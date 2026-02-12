Elektrėnų ugniagesių veiklos ataskaita: rezultatai, iššūkiai ir prioritetai

Konstruktyvus, diskusijų, pastebėjimų, informacijos kupinas ugniagesių, jų vadovų ir savivaldybės administracijos atstovų susitikimas užbaigtas bendra nuotrauka
Virginija Jacinavičiūtė
Vasario 4 d. Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Jonas Chveduk pristatė metinę veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė ugniagesių darbą, reagavimo kokybę, pagrindines veiklos kryptis ir per praėjusius metus fiksuotų įvykių statistiką. Susitikimo metu buvo aptarti kasdieniai tarnybos iššūkiai, pasirengimas ekstremalioms situacijoms ir tai, su kuo ugniagesiams tenka susidurti saugant Elektrėnų gyventojų gyvybes bei turtą. Taip pat buvo atsakyta ir į visuomenei aktualų klausimą dėl naujosios ugniagesių būstinės statybų eigos.
Saugumas strateginiame objekte
Renginyje dalyvavo visas būrys svečių: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (toliau – Departamentas) direktorius Renatas Požėla, direktoriaus pavaduotojas Saulius Tamulevičius, direktoriaus patarėjai Arnoldas Silius ir Donatas Gurevičius, Komunikacijos sk. vedėja Jolita Orentaitė, Vidaus audito sk. vedėjas Eimantas Bartkevičius, Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus vedėja Liudmila Jesipionok, Vilniaus PGV viršininkas Nerijus Statkus, AB „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė, meras Gediminas Ratkevičius, jo patarėjai Gintaras Jančiauskas ir Dovydas Bliujus, Teisės ir personalo skyriaus parengties pareigūnas Dainius Kochanskas, mobilizacijos specialistė Toma Žilinskytė.
Savo pristatymą J. Chveduk pradėjo nuo dėmesio elektrinės kompleksui, su kuriais yra pasirašyta gaisrinės saugos užtikrinimo sutartis. Strateginiame šalies objekte ugniagesiai gelbėtojai nuolat užtikrina saugumą, ugdo profesinius gebėjimus, vykdo pratybas, rūpinasi gaisrų prevencija. Elektrėnų PGT veiklos sritis – planiniai priešgaisriniai techniniai bei ugnies darbo vietų patikrinimai. Išklausiusi ataskaitą AB „Ignitis gamyba“ vadovė A. Sungailienė dėkojo Tarnybai už puikų bendradarbiavimą ir vylėsi, kad elektrinės ir ugniagesių bendravimas visada apsiribos tik prevencija, o ne realiais įvykiais.
Ataskaitoje J. Chveduk pristatė Elektrėnų PGT turimą techniką, pabrėždamas, kad gaisrų gesinimo ir kitos pagalbos teikimui itin naudingas gaisrinis automobilis-kopėčios, putų lafetinis švirkštas ir putokšlio gabenimo priekaba. Tarnyboje išlikę pora automobilių, kuriuos dėl amžiaus jau derėtų nurašyti, tačiau būtent šie automobiliai pirma pagalba technikai įklimpus.
