„Pavasario prisiminimai“ Kietaviškėse – muzika, vienijanti šeimas ir bendruomenę

Gegužės 13 dieną Kie­taviškių kultūros namuose vy­ko Elektrėnų meno mokyklos ugdytinių koncertas „Pavasario prisiminimai“, skirtas šeimos mėnesiui paminėti. Jaukus ir šiltas renginys subūrė bendruomenę pasiklausyti jaunųjų atlikėjų muzikinių pasirodymų bei drauge pasidžiaugti pa­va­sariška nuotaika.
Koncerte skambėjo įvairių žanrų ir stilių muzika – nuo lyri­nių vokalinių kūrinių iki energin­gų instrumentinių pasirodymų. Žiūrovai klausėsi vokalo, eufonijos, akordeono, gitaros, saksofono ir būgnų specialybių mokinių atliekamų kūrinių. Kiekvienas pasirodymas atskleidė jaunųjų muzikantų talentą, jautrumą ir scenoje sukauptą drąsą.
Ypatingą vakaro nuotaiką kūrė ir išskirtiniai pasirodymai. Jaukiai nuskambėjo Stanulionių šeimos – tėčio ir sūnaus – bendras muzikinis numeris, simboliškai priminęs apie šeimos svarbą ir kartų ryšį. Dar vienu įsimintinu akcentu tapo pirmasis Meno mokyklos džiazo ansamblio pasirodymas, kurį žiūrovai palydėjo gausiais aplodismentais.
Kietaviškių kultūros namai dėkoja Elektrėnų meno mokyklos bendruomenei už padovanotą muzikinį vakarą, ypač mokytojams, paruošusiems mokinius šiam koncertui: Tomui Aliubavičiui, Davit Avetisyan, Mindaugui Venclovai, Dagnai Kondratavičiūtei-Tamošiūnienei, Auksuolei Merkienei ir Valdui Stanaičiui. Jų dėka žiūrovai galėjo mėgautis profesionaliai parengta ir įvairiaspalve koncertine programa.
„Pavasario prisiminimai“ tapo ne tik koncertu, bet ir prasmingu bendrystės vakaru, kuriame muzika sujungė skirtingas kartas, šei­mas ir vietos bendruomenę. Tokie renginiai dar kartą primena, kad kultūra ir menas yra svarbi bendruomenės gyvenimo dalis, kurianti jaukius prisiminimus ir stiprinanti tarpusavio ryšius.

Rūta Vaičekonytė-Chveduk,
Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė

