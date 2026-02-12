Verslininkų Radvilų filosofija: kurti su meile, atsakomybe ir pagarba žmonėms

Sofija, Irma, Marius ir Barbora Radvilai „Metų žiburio“ šventėje
Virginija Jacinavičiūtė
Kasmetiniame konkurse „Elektrėnų žiburys“ 2025 m. sėkmingo verslo statulėlė atiteko verslininkams Irmai ir Mariui Radvilams, kurie Elektrėnų savivaldybėje plėtoja net keletą veiklų. Verslavimo kelionė ir patirties kaupimas prasidėjo nuo sporto klubo „Halkis“ įkūrimo, o pernai „Vaikų pasaulio“ parke buvo atidarytas itališko maisto restoranas „POMO“, kuris tapo patrauklia vieta jaukiems šeimos ir draugų susibūrimams. Verslininkai sako, kad pradžia nebuvo lengva, buvo dvejonių, viską teko daryti savo rankomis, tačiau tikėjimas savo vizija teikė pasitikėjimo ir vedė į priekį. „Elektrėnų žiburio“ nominacija Radvilų šeimai – nuoseklaus darbo įvertinimas.
Konkurse „Elektrėnų žiburys“ buvote nominuoti metų verslininkais. Ką Jums reiškia šis apdovanojimas?
Šis apdovanojimas mums yra labai svarbus – tai tarsi šešiolikos metų nuoseklaus darbo įvertinimas. Jaučiame, kad einame teisinga kryptimi: klientai sugrįžta, bendruomenė palaiko, o tai ir yra didžiausias paskatinimas nesustoti.
Pokalbį norisi pradėti nuo Jūsų, kaip verslininkų, pradžios – sporto klubo „Halkis“ atidarymo. Ar tuomet jautėtės drąsiai?
Dvejonių buvo labai daug. Verslą pradėjome su didele paskola, skolomis draugams, patys dažėme sienas ir pirmuosius trejus metus dirbome tik patys. Tačiau matėme didžiulį sporto klubo poreikį Elektrėnuose – tai ir vedė mus pirmyn.
Antroji Jūsų veikla – sušių prekyba. Kas paskatino šį žingsnį?
Visos mūsų veiklos gimė iš asmeninio poreikio. Mariui atvykus gyventi į Elektrėnus, labai trūko sporto klubo, o vėliau pastebėjome, kaip dažnai patys važiuojame į kitus miestus valgyti sušių. Atvirai pasakius, iš pradžių stipriai abejojome, ar tokio poreikio turi ir kiti Elektrėnų gyventojai. Tačiau šiandien džiaugiamės turėdami savo nuolatinių klientų ratą – vadinasi, reikėjo ne tik mums.
Ar nejautėte nerimo, kai mieste atsidarė dar viena sušių prekybos vieta?
Mes visada tikime, kad vietos užteks visiems. Kiekvienas verslas randa savo klientą. Elektrėnai auga, atvyksta žmonių iš kitų miestų, tad labai džiugu, jog mieste atsiranda daugiau vietų pavalgyti.
Įsibėgėjus sušių prekybai, įkūrėte grožio namus „Inovatyvu“. Kaip sekasi šioje srityje?
Ir vėl – asmeninis poreikis. Kiekvienai moteriai svarbus grožis, o tuo metu aparatinės procedūros Elektrėnuose buvo labai menkai išvystytos. Taip Vievyje atsirado „Inovatyvu“ – aparatinės kosmetologinės procedūros ir elektrostimuliacinės treniruotės. Ši veikla teikia daug džiaugsmo – pokalbiai su moterimis, jų tikslai ir pasiekti rezultatai labai motyvuoja.
Naujausias Jūsų projektas – kavinė „Pomo“. Kaip gimė jos idėja?
Daug metų, atvykus svečiams ar norint susitikti su draugais, tekdavo vykti į Vilnių ar Kaišiadoris. Elektrėnuose labai trūko jaukios kavinės su gera virtuve ir vasaros terasa. Pirmą kartą atvykę apžiūrėti patalpų „Vaikų pasaulyje“, visa šeima pataikėme ant nuostabaus saulėlydžio – aplink žaidė vaikai, tvyrojo ramybė. Tas vaizdas mus tiesiog užbūrė. Baimių ir skaičiavimų buvo daug, tačiau noras kurti nugalėjo. Didžiausias iššūkis buvo suburti patikimą komandą, o patirtis su sušiais parodė, kad teks labai daug mokytis ir ieškoti naujų sprendimų.
Kavinės vizitinė kortelė – Italijos virtuvė. Kodėl pasirinkote būtent ją?
Italija mums visada siejasi su žmonėmis, kurie moka gyventi: jei švęsti – tai nuoširdžiai, daug bendrauti, skaniai valgyti, vertinti šeimą ir laiką kartu. Būtent apie tai ir „Pomo“.
Labai sąmoningai pasirinkome ir malkomis kūrenamą krosnį. Suprantame, kad tai reikalauja daugiau darbo ir pastangų, tačiau tikime tikrais dalykais – picos, keptos malkinėje krosnyje, turi visai kitą skonį, tekstūrą ir kvapą. Mums svarbi autentiška patirtis, todėl kokybė visada buvo prioritetas.
Visą meniu kūrimą ir receptūras patikėjome šefui Eligijui – jo preciziškumas ir požiūris į kokybę tapo tvirtu „Pomo“ pagrindu.
Koks lankytojų grįžtamasis ryšys?
Mums labai pasisekė su klientais – pas mus lankosi laimingi žmonės. O kai žmogus jaučiasi gerai, jis ateina ir su gera nuotaika. Stengiamės, kad kiekvienas jaustųsi kaip namuose: patiekalus ir kokteilius gaminame pagal lankytojų pageidavimus, kad kiekvienas apsilankymas būtų ypatingas.
„Pomo“ – tikras šeimos verslas. Ar dukroms patinka prisidėti?
Kavinėje dažnai galima pamatyti visą mūsų šeimą – net mažoji Sofija kartais padeda nurinkti stalus ar nunešti picas. Barbora dirba nuo pat atidarymo. Mes neslepiame vaikų nuo darbo ir tikrų situacijų – tai gyvenimo pamokos. Vasarą abi dukros žada vėl prisijungti.
Kodėl „Pomo“?
Pavadinimą sugalvojo Barbora. Itališkai šis žodis reiškia obuolys.
Kokias verslo pamokas išmokote?
Anksčiau svajojome kurti ir paleisti verslus, tačiau dabar suprantame – verslas auga ten, kur yra tavo dėmesys. Tai tampa gyvenimo dalimi. Juokaujame, kad mūsų kasdienybė – spręsti problemas ir ieškoti sprendimų. Svarbiausia – tinkamas požiūris.
Ar jaučiate bendruomenės palaikymą?
Labai. Esame be galo dėkingi kiekvienam, kuris ateina, palaiko, pasako gerą žodį. Ypač dėkingi už supratingumą pirmaisiais „Pomo“ mėnesiais.
Kaip įgijote verslui reikalingų įgūdžių?
Abu su Marium esame baigę ekonomikos studijas, tai tikrai padėjo. Tačiau kiekvienas verslas ir kiekviena komanda – didžiausia mokykla.
O kaip vertinate Elektrėnų verslo aplinką?
Elektrėnuose labai trūksta patalpų, tačiau nišų augti ir kurti paslaugas yra daug. Jaučiame savivaldybės palaikymą. Norintys kurti visada ras būdų – svarbiausia judėti pirmyn.
Ką reiškia kurti verslą gimtajame mieste?
Tai didelė atsakomybė, nes visi vieni kitus pažįstame. Tačiau Elektrėnai – nuostabus miestas su mariomis, išsilavinusiais ir augančiais žmonėmis. Puiki vieta gyventi ir kurti.
Jūsų verslo filosofija vienu sakiniu?
Kurti su meile, atsakomybe ir pagarba žmonėms – klientams, komandai ir bendruomenei.
Ačiū už pokalbį.