Vaikų globos savaitė Elektrėnų savivaldybėje subūrė bendruomenę prasmingoms iniciatyvoms

Birželio 22–28 dienomis visoje Lietuvoje minima Vaikų globos savaitė, kurios šių metų tema – „Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų“. Prie nacionalinės iniciatyvos aktyviai prisijungė ir Elektrėnų savivaldybė, kurioje vyko renginiai, skirti supažindinti visuomenę su vaikų globos svarba, stiprinti bendruomeniškumą bei skatinti gyventojus domėtis globėjo vaidmeniu.
Vaikų globos savaitės renginiai prasidėjo Elektrėnų miesto centre, Lietuvos Valstybės atkūrimo Šimtmečio aikštėje, kur buvo surengtas savaitės atidarymo renginys. Jo metu atidengta simbolinė skulptūra „Tobulas vaikas“, tapusi prasmingu priminimu, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir vertas meilės, dėmesio bei saugios aplinkos. Renginio dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Globos centro informacinėje erdvėje, bendrauti su specialistais, gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie vaikų globą bei globėjų veiklą.
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Visą savaitę Elektrėnų socialinių paslaugų centro Globos centre vyko atvirų durų dienos. Jose lankėsi gyventojai, besidomintys vaikų globa, svarstantys galimybę tapti globėjais ar norintys geriau susipažinti su Globos centro teikiama pagalba vaikams ir šeimoms. Specialistai pristatė globos procesą, pasidalijo praktine informacija ir atsakė į lankytojų klausimus.
Vaikų globos savaitės iniciatyvos persikėlė ir į Beižionis, kur Joninių šventės metu Globos centro specialistai bendravo su vietos bendruomene, kvietė dalyvauti viktorinoje bei daugiau sužinoti apie globėjų veiklą. Tokie susitikimai tapo puikia proga neformalioje aplinkoje kalbėtis apie vaikų globą, dalintis patirtimis ir mažinti visuomenėje vis dar egzistuojančius stereotipus.
Elektrėnų socialinių paslaugų centro direktorė Dalytė Kutyrevienė pabrėžia, kad Vaikų globos savaitė pirmiausia skirta kalbėti apie žmones, bendrystę ir dėmesį vaikui. Pasak jos, džiugu matyti, kad prie iniciatyvų kasmet prisijungia vis daugiau bendruomenės narių, organizacijų ir partnerių, o net ir nedidelis palaikymo gestas gali prisidėti prie vaikams saugesnės ir palankesnės aplinkos kūrimo.
Šiuo metu Elektrėnų savivaldybėje šeimos aplinkoje auga 39 tėvų globos netekę vaikai, globos institucijoje – 14 vaikų. Savivaldybėje vaikais rūpinasi vienas budintis globotojas ir 29 globėjų šeimos, kurios kasdien suteikia vaikams saugius namus, rūpestį ir galimybę augti šeimos aplinkoje.
Vaikų globos savaitės renginiai dar kartą priminė, kad vaikams svarbiausia ne tobulumas, o šalia esantys žmonės, kurie gali suteikti supratimą, palaikymą ir saugumo jausmą. Globos centro komanda dėkoja visiems dalyvavusiems renginiuose ir prisidėjusiems prie bendros žinios sklaidos – kiekvienas vaikas nusipelno augti mylinčioje ir palaikančioje aplinkoje.
Tobulų žmonių nėra. Tačiau yra žmonių, kurie gali pakeisti vaiko gyvenimą. Galbūt vienas iš jų esate Jūs?
Erika Stropienė