Vasaros šventė „Bendrystės ratas“ Pastrėvyje

Vasaros šventė „Bendrystės ratas“ Pastrėvyje

Karštą ir saulėtą birželio 27-osios vakarą Pastrėvio sporto aikštyne vyko tradicinė Pastrėvio seniūnijos vasaros šventė „Bendrystės ratas“, kurioje susitiko vietiniai gyventojai, kaimynai, sugrįžę kraštiečiai ir svečiai. Susirinkusieji iki sutemų sukosi šokio ritmu, klausėsi įvairaus žanro atlikėjų atliekamų dainų. Šventėje netrūko pramogų ir linksmybių vaikams. Pastrėvio sporto aikštyne vyko tradicinės vaikų dviračių varžybos „Pastrėvio dviratininkas 2026“.Vaikų dviračių varžybos buvo nuostabus ir azartiškas šventės akcentas. Jos ne tik suteikė vaikams nepamirštamų emocijų, bet ir subūrė suaugusiuosius palaikyti mažųjų sportininkų. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais, medaliais ir dovanomis. Medaliai ir prizai šiose lenktynėse visuomet sukelia pačias didžiausias emocijas. Mažiesiems sportininkams tai ne šiaip apdovanojimas, o tikras jų pastangų ir drąsos įvertinimas. Po apdovanojimų vaikus tęsti linksmybes burbulų diskotekoje kvietė „Burbulų dėdė“. Pramogos su „Burbulų dėde“ suteikė daug džiaugsmo vaikams ir sukūrė tobulą vasaros pasaką. Veidukus vaikams piešė profesionali dailininkė.


Šventinį vakarą pradėjo Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė Gražina Bubėnienė, kviesdama bent trumpam sustabdyti laiką, pasidžiaugti vieni kitais, paspausti ranką kaimynui ir tiesiog pabūti kartu po giedru vasaros dangumi. Sveikindamas visus susirinkusius Pastrėvio seniūnas Arūnas Kanapeckas linkėjo visiems gražios šventės, ramaus ir įsimintino vakaro. Bendruomenės pirmininkė Viktorija Juknevičienė palinkėjo visiems jaukaus vakaro ir gražios bendrystės.
Koncertinę programą pradėjo Elektrėnų kultūros centro Pastrėvio vokalinis ansamblis „Varnalėša“, vadovaujama Ričardo Ramanausko. Grupė „Combo“ džiugino gyvai atliekamomis dainomis. Vakarą tęsė populiari gyvo garso liaudiškos muzikos ir populiariosios estrados grupė „Daumantų muzikantai“. Staigmena tapo populiarioji vaikinų grupė „Bernužėliai“, savo linksmais, ritmingais kūriniais privertusi dainuoti ir pajudėti kiekvieną šventės dalyvį. Muzikinį vakarą užbaigė ir pasišokti kvietė į sceną sugrįžusi grupė „Combo“.


Nuoširdžiai dėkojame visiems šventės svečiams, dalyviams ir žiūrovams, kurie nepabūgo vasaros karščio ir atvyko į šventę. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo. Nuoširdžiai dėkojame Pastrėvio seniūnui Arūnui Kanapeckui, seniūnijos darbuotojams, Pastrėvio bendruo­menei, Pastrėvio vokalinio ansamblio „Varnalėša“ moterims ir vadovui Ričardui Ramanauskui. Dėkojame Laurai Urbonienei už pagamintus ir padovanotus dvi­račių varžybų medalius, kuriais kasmet taip džiaugiasi vaikai. Visi kartu sukūrėme nuostabią renginio atmosferą ir nepamirštamas vasaros akimirkas.
Renginys iš dalies finansuotas Elektrėnų savivaldybės kultūros projektų rėmimo programos lėšomis.
Linkime visiems gražios šiltos, vasaros, linksmų švenčių ir kuo daugiau gerų emocijų ir gra­žios bendrystės!

Gražina Bubėnienė,
Pastrėvio kultūrinių renginių organizatorė

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