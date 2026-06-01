Vievio meno mokyklos akordeonistų pasiekimai

Vievio meno mokyklos akordeonistų pasiekimai

Agota, Marija Dzimidavičiūtės ir Raidas Jackūnas

 

Gegužės 8 d. Utenos meno mokykloje vyko respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas „Mažieji talentai“. Konkursas siekia at­skleisti gabių ir talentingų vaikų muzikinius gebėjimus, skatinti kū­rybiškumą ir saviraišką, puoselėti muzikinę tradiciją bei suteikti jauniesiems atlikėjams sceninės patirties. Šiame konkurse savo talentą turi galimybę pademonstruoti jaunieji muzikantai, grojantys įvairiausiais instrumentais. Labai džiugu, kad šiame gražiame renginyje Vievio meno mokyklai atstovavo ir jaunieji akordeonistai: Marija ir Agota Dzimidavičiūtės bei Raidas Jackūnas (mokytoja S. Minkevičė). Nors Marijai dar tik šešeri, tačiau pirmame savo konkurse ji pasirodė puikiai, sužavėjo komisiją ir buvo apdovanota pirmos vietos laureato diplomu. Raidas Jackūnas taip pat labai įtaigiai atliko savo programą ir buvo apdovanotas pirmos vietos laureato diplomu. Agota laimėjo antros vietos laureato diplomą. Šiame konkurse vaikus ypatingai nudžiugino spalvingi meškučiai, kurie iškeliavo namo kartu su jaunaisiais atlikėjais. Aplankę Utenos miesto gražiąsias vietas, jaunieji Vievio meno mokyklos akordeonistai grįžo pasisėmę sceninės patirties ir teigiamų emocijų.

Mėja Klimantavičiūtė
Mėja Klimantavičiūtė


Gegužės 16 d. Kauno „Vyturio“ gimnazijos muzikos skyrius organizavo III respublikinį konkursą „Lietuviška pjesė 2026“, kuris vyko Kauno VDU muzikos akademijoje. Džiugu, kad šiame konkurse taip pat dalyvavo Vievio meno mokyklos mokinė Mėja Klimantavičiūtė (mokytoja S. Minkevičė). Šauniai pasirodžiusi jaunoji akordeonistė buvo apdovanota II vietos laureato diplomu ir įspūdinga taure.
Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybei už projekto „Mes – tai muzika“ finansavimą ir galimybę vaikams siekti svajonių.

Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos akordeono mokytoja S. Minkevičė

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