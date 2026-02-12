PASIUTPOLKĖ SU AMBROZIJA naujausias grupės „Ambrozija“ projektas

Pasaulyje siautėja politinė pasiutpolkė. Lietuvoje savo pasiutpolkę šoka kainos. Už lango pasiutpolkę siūlo nenuspėjami lietuviški orai, o į Elektrėnus atvyksta tikra muzikos ir humoro pasiutpolkė. Nuotaikingiausios Lietuvos kapelos – SADŪNAI ir NEŠPĖTNI BERNAI, scenos grandas RYTIS CICINAS ir tikri humoro meistrai Giedrius Viduolis-TATA ir Jonas Buziliauskas-BEAUSIS jums siūlo ekstravagantišką, nepakartojamą muzikos ir humoro šou PASIUTPOLKĖ SU AMBROZIJA. Kartu su muzikantais dainuosite jūsų pamėgtas dainas, pritarsite patiems populiariausiems Ryčio Cicino šlageriams, kvatositės iki ašarų ir, žinoma, kad jūsų laukia begalės siurprizų, netikėtumų ir dovanų, nes PASIUTPOLKĖ SU AMBROZIJA- tai tikrai geras pasirinkimas.
Koncertas vyks kovo 1 d., 19 val., Elektrėnų kultūros centre.
Bilietus platina kultūros centro kasa ir ticketmarket.lt.
https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/pasiutpolke-ambrozija-elektrenai-kulturos-centras-bilietai-20260301

