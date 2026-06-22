Vievio autobusų stotį papuošė jaunosios menininkės Augustės Araneckytės freska

Vievio autobusų stotį papuošė jaunosios menininkės Augustės Araneckytės freska

Jaunoji menininkė Augustė Araneckytė džiaugiasi turėjusi galimybę prisidėti prie miesto gražinimo ir viliasi, kad gyventojai freską saugos

 

Virginija Jacinavičiūtė

Vievio autobusų stoties laukiamojo sieną papuošė nauja freska „Judesys“, kurią nutapė vieviškė Augustė Araneckytė. ­Keturis mėnesius trukęs kū­rybinis procesas jaunajai menininkei tapo ne tik iššūkiu, bet ir vertinga patirtimi, leidusia prisidėti prie miesto gražinimo bei palikti savo kūrybinį pėdsa­ką viešojoje erdvėje.
Pasiūlymą sukurti freską Augustė gavo iš savo mokytojos­ Dalios Kobelevienės. Augustė prisipažįsta, kad iš pradžių buvo labai nedrąsu ir net baisu – atrodė, kad tai didžiulė atsakomybė, nes piešinys bus matomas viešoje vietoje. Tačiau ji sulaukė didelio mokytojų palaikymo, kurie ne­abejojo, kad Augustei pavyks.
Kūrybinis procesas buvo ilgas – per jį Augustė spėjo sulaukti pilnametystės. Freską ji pradėjo kurti būdama 17-os, o per keturis mėnesius trukusį darbą tapo pilnametė.
Per šį laiką menininkė sukūrė daugiau kaip 20 eskizų. Dalis jų buvo paskelbta socialiniame tink­le „Facebook“, kur vyko balsavimas. Daugiausia patiktukų sulaukęs eskizas ir tapo būsimos freskos pagrindu.
Pats freskos tapymas truko dvi savaites. Augustė pasakoja, kad nedrąsus buvo tik pirmasis potėpis – vėliau ji atsipalaidavo ir leido kūrybiniam procesui tekėti sava vaga. Baigusi darbą ji net pajuto, kad kažko trūksta, nes pats kūrimo procesas labai patiko.
Freską autorė pavadino „Jude­siu“. Joje vaizduojamas miesto­ šurmulys – riedantys autobusai, skubantys žmonės ir nuolatinis miesto ritmas. Augustė pasakoja, kad kūrinyje subtiliai įpynė ir Vie­vio akcentų. Vienu iš įkvėpimo ­šal­ti­nių tapo modernus Vievio kultūros centro pastatas – įsi­žiūrėjus galima pastebėti jo motyvų.
Kuriant freską svarbus buvo ir spalvų derinimas. Autorė siekė, kad kūrinys kurtų jaukią atmosferą, padėtų žmonėms atsipalai­duoti ir būtų malonus akiai.
Piešimas Augustei yra ne tik pomėgis, bet ir svarbi gyvenimo dalis. Nors ji jau baigė pagrindinį ugdymą Vievio meno mokykloje, mokslus čia vis pratęsia. Šioje mokykloje ji mokosi jau dešimt metų. Ateityje Augustė taip pat norėtų savo kelią sieti su kūryba – planuo­ja studijuoti grafinį dizainą Vilniaus dailės akademijoje. Ji neabejoja, kad ši patirtis taps svarbiu jos kūrybinio portfolio papildymu.
Augustė dėkoja savo mokytojams Daliai Kobelevienei ir Audriui Markūnui už palaikymą, padrąsinimą ir techninius patarimus, paremtus ilgamete patirtimi bei sukauptomis žiniomis.
Jaunoji menininkė džiaugiasi turėjusi galimybę prisidėti prie miesto gražinimo ir tikisi, kad ­gyventojai freską saugos. O tai daryti verta, nes į šį darbą sudėta labai daug pastangų, laiko, gerų minčių ir linkėjimų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Vievio autobusų stotį papuošė jaunosios menininkės Augustės Araneckytės freska
Gilučių vasaros šventėje netrūko azarto, bendrystės ir gardžių kvapų
Elektrėnuose nuskambėjo ketvirtasis vaikų popchorų festivalis„Mano vaikystės Lietuva“
Elektrėnų diabeto klubas pasitiko vasarą su puokšte renginių

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

„STEP BY STEP“ vėl pirmi!
Gamtos sporto salė Vievyje: nuo treniruočių iki vandens pramogų
Kėdainiai open 2026
Lietuvos rinktinė sėkmingai kovojo pasaulio ledo ritulio čempionate

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44