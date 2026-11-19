Kartais užtenka kelių eilių, melodijos ir nuoširdaus žodžio, kad paprasta diena taptų ypatinga. Būtent tokia buvo popietė Kietaviškių kultūros namų salėje, kur poezija subūrė žmones bendram buvimui, jautriems prisiminimams ir prasmingiems pokalbiams. Čia pristatytos keturios kraštietės, literatės Onutės Grybauskaitės-Kulbokienės knygelės – savitas kūrybinis kelias, sugulęs į eilėraščius, mintis ir gyvenimo patirtis. Yra žodžių, kurie ne tik pasiekia ausis, bet ir paliečia širdį, yra melodijų, kurios pratęsia tai, ko nepasakome, ir susitikimų, po kurių dar ilgai lieka šviesus jausmas.
Šią jaukią popietę vedė Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja Vida Baranauskienė. Jos žodis kvietė pasinerti į poetės kūrybos pasaulį, geriau pažinti jos mintis, išgyvenimus ir tą vidinį jausmą, kuris virsta poezija. Apie pristatomų knygelių gimimą, jų turinį ir kūrybinį kelią kalbėjo knygų redaktorė Renata Kisnerienė. Kiekviena knyga – tai tarsi mažas gyvenimo puslapis, kuriame telpa autorės patirtys, pastebėjimai, jausmai ir žvilgsnis į mus supantį pasaulį.
Pati Onutė nuoširdžiai dalijosi savo gyvenimo istorija – nuo jaunystės dienų iki šių dienų. Ji pasakojo apie patirtis, žmones ir įvykius, kurie paliko pėdsaką širdyje, apie tai, kas paskatino imtis plunksnos ir savo mintis patikėti popieriaus lapui. Klausantis poetės pasakojimo buvo galima pajusti, kad kūryba neatsiejama nuo gyvenimo: iš kasdienių akimirkų, prisiminimų, susitikimų ir jausmų gimsta eilės, kuriose neretai kiekvienas atranda dalelę savęs.
Onutė Grybauskaitė-Kulbokienė – aktyvi, visuomeniška asmenybė, vadovaujanti ne vienai draugijai, gebanti bendrauti, telkti žmones ir įkvėpti juos bendroms veikloms. Jos atvirumas, nuoširdumas ir noras dalytis kuria ypatingą ryšį su aplinkiniais. Atrodo, kad poetės žodis gyvas ne tik knygų puslapiuose – jis skleidžiasi ir per bendravimą, bendrystę bei prasmingus susitikimus.
Popietę dar labiau praturtino muzika. Rūtos ir Armando duetas savo atliekamais kūriniais sukūrė jaukią, pakilią atmosferą. Muzikos garsai darniai įsiliejo į poezijos pasaulį, suteikdami susitikimui dar daugiau jausmingumo. Juk poezija ir muzika turi ypatingą galią – paliečia širdį net tada, kai žodžių kartais pritrūksta.
O viena smagiausių popietės dalių tapo kūrybinė užduotis! Dalyviams buvo išdalyti lapeliai su trimis žodžiais, iš kurių kiekvienas turėjo sukurti trieilį ir jį perskaityti susirinkusiesiems. Iš pirmo žvilgsnio paprasta užduotis netruko virsti tikru kūrybiškumo, išradingumo ir geros nuotaikos išbandymu. Žodžiai jungėsi į netikėtas mintis, gimė saviti posmai, o kiekvienas skaitomas trieilis sulaukė klausytojų dėmesio ir šypsenų. Pasirodo, poezija gyvena kiekviename iš mūsų – kartais tereikia mažo paskatinimo, kad ji prabiltų! Ši veikla dar kartą priminė, kad kūryba suartina žmones, leidžia drąsiau išreikšti save ir atrasti bendrų džiaugsmų. Tą popietę svarbiausia buvo ne tobulai surimuoti žodžiai, o drąsa kurti, noras dalytis ir džiaugsmas būti kartu.
Džiugu, kad prie šios gražios šventės aktyviai prisidėjo ir jaunieji savanoriai. Jie padėjo įamžinti renginio akimirkas, fiksavo šypsenas, susikaupusius veidus, nuoširdžius pokalbius ir jaukią bendrystę. Jų pagalba svarbi ne tik šiandien – nuotraukose išsaugotos akimirkos dar ilgai primins šį susitikimą, o jaunimo įsitraukimas liudija, kad kultūra, kūryba ir bendruomeniškumas jungia skirtingas kartas.
Popietė prabėgo nepastebimai, palikdama širdyse šviesų ir jaukų prisiminimą. Tai buvo susitikimas, kuriame netrūko poezijos, muzikos, nuoširdaus juoko, įdomių pasakojimų ir gražių emocijų. Kiekvienas išsinešė kažką savo – galbūt patikusį eilėraštį, įkvepiančią mintį, naują pažintį ar tiesiog gerą jausmą, kad praleido laiką prasmingai.
Nuoširdžiai dėkojame Onutei Grybauskaitei-Kulbokienei už atvertą kūrybos pasaulį, knygų redaktorei Renatai Kisnerienei, renginio vedėjai Vidai Baranauskienei, Rūtai ir Armandui, jauniesiems savanoriams ir visiems susirinkusiesiems, kurie savo buvimu prisidėjo prie šios gražios šventės.
Kietaviškių bibliotekininkė Rita Vaišnorienė
Kietaviškių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk