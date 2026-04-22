Vievio ežero pritaikymas lankytojams: planuojami pokyčiai

Iki 2027 m. pabaigos Vievio ežero pakrantė turėtų iš esmės pasikeisti. Pokyčių bus pasiekta įgyvendinant projektą „Vievio ežero pritaikymas lankyti“. Apie projektą ataskaitiniame seniū­nės susitikime (03-09) kalbėjo Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.


Projekto tikslas – sudaryti sąlygas turizmo plėtrai Elektrėnų savivaldybėje. Projekto išlaidų suma sieks 2 205 857,99 Eur, Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 330 878,99 Eur. Šiuo metu rengiamas techninis darbo projektas, preliminariai jis turėtų būti užbaigtas dar šį mėnesį. Įgyvendinant projektą planuojama sutvarkyti ir išplėsti pėsčiųjų taką palei ežerą; įrengti apžvalgos tiltą; prie esamų skulptūrų suformuoti naujus takus pasivaikščiojimams su poilsio aikštelėmis bei dekoratyviniais augalais; netoli prieplaukos įrengti vaikų žaidimų erdvę su įvairiais vaikų žaidimų įrenginiais, skirtais skirtingo amžiaus vaikams; rekonstruoti paplūdimio zoną, įrengiant tualetą, persirengimo kabinas, dviračių stovus, naujus gultus, suoliukus; nutiesti naują pėsčiųjų taką nuo Lakštingalų g. 1 iki Kranto g.1 (Lakštingalų, Vienuolyno, Kranto gatvėmis).
Dar vienas Vievyje planuo­jamas įgyvendinti projektas – „Sveikatingumo centras ant Vievio ežero kranto“. Tai senojo pirties pastato, kuris ilgai laukia at­gimimo, rekonstrukcija. Projekto tikslas – skatinti turizmo plėtrą įkuriant sveikatingumo centrą Vievio mieste. Projekto išlaidų suma – 490 950 Eur. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 294 570 Eur. Projektu planuojama sutvarkyti apleis­tą Vievio pirties pastatą ir įkurti naują sveikatingumo centrą, kuris pagerins sveikatinimo turizmui reikalingą infrastruktūrą ir išplės vietos gyventojams bei lankytojams prieinamų paslaugų spektrą. Projektą įgyvendinti suplanuo­ta iki 2028 m. vasaros, bet apie įgyvendinimą kalbėti dar anksti: dabartinė projekto įgyvendinimo stadija – pateikta paraiška finan­savimui gauti.

