Vasaros nuotykių savaitė „Vasaros vaikai“ – kupina atradimų, draugystės ir įspūdžių

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje birželio 8–12 dienomis vyko vaikų vasaros užimtumo projektas „Vasaros vaikai“, subūręs pradinių klasių mokinius aktyviai, turiningai ir prasmingai praleisti pirmąją vasaros atostogų savaitę. Projektas finansuotas Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, skirtomis vaikų vasaros užimtumui.
Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikų turiningą vasaros užimtumą, sudaryti sąlygas saviraiškai, stiprinti fizinį aktyvumą, sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdyti socialines kompetencijas. Visos savaitės veiklos buvo orientuotos į aktyvų judėjimą, bendravimą, kūrybiškumą ir naujų patirčių kaupimą.
Stovyklos atidarymo dieną vaikai dalyvavo susitikime su Elektrėnų policijos komisariato pareigūne, kuri priminė svarbiausias saugaus elgesio taisykles kelyje, internete ir prie vandens telkinių. Vėliau mokiniai laiką leido gryname ore, išlaisvino savo kūrybiškumą ir energingai įsitraukė į sportines veiklas.
Sveikatingumo dienos metu vaikai kartu su Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro specialiste gilino žinias apie sveiką gyvenseną, aktyviai judėjo ir mokėsi rūpintis savo fizine bei emocine sveikata. Ši veikla skatino suprasti sveikų įpročių svarbą kasdieniame gyvenime. Dienos veiklos tęsėsi Elektrėnų „Gėlių ūkyje“, kur vaikai dalyvavo edukacinėje-patyriminėje veikloje – sodino gėles, susipažino su augalų priežiūra ir net ragavo valgomų žiedų.
Daug džiugių emocijų ir azarto suteikė išvyka į Vilniuje įsikūrusį interaktyvų centrą „Danger Park“, kuriame vaikai ne tik sužinojo apie galimus pavojus, bet ir praktiškai mokėsi veikti įvairiose netikėtose situacijose.
Ne mažiau įspūdinga buvo edukacinė išvyka į „Elnių SPA“ Kernavės seniūnijoje. Nors oras nelepino, vaikai turėjo galimybę iš arti stebėti ir maitinti elnius, sužinoti daugiau apie jų gyvenimo būdą bei pajusti ypatingą ryšį su gamta. Ši patirtis ne vienam tapo viena įsimintiniausių visos stovyklos akimirkų.
Stovyklos savaitę vainikavo edukacinė-patyriminė programa „Misija Titanas“. Mokslininkė paruošė daugybę eksperimentų su skystu azotu. Tačiau norint įveikti Titano misiją reikėjo visų jaunųjų mokslininkų pagalbos. Jaunieji mokslininkai ragavo burnoje garuojančius kukurūzus, ištestavo azotinį gėrimą, išmoko daiktų mažinimo gudrybių, uždegė vandenį, įvaldė dūmų patranką, pasivaikščiojo ant debesies ir padarė pašėlusį azotinį sprogimą. Programos akcentu tapo Titano ledų gamyba ir smaguriavimas.
Atsisveikindami vaikai dalijosi įspūdžiais, prisiminė smagiausias savaitės akimirkas ir džiaugėsi naujomis draugystėmis. Refleksijų metu mokiniai pabrėžė, kad labiausiai jiems patiko aktyvios veiklos, išvykos, galimybė būti kartu ir išbandyti tai, ko iki šiol nebuvo patyrę.
Projektas „Vasaros vaikai“ dar kartą patvirtino, kad prasmingai organizuotas vaikų vasaros užimtumas ne tik suteikia daug džiugių emocijų, bet ir ugdo savarankiškumą, atsakomybę, stiprina socialinius ryšius bei skatina sveiką gyvenimo būdą. Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų savivaldybei už skirtą finansavimą, partneriams ir visiems, prisidėjusiems prie šios turiningos ir įsimintinos vasaros savaitės įgyvendinimo.
Bėkite, tyrinėkite, svajokite ir kurkite savo gražiausią vasaros istoriją!
Projekto vadovė Sandra Judickienė