Statistika: geri rezultatai ir prevencijos svarba
Elektrėnų savivaldybėje gaisrų statistika džiuginanti. Lyginant penkerių metų laikotarpį, pernai gaisrų įvyko mažiausiai. O svarbiausia, kad 94 įvykusiuose gaisruose nežuvo nė vienas žmogus. Per penkerius metus gaisruose žuvo 3 žmonės, 2 asmenys 2021 m., 1 asmuo 2023 m. Gaisrų skaičius proporcingas seniūnijų dydžiams, todėl daugiausia gaisrų pernai įvyko Vievio seniūnijoje – 41, Elektrėnų sen. – 23, Kietaviškių sen. 14, Pastrėvio sen. – 7, Semeliškių – 6, o Kazokiškių, Gilučių ir Beižionių – po 1 gaisrą. J. Chveduk akcentavo, kad pats svarbiausias ugniagesių gelbėtojų darbo rodiklis – atvykimo į įvykio vietą laikas. Lietuvoje, pagal nustatytą standartą atvykimo laikas miesto ribose turi neviršyti 8 min., kaimiškose teritorijose – 18 min. Elektrėnų savivaldybėje atvykimas miesto ribose trunka 5,51 min., o kaimo ribose – 12,09 min. Tarnybos vadovas akcentavo, jog didelis privalumas – ugniagesių komandos kaimiškose vietovėse. Tokios komandos yra Semeliškėse, Vievyje, Beižionyse. Labiausiai nutolusi Beižionių komanda dažnai padeda gesinti gaisrus ir kaimyniniame Kaišiadorių rajone.
Dažniausiai pasitaikančios gaisrų priežastys – žolės, ražienų ir kitų atliekų deginimas. Pernai dėl to įvyko 36 gaisrai, tačiau bendrai tokių gaisrų mažėja. Pavasarį Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai organizavo ir atliko 7 neplaninius atvirų teritorijų reidus, kurių metu buvo apžiūrimi nedirbami laukai bei pievos, kuriuose yra didesnė tikimybė pastebėti sausos žolės deginimo atvejus.
11 gaisrų įvyko dėl transporto priemonių elektros instaliacijos gedimų, 7 gaisrai dėl krosnių židinių ir dūmtraukių gedimų. Renginyje dalyvavęs Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktorius Renatas Požėla pasidalino Lazdijų rajono pavyzdžiu, kur žmonėms, gaunantiems paramą malkomis, savivaldybė organizuoja ir kaminų bei krosnių valymą. Jei savivaldybės administracija norėtų, šiuo pavyzdžiu galėtų pasekti.
Šeši gaisrai savivaldybėje įvyko dėl elektros įrenginių ir instaliacijos gedimų. J. Chveduk sako, kad apsisaugoti nuo tokių gaisrų pasekmių labiausiai padeda gaisro detektoriai, todėl ugniagesiai gelbėtojai nuolat pabrėžia jų įrengimo svarbą, detektorius žmonėms dovanoja ir patys įrenginėja, dalina detektorius prie prekybos centrų. Pernai buvo įrengta 140 gaisro detektorių. J. Chveduk akcentuoja, kad dalis žmonių detektoriams priešinasi dėl jų skleidžiamų garsų, tačiau jų skleidžiamas garsas menka bėda lyginant su gaisro sukeltais nuostoliais.
2025 m. Elektrėnų PGT atliko 115 gelbėjimo darbų bei išgelbėjo 8 žmones. Praėję metai savivaldybėje neigiamai pasižymėjo paskendusių žmonių skaičiumi. Iš vandens telkinių ištraukti 4 žmonės.
Elektrėnų PGT rūpinasi civiline sauga 79-iuose kolektyvinės apsaugos statiniuose bei 16-a priedangų.
