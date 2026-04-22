Vievio meno mokyklos akordeonistų sėkmė konkursuose

Vievio meno mokyklos akordeonistų sėkmė konkursuose

Agota Dzimidavičiūtė ir Vytautė Vaitkevičiūtė po Nacionalinio akordeonistų konkurso apdovanojimų

 

Kovo mėnuo Vievio meno mokyklos akordeonistams buvo iš tiesų labai darbingas. Jaunieji muzikantai ruošėsi net dviems konkursams.

Kovo 19–21 dienomis Pasvalyje vyko 6-asis Nacionalinis Lietuvos akordeonistų konkursas – viena didžiausių akordeono muzikos švenčių šalyje, suburianti jaunuosius talentus, pedagogus ir profesionalius muzikantus iš visos Lietuvos. Konkursas organizuojamas kaskart skirtinguose Lietuvos miestuose, taip po­puliarindamas akordeoną ir pritraukdamas muzikos mylėtojus iš skirtingų Lietuvos regionų. Tris dienas Pasvalio mieste skambėjo solistų, ansamblių ir orkestrų atliekama muzika. Iš viso šiame aukšto meninio lygio renginyje dalyvavo per 200 jaunųjų akordeonistų. Labai džiugu, kad konkurse Vievio meno mokyklai sėkmingai atstovavo Agota Dzimidavičiūtė ir Vytautė Vaitkevičiūtė (mokytoja S. Minkevičė). Mergaitės šauniai pasirodė savo amžiaus kategorijoje. Agota buvo apdovanota 2 vietos laureato diplomu, o Vytautė pelnė 3 vietos laureato diplomą.
Kovo 27 dieną Prienų me­no mokykloje vyko VI šalies akordeonistų konkursas „Muzi­kinė mozaika 2026“. Jame Vievio meno mokyklai atstovavo jaunieji akordeonistai: Raidas Jackūnas, Agota Dzimidavičiūtė, Mėja Kli­mantavičiūtė (mokytoja S. Min­kevičė). Jaunieji virtuozai ypač sėkmingai pasirodė šiame konkurse. Visi trys Vievio meno mokyklos akordeonistai savo amžiaus kategorijose užėmė pirmąsias vietas ir buvo apdovanoti laureatų diplomais bei įspūdingomis taurėmis!
Iš tikrųjų džiugu, kad įdėtas darbas duoda gražių rezultatų. Linkime jauniesiems Vievio meno mokyklos talentams ir toliau tobulėti ir siekti naujų užsibrėžtų tikslų. Nuoširdžiai dėkojame tėveliams už pagalbą ir palaikymą.

Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos akordeono mokytoja S. Minkevičė

Aktualijos

Vievio meno mokyklos akordeonistų sėkmė konkursuose
Europos Pulsas

