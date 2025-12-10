Prezidentūroje pagerbti „Lietuvos galios“ kūrėjai. Tarp iškilmingo renginio dalyvių – Elektrėnų savivaldybės asociacija „Ištiesk gerumo ranką“ ir lopšelis-darželis „Drugelis“

2025 m. lapkričio 29 d. Prezidentūroje tvyrojo ypatinga šventinė nuotaika – čia jau ketvirtą kartą apdovanoti pilietinės iniciatyvos „Lietuvos galia“ laureatai. Tai žmonės ir bendruomenės, savo darbais įkvepiantys visą šalį, tyliai, bet atkakliai stiprinantys bendruomeniškumą ir kasdien prisidedantys prie geresnės Lietuvos kūrimo. Laureatus tradiciškai sveikino Prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
Savo kalboje Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva – tai žmonės, kurių gerumas ir iniciatyvumas yra tikroji valstybės stiprybė. „Lietuvoje gausu stiprių, aktyvių, bendruomeniškų žmonių. Jūsų užsidegimas, lyderystė ir gebėjimas išjudinti permainas – pavyzdys kiekvienam Lietuvos žmogui“, – teigė šalies vadovas, dėkodamas iniciatyvų kūrėjams už jų kasdienes pastangas.
Pirmoji ponia savo sveikinimo žodžiuose akcentavo, kad kiekviena iniciatyva – tai šviesos ženklas, liudijantis neblėstančią žmonių tvirtybę ir jautrumą. „Kiekviena jūsų iniciatyva spinduliuoja neišsenkančias Lietuvos galias. Tik atkakliųjų dėka vyksta stebuklai: neįveikiama tampa įveikiama, neįmanoma – įmanoma“, – kalbėjo D. Nausėdienė, kviesdama ir toliau kurti bendruomenei reikalingus darbus.
Renginyje buvo pagerbti žmonės ir organizacijos, savo veiklą skleidžiantys skirtingose srityse – nuo aplinkosaugos, inovacijų ar socialinės pagalbos iki bendruomenių stiprinimo. Kiekviena jų istorija – tai pasiryžimas kurti pokyčius, burti žmones ir matyti prasmę, kuri gimsta iš nuoširdaus darbo.
Į Prezidentūrą pakviesta asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, pristačiusi iniciatyvą, kuri pateko į antrą atrankos turą „Po tuo pačiu dangum“ bei atstovavo „Teisinga Lietuva“ kategorijai. Renginyje dalyvavo asociacijos pirmininkė ir iniciatyvos autorė Birutė Grybauskienė bei savanorės Jūratė Batėnienė ir Viktorija Juknevičienė. „Lietuvos galia“ apdovanojimą asociacija yra gavusi 2021 m.
Kartu renginyje dalyvavo ir Elektrėnų savivaldybės lopšelio-darželio direktorė Jurgita Grisiūnienė, „Lietuvos galia“ konkursui buvo pristatyta ir į antrąjį turą patekusi ugdymo įstaigoje įgyvendinama inovatyvi iniciatyva „Žibinto istorijos“. Šis projektas – tai šiltas ir kūrybingas būdas ugdyti vaikų vaizduotę, bendrystę ir ryšį su savo aplinka.
„Lietuvos galia“ jau vienija beveik 600 organizacijų Lietuvoje ir užsienyje, o pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – telkti žmones, skatinti pilietiškumą ir dalintis gerosiomis patirtimis, kurios gali tapti įkvėpimu kitiems. Renginyje sujungtos istorijos, žmonių patirtys ir jų kasdienis triūsas dar kartą priminė, kad stipriausia valstybės jėga slypi bendruomeniškume, kūrybingume ir noruose padėti.
Nuoširdžiai sveikiname nominantus tapus „Lietuvos galios“ bendruomenės dalimi. Linkime išlaikyti kūrybinį polėkį, toliau drąsiai įgyvendinti sumanymus ir įkvėpti kitus.
Asociacija „Ištiesk gerumo ranką“