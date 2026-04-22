Vievio ežero pritaikymas lankytojams: planuojami pokyčiai

Iki 2027 m. pabaigos Vievio ežero pakrantė turėtų iš esmės pasikeisti. Pokyčių bus pasiekta įgyvendinant projektą „Vievio ežero pritaikymas lankyti“. Apie projektą ataskaitiniame seniūnės susitikime (03-09) kalbėjo Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas turizmo plėtrai Elektrėnų savivaldybėje. Projekto išlaidų suma sieks 2 205 857,99 Eur, Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 330 878,99 Eur. Šiuo metu rengiamas techninis darbo projektas, preliminariai jis turėtų būti užbaigtas dar šį mėnesį. Įgyvendinant projektą planuojama sutvarkyti ir išplėsti pėsčiųjų taką palei ežerą; įrengti apžvalgos tiltą; prie esamų skulptūrų suformuoti naujus takus pasivaikščiojimams su poilsio aikštelėmis bei dekoratyviniais augalais; netoli prieplaukos įrengti vaikų žaidimų erdvę su įvairiais vaikų žaidimų įrenginiais, skirtais skirtingo amžiaus vaikams; rekonstruoti paplūdimio zoną, įrengiant tualetą, persirengimo kabinas, dviračių stovus, naujus gultus, suoliukus; nutiesti naują pėsčiųjų taką nuo Lakštingalų g. 1 iki Kranto g.1 (Lakštingalų, Vienuolyno, Kranto gatvėmis).
Dar vienas Vievyje planuojamas įgyvendinti projektas – „Sveikatingumo centras ant Vievio ežero kranto“. Tai senojo pirties pastato, kuris ilgai laukia atgimimo, rekonstrukcija. Projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą įkuriant sveikatingumo centrą Vievio mieste. Projekto išlaidų suma – 490 950 Eur. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 294 570 Eur. Projektu planuojama sutvarkyti apleistą Vievio pirties pastatą ir įkurti naują sveikatingumo centrą, kuris pagerins sveikatinimo turizmui reikalingą infrastruktūrą ir išplės vietos gyventojams bei lankytojams prieinamų paslaugų spektrą. Projektą įgyvendinti suplanuota iki 2028 m. vasaros, bet apie įgyvendinimą kalbėti dar anksti: dabartinė projekto įgyvendinimo stadija – pateikta paraiška finansavimui gauti.
