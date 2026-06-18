Gilučių vasaros šventėje netrūko azarto, bendrystės ir gardžių kvapų

Gilučių vasaros šventėje netrūko azarto, bendrystės ir gardžių kvapų

Birželio 6-ąją Gilučiuose netrūko žmonių šurmulio, sportinio azarto, muzikos ir gardžių plovo kvapų.
Gilučių bendruomenės ir se­niūnijos organizuota Vasaros šventė subūrė gausų būrį dalyvių ir svečių, o jau ketvirtą kartą surengtame plovo virimo čempionate savo meistriškumą demonstravo net devynios komandos.
Dėl gardžiausio plovo titulo varžėsi: Gilučių bendruomenės šefė Miglė Barzdė, komandos „Plovo povai“ šefas Marius Rauktys, Alesninkų bendruomenės šefas Vytas Čivilis, Elektrėnų sveikuolių klubo „Šypsena“ šefas Povilas Apanavičius, komandos „UojiEj kaip skanu“ šefas Kęstutis Vėželis, Beižionių bendruomenės šefas Viktor Romaniuk, Pylimų kaimo bendruomenės šefas Andrejus Kublickas, Alesninkų asociacijos „Gyventi bendrystėje“ šefas Marius Dalibogas, asociacijos „Ištiesk gerumo ranką“ šefas Kęstutis Mikutavičius.


Plovo virimo čempionate ne­trūko nei gardžių aromatų, nei draugiškos konkurencijos. Dalyvių paruoštus patiekalus vertino komisija, sudaryta iš šefų atstovų iš kiekvienos komandos, kuriai vadovavo totorių kulinarinio paveldo puoselėtojas ir „Laužo skonis“ įkūrėjas Marius Radlinskas. Komisija nešališkai įvertino visus patiekalus ir išrinko IV plovo virimo čempionato nugalėtojus.
Komisijos sprendimu IV plovo virimo čempionato nugalėtoja tapo Alesninkų bendruomenė. Absoliutaus plovo virimo čempionato šefo titulas atiteko Vytui Čiviliui, kuriam buvo įteikta čempionato statulėlė ir simbolinė šefo kepurė. Antrąją vietą iškovojo komanda „Plovo povai“, šefas Marius Rauktys, o trečioji vieta atiteko Pylimų kaimo bendruomenei ir jos šefui Andrejui Kublickui. Visi čempionato dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo ­do­vanomis, o prizininkai – specialiais organizatorių prizais.
Krepšinio aikštelėje netrūko atkaklių kovų, azarto ir gerų emo­cijų. 3×3 krepšinio turnyre triumfavo komanda „Kreivarankiai“, antrąją vietą iškovojo „Fantas Tiškas 4“, o trečiąją – „Paparčiai“.
Savo taiklumą dalyviai demonstravo ir individualiose rungtyse. Baudų metimo konkurse pirmąją vietą iškovojo Nojus Jacinavičius, antrąją – Aurimas Bernatavičius, o trečiąją – Ignas Čižius. Tritaškių metimo konkurse taikliausias buvo Vytis Maleckas,­ užėmęs pirmąją vietą. Antrąją vie­tą pelnė Emius Abramavičius, o trečiąją – Kevinas Černiauskas.
Turnyrą organizavo ir varžyboms teisėjavo Arvydas Pūras, kuris pasirūpino sklandžia renginio eiga, sąžiningu teisėjavimu ir gera sportine atmosfera.
Šventėje netrūko veiklų ir mažiesiems dalyviams. Vaikų erdvėje juos linksmino animatoriai, piešė ant veidukų, pūtė ir lankstė balionus, organizavo žaidimus bei įvairias pramogas.
Šventės metu koncertinę programą dovanojo Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“ (vad. Diana Norušienė, akompanavo Vita Norkūnienė), atlikėjas Dovi Mi, o vakaro kulminacija tapo Irenos Starošaitės ir Stepono Januškos pasirodymai.
Dėkojame visiems, kurie drauge sukūrė šį nuostabų renginį: Gilučių seniūnijai, Gilučių bendruomenei, Elektrėnų KC, krepšinio turnyro komandoms, sirgaliams bei teisėjui A. Pūrui, plovo virimo čempionato komandoms ir jų šefams, komisijos pirmininkui M. Radlinskui, Plovo čempionato statulėlės autoriui A. Barauskui, Gilučių moterų ansambliui „Obelėlė“, animatoriams. Už scenos dekorą – „Fitodirbtuvės“, garsą ir šviesas – „Garso dizainas“, informaciniams rėmėjams – savaitraščiui „Elektrėnų kronika“ ir „Elektrėnų žinios“.
Renginio rėmėjams: Elektrė­nų savivaldybė, UAB Biovela Trade Company.

Elektrėnų KC kultūrinių renginių organizatorė V. Vičkačkienė

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