiką.
Vakaro metu netrūko ir poezijos posmų. Renginio vedėjo Roberto Šarknicko jautriai skaitomi Pauliaus Širvio posmai puikiai derėjo prie bendros romansų vakaro nuotaikos.
Pasibaigus koncertinei daliai, organizatoriai padėkojo visiems dalyviams. Kolektyvai buvo apdovanoti seniūnės Jurgitos Matkevičienės įteiktomis saldžiomis dovanomis,o vadovams atsidėkota ir gėlių puokštėmis, taip įvertinant jų indėlį į kultūros puoselėjimą. Už šias puokštes bei sceną papuošusią floristės Giedrės Tartėnienės kompoziciją organizatoriai dėkoja gėles dovanojusiems Danei ir Henrikui Petrauskams.
Renginiui baigiantis, visi dalyviai sudainavo bendrą dainą – romansą, anonsavusį renginį. Žiūrovams salėje renginio pradžioje buvo išdalinti dainos žodžiai, kad galėtų dainuoti drauge.
Romansų vakaras tapo šiltu bendruomenės susitikimu, patvirtinančiu, kad praėjusių laikų melodijos išliko daugelio mėgiamos ir šiandien.
Kapelos „Volungė“ dalyvė Irena Petkevičienė