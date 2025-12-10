Prezidentūroje pagerbti „Lietuvos galios“ kūrėjai. Tarp iškilmingo renginio dalyvių – Elektrėnų savivaldybės asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ ir lopšelis-darželis „Drugelis“

Prezidentūroje pagerbti „Lietuvos galios“ kūrėjai. Tarp iškilmingo renginio dalyvių – Elektrėnų savivaldybės asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ ir lopšelis-darželis „Drugelis“

2025 m. lapkričio 29 d. Pre­zi­dentūroje tvyrojo ypatinga šven­tinė nuotaika – čia jau ketvirtą kartą apdovanoti pilietinės iniciatyvos „Lietuvos galia“ laureatai. Tai žmonės ir bendruomenės, savo darbais įkvepiantys visą šalį, tyliai, bet atkakliai stiprinantys bendruo­meniškumą ir kasdien prisidedantys prie geresnės Lietuvos kūrimo. Laureatus tradiciškai sveikino Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Savo kalboje Prezidentas pabrė­žė, kad Lietuva – tai žmonės, kurių gerumas ir iniciatyvumas yra tikroji valstybės stiprybė. „Lietuvoje gausu stiprių, aktyvių, bendruomeniškų žmonių. Jūsų užsidegimas, lyderys­tė ir gebėjimas išjudinti permainas – pavyzdys kiekvienam Lietuvos žmogui“, – teigė šalies vadovas, dėkodamas iniciatyvų kūrėjams už jų kasdienes pastangas.
Pirmoji ponia savo sveikinimo žodžiuose akcentavo, kad kiekviena iniciatyva – tai šviesos ženklas, liudijantis neblėstančią žmonių tvirtybę ir jautrumą. „Kiek­viena jūsų iniciatyva spinduliuoja neišsenkančias Lietuvos galias. Tik atkakliųjų dėka vyksta stebuklai: neįveikiama tampa įveikiama, neįmanoma – įmanoma“, – kalbėjo D. Nausėdienė, kviesdama ir toliau kurti bendruomenei reikalingus darbus.
Renginyje buvo pagerbti žmonės ir organizacijos, savo veiklą skleidžiantys skirtingose srityse – nuo aplinkosaugos, inovacijų ar socialinės pagalbos iki bendruomenių stiprinimo. Kiekviena jų istorija – tai pasiryžimas kurti pokyčius, burti žmones ir matyti prasmę, kuri gimsta iš nuoširdaus darbo.
Į Prezidentūrą pakviesta asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, pristačiusi iniciatyvą, kuri pateko į antrą atrankos turą „Po tuo pačiu dangum“ bei atstovavo „Teisinga Lietuva“ kategorijai. Renginyje dalyvavo asociacijos pirmininkė ir iniciatyvos autorė Birutė Grybauskienė bei savanorės Jūratė Batėnienė ir Viktorija Juknevičienė. „Lietuvos galia“ apdovanojimą asociacija yra gavusi 2021 m.
Kartu renginyje dalyvavo ir Elek­trėnų savivaldybės lopšelio-darželio direktorė Jurgita Grisiūnienė, ­„Lietuvos galia“ konkursui buvo pristatyta ir į antrąjį turą patekusi ugdymo įstaigoje įgyvendinama ino­vatyvi iniciatyva „Žibinto istorijos“. Šis projektas – tai šiltas ir kūrybingas būdas ugdyti vaikų vaizduotę, bendrystę ir ryšį su savo aplinka.
„Lietuvos galia“ jau vienija beveik 600 organizacijų Lietuvoje ir užsienyje, o pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – telkti žmones, skatinti pilietiškumą ir dalintis gerosiomis patirtimis, kurios gali tapti įkvėpi­mu kitiems. Renginyje sujungtos ­istorijos, žmonių patirtys ir jų kasdienis triūsas dar kartą priminė, kad stipriausia valstybės jėga slypi bendruomeniškume, kūrybingume ir noruose padėti.
Nuoširdžiai sveikiname nomi­nantus tapus „Lietuvos galios“ ben­druomenės dalimi. Linkime išlaikyti kūrybinį polėkį, toliau drąsiai įgyvendinti sumanymus ir įkvėpti kitus.

Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Prezidentūroje pagerbti „Lietuvos galios“ kūrėjai. Tarp iškilmingo renginio dalyvių – Elektrėnų savivaldybės asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ ir lopšelis-darželis „Drugelis“
„(GAL)AKTYVŪS 2025“
Elektrėnų bendrija „Bočiai“ pasitinka adventą
Elektrėnų arenai reikia ne tik stogo dažymo

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Baltijos ledo ritulio lygoje „Energija“ iškovojo dar keturias pergales
HC „Amber“ rungtynių diena Elektrėnuose: pergalė ir pralaimėjimas
Pirma. Geriausia. Legendinė. „VELNIO NUOTAKA“
Muzikinė drama „Pilėnų legenda“

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44