Gelbėjimo darbai ir žmonių sauga
Elektrėnai pasižymi mažesniu nelaimių skaičiumi nei kitos savivaldybės. Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Nerijus Statkus domėjosi, ką elektrėniškiai daro kitaip, kad pasiektų gerų rezultatų. J. Chveduk komentavo, kad gaisrų statistiką lemia įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, vyraujančių pastatų rūšis. Kai namai kūrenami malkomis, gaisrų rizika visada padidėja, o Elektrėnų savivaldybėje nemažai daugiabučių. Vadovas pabrėžė, kad Elektrėnų PGT daug dėmesio skiria gaisrų prevencijai. Prevenciniai renginiai gali turėti lemiamos įtakos pozityviai statistikai. Tarnyba bendradarbiauja su savivaldybės įstaigomis ir organizacijomis ir vykdo akcijas „Būk saugus, mokiny“, „Padėk artimui“, „Svečiuose pas ugniagesius“, „Saugūs namai“, „Būk budrus – išvenk gaisro“, „Nedegink žolės“. Viršininkas džiaugiasi, kad Tarnyba nejaučia didelio darbuotojų trūkumo. Šiuo metu iki pilnos komplektacijos trūksta dviejų etatų. Didžiuotis verčia ir tai, kad Elektrėnų ugniagesiai yra išsilavinę, visi baigę aukštuosius mokslus. Deja, dalis darbuotojų netrukus sulauks pensinio amžiaus, tuomet Tarnyba gali patirti darbuotojų trūkumą. R. Požėla kvietė Elektrėnų savivaldybės administraciją bendradarbiauti dėl visuomenės gerovės ir suteikti ugniagesiams gelbėtojams paskatinimą. Tokia praktika jau taikoma norint pritraukti policijos pareigūnų ar gydytojų, o Druskininkuose, Vilniuje, Panevėžyje, Krekenavoje ir kt. jau skatinami ir ugniagesiai gelbėtojai.
Ataskaitiniame susirinkime buvo aptartas ir naujojo Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato klausimas. Elektrėnų komunalinio ūkio pašonėje iškilusį pastatą buvo planuojama atidaryti iki praėjusių Joninių, tačiau darbai strigo. Kaip informavo Saulius Tamulevičius, problema iškilo dėl rangovų, kurie neįvykdė įsipareigojimų. Dėl šios situacijos gali tekti bylinėtis teismuose, tačiau klausimas išlieka prioritetiniu, bus ieškoma galimybių kuo greičiau atverti naujo Tarnybos pastato duris.
Kitos naujienos
Elektrėnų PGT užbaigus ataskaitą, pasisakė svečiai iš Vilniaus. Informuota, kad nuo 2026 m. keisis Elektrėnų PGT pavaldumas. Anksčiau Tarnyba priklausė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, o nuo Šv. Florijono dienos bus pavaldi Vilniaus priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Kaip paaiškino R. Požėla, toks pavaldumas Elektrėnams naudingas dėl to, kad esant reikalui, į pagalbą galės atskubėti Vilniaus ugniagesiai.
Nors Lietuvoje gaisrų įvyko mažiau nei pernai, R. Požėla sako, kad džiugiais praėjusių metų pavadinti negali – kiekviena prarasta gyvybė yra per daug, o pernai vasarį gesindamas gaisrą Klaipėdos rajone žuvo ir kolega ugniagesys. Ugniagesių bendruomenę nuliūdino ir kitas įvykis, kai Elektrėnų PGT ugniagesys buvo sulaikytas su narkotikais. Kadangi valstybės tarnautojams taikomi nepriekaištingos reputacijos principai, ugniagesys buvo atleistas iš tarnybos.
Kaip kiekvieno žmogaus, taip ir ugniagesių kasdienybėje būta ir gerų žinių. Darbuotojams ir pareigūnams bus išdalinta 8,8 mln. papildomų lėšų, todėl vasarį visi gaus didesnius atlyginimus. Įdomu ir tai, kad bus keičiama ugniagesių gelbėtojų tarnybinė uniforma. Bus keičiamos visos aprangos detalės, atkreipiant dėmesį į patogumą ir kokybę. Naujos striukės ugniagesius pasieks jau kitą mėnesį.
Tardamas pabaigos žodį R. Požėla kvietė visus bendradarbiauti dėl gyventojų saugumo, ragino išsakyti pastabas, kurios galėtų tobulinti veiklą ir siūlėsi atvykti į Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdį, kur plačiau papasakotų apie Elektrėnų PGT pavaldumo keitimo naudą. „Ieškokime bendrumo su savivaldybės administracija, su savivaldybės ugniagesiais gelbėtojais. Niekada nesakykime, kad jau padarėme viską, ką galėjom. Geriau ieškokime kitų būdų ir sprendimų iššūkiams įveikti“, – kalbėjo R. Požėla.