LMTA BIGBENDAS po koncerto
Penktą kartą vykstantis festivalis „Vievio džiazo klavišai“ vėl kviečia gerbėjus ir tik įžengiančią į šį žanrą publiką į kūrybinių idėjų ir emocijų kupiną džiazo koncertų ciklą. Aplink pagrindinę festivalio figūrą – DŽIAZO PIANISTĄ – suksis šešių programų karuselė, kviečianti į trijų lapkričio šeštadienių koncertus (pirmasis koncertas – lapkričio 14-ąją). Festivalio meno vadovo, garsaus džiazo muziko Dainiaus Pulausko tarptautinės patirties ir autoriteto dėka šiemet atlikėjų geografija vėl peržengia mūsų kontinento ribas – džiazo kompozicijas pristatys žinomi džiazmenai: EYOT (Serbija), Fred Nardin trio ir Viktorija Gečytė (Prancūzija / Lietuva), Mike Parker Quartet (JAV / Lenkija), Enzo Favata – ATLANTICO (Italija) ir, be abejo, Lietuvos atlikėjai – Giedriaus Nako trio ir Contra Jazz su klavišininku Arūnu Šlaustu.
Koncertas „Jaunimo džiazas – jaunimui“
Šios, jau tradicine tapusios, temos koncertą paskutinę rugsėjo dieną jaunajai publikai dovanojo LMTA Bigbendas, vadovaujamas džiazo pianisto Tomo Dičiūno. Nuotaikinga, patraukli ir informatyvi programa, kurioje skambėjo džiazo standartai ir garsių kūrėjų kompozicijos, įtraukė publiką, dovanojusią atlikėjams ilgai netylančius aplodismentus. Ypatingo dėmesio sulaukė bigbendo saksofonininko Romualdo Karžinausko kompozicijos „Armando’s Rhumba“ ir „Quando il Coure Balla la Samba“, diriguojant pačiam autoriui.
Koncerto vedėjas ir dirigentas T. Dičiūnas pristatė kolektyvą – sudėtį, atlikėjus, instrumentus, tradicijas, repertuarą, pasakojo apie bigbendo orkestrų formavimosi ir raidos istoriją, bendravo su publika, atsakydamas į jaunųjų klausytojų klausimus.
Projektą „Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2026“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Vievio paukščiai“, UAB „Plastiksė“, UAB „Finėjas“, UAB „Usva“.
Audronė Stepankevičiūtė,
projekto Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2026“ vadovė
Vyto Laukaičio nuotraukos