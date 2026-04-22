Daugiau šviesos Kietaviškėse

Virginija Jacinavičiūtė
Kietaviškių kaime, Užupio g., pradėti apšvietimo įrengimo darbai. Pirmieji šviestuvai jau veikia. Tikimasi, per kelerius metus apšviesti visą kelią, Užupio ir Šiltnamių gatvėmis jungiantį Kietaviškes ir Kareivonis. Dviejų kilometrų ilgio atkarpoje numatyta įrengti 43 apšvietimo stulpus. Tai užtikrins geresnį matomumą ir didesnį gyventojų saugumą.
Šiltnamių gatvė yra viena svarbiausių Kietaviškių kaime. Ji veda į tolimesnius savivaldybės kaimus, parketo gamybos įmonę „Bauwerk Group Lietuva“, Kietaviškių šiltnamių kompleksą. Svarbiausia, kad būtent šiuo keliu į mokyklą kasdien keliauja tiek Kietaviškių, tiek Kareivonių kaimų vaikai.
Apšvietimo įrengimas yra gana brangus, todėl seniūnijos vienerių metų biudžeto nepakanka visiems darbams atlikti. Dėl šios priežasties nuspręsta projektą įgyvendinti etapais – per kelerius metus. Šiemet iš seniūnijos biudžeto lėšų skirta vienuolikai apšvietimo stulpų, kurių įrengimas kainavo apie 18 tūkst. Eur. Jie jau pastatyti ir pradėjo veikti.
„Tai viena pagrindinių gatvių, kuria mokiniai keliauja į mokyklą, o gyventojai vyksta į darbus. Ši atkarpa buvo gana tamsi, todėl, atsižvelgus į žmonių prašymus ir Kareivonių seniūnaitės Linos Vrubliauskienės rūpestį, gatvė pradėta apšviesti. Tikimės, kad per kelerius artimiausius metus bus apšviesta visa gatvė“, – komentavo seniūnė Jurgita Matkevičienė.