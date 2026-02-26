Vasario 16-osios minėjimas elektrinėje: energetinė nepriklausomybė, bendruomeniškumas ir investicijos į ateitį

Energetikos veteranas A. A. Adomaitis, viceministrė E. Gudauskienė, AB „Ignitis gamyba“ vadovė A. Sungailienė, Elektrėnų savivaldybės meras G. Ratkevičius ir Kaišiadorių r. savivaldybės meras Š. Čėsna
Virginija Jacinavičiūtė
Vasario 12 d. AB „Ignitis gamyba“ Elektrėnų komplekse tradiciškai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją. Šventėje dalyvavo gausi elektrinės bendruomenė, energetikos veteranai, Elektrėnų ir Kaišiadorių savivaldybių vadovai, energetikos viceministrė Edita Gudauskienė. Renginys prasidėjo Aistės Smilgevičiūtės atliekamu Lietuvos himnu, o baigėsi stipriu, tautine dvasia persmelktu koncertu. Renginyje paminėtos Baltijos šalių energetinės nepriklausomybės pirmosios metinės bei pristatyti bendrovės remiami projektai, kuriuos įgyvendins dvi savivaldybės švietimo įstaigos.
Padėka darbuotojams ir energetinės nepriklausomybės reikšmė
Į susirinkusius svečius ir Elektrėnų komplekso darbuotojus kreipėsi AB „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė. Ji pasveikino visus Vasario 16-osios proga ir pasinaudojo galimybe dar kartą padėkoti Elektrėnų komplekso darbuotojams už svarų indėlį į Lietuvos elektros sistemos sinchronizaciją.
„Švęsti Vasario 16-ąją – ilgametė elektrinės tradicija. Vasario 9-ąją įvyko dar vienas Lietuvos nepriklausomybei svarus įvykis, tapome nepriklausomi energetiškai. Tai įvyko mūsų, „Litgrid“ didžiulės komandos ir tų, kurie palaikė pokytį politiniame ir techniniame lygmenyje, dėka. Sinchronizacija įvyko, nes dar iki 2025 m. vasario 9-osios keletą metų didelė dalis jūsų buvo įsitraukę į tai, kad mūsų įrenginiai ir sprendimai, kuriuos padarėme informacinių technologijų lygyje, buvo paruošti tam, kad galėtų dalyvauti, palaikyti ir užtikrinti nepriklausomą Lietuvos energetikos sistemos veikimą. Mes visi žinome, ne tam šie įrenginiai buvo gaminti, ne tam jie buvo pritaikyti, bet būtent jūsų dėka šiandien jie veikia taip, kaip ne visi įsivaizdavo, kad galėtų veikti. Ačiū visiems prisidėjusiems ir tiesiogiai, ir netiesiogiai. Kaip ir bet kuri laisvė, taip ir energetinė nepriklausomybė nėra vienos dienos įvykis, tai tęstinis procesas, kurį mes visi kartu, energetikos sistemos žmonės, turėsime užtikrinti, kad jis veiktų tiksliai, kad niekada nenuviltų, kad mes būtume pasiruošę, kad sistema veiktų bet kuriom sąlygom“, – kalbėjo Asta Sungailienė.
Sveikinimai ir savivaldybių vadovų įžvalgos
Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sveikinimo kalboje akcentavo, kad Lietuvos energetikos sektorius šiandien yra stiprus ir nepriklausomas kaip niekada anksčiau.„Viskas padaryta dėl mūsų visų vieningo judėjimo į priekį, vieningomis pastangomis“, – sakė viceministrė.
Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pabrėžė „Ignitis gamybos“ svarbą Lietuvai ir miestui. „Džiaugiuosi, kad šios progos minimos jūsų dideliame kolektyve, kadangi „Ignitis gamyba“ labai svarbi Lietuvai grandis, bendruomenė patriotiškai nusiteikusi ir pasiruošusi bet kokiems iššūkiams. Elektrinė mūsų miesto alma mater, iš Elektrinės kilo miestas su saule sykiu. Čia visko pradžia. Norisi pasidžiaugti bendradarbiavimu, kuriuo paremiamos bendruomenės“,– cituodamas žodžius iš dainos apie Elektrėnus kalbėjo meras.
Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna kalbėjo apie Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės reikšmę ir jos plėtrą. Jis su humoru pastebėjo, kad kai kas sako, jog Elektrėnuose iš trijų kaminų liko tik vienas, o Kaišiadorys stato jau penktą vamzdį. Meras turėjo omenyje Kruonio HAE 5-ojo agregato statybas, kurios elektrinės galią padidins nuo 900 MW iki 1125 MW ir leis užtikrinti lankstų galios rezervą dirbant izoliuotu režimu.
Bendrovės vadovė pabrėžė, kad Kaišiadorių r. savivaldybės mero dalyvavimas renginyje simbolizuoja Elektrėnų ir Kaišiadorių ryšį, nes „Ignitis gamyba“ apima ne tik Elektrėnų elektrinę, bet ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.
Energetikos klasė – investicija į ateities profesijas
Asta Sungailienė susitikime kalbėjo apie glaudų bendrovės ir Elektrėnų miesto bendruomenės bendradarbiavimą bei džiaugėsi galimybe prisidėti prie ateities kartų ugdymo: „Metai mums ypatingi, nes Elektrėnuose laukiame įrengiamos naujos energetikų klasės. Tai mūsų mažo prisidėjimo prie Elektrėnų bendruomenės simbolis. Sujungiame veteranus, kurie kūrė šį energetikos miestą, ir vaikus, kurie irgi po trupučiuką, kas mokykloje, kas darželyje, turės galimybę išmokti dalykų, susijusių su energetika“.
Plačiau projektą pristatė Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos direktorė Birutė Misiūnienė, pabrėžusi glaudų jaunosios kartos ir energetikų ryšį bei Elektrėnų, kaip energetikų miesto, tapatybę.
„Moderni valstybė pradėta kurti Vasario 16-ąją. Modernią valstybę kuria ir energetikai, ir mokykla. Elektrėnai buvo ir bus energetikų miestas, toks kaip mūsų progimnazistai – jaunas, veržlus, sumanus, kūrybingas. Todėl mums tenka didžiulis uždavinys ir atsakomybė paruošti mokinius ateičiai, gyvenimui“, – sakė B. Misiūnienė.
Direktorė pabrėžė, kad švietimo įstaiga nuolat vertina realius darbo rinkos poreikius ir supranta, kokių specialistų Lietuvai reikės ateityje: „Ko reikia? Žiūrime į realybę, puikiai žinome – reikia inžinierių, STEAM profesijų atstovų, mokslininkų, energetikų. Todėl idėja sklandė ore. Kai „Ignitis gamyba“ paskelbė paraiškų priėmimo projektą, ta idėja iš karto užkibo mano ir pavaduotojos Astos galvose, ir mes parašėme projektą „Energetikos klasės įkūrimas“.
Ji pasakojo, kad per Tūkstantmečio mokyklų STEAM projektą jau buvo pakloti pagrindai, tačiau trūko praktinių priemonių, leidžiančių vaikams mokytis per patyrimą.
„Trūksta praktinių priemonių, kad vaikai galėtų realiai pačiupinėti saulės kolektorių, pažiūrėti į vėjo jėgainę, padaryti eksperimentų, bandymų. Projekte tilpo visos mokymosi priemonės. Negalėjome patikėti, nes gavome visą paramą – viską, ko prašėme. Viskas paruošta: klasė suremontuota. Laukiame pirkinių – roboto humanoido, robotikos rinkinių, STEAM elektronikos rinkinių ir eksperimentų rinkinių: jėgos ir sukimo, oro slėgių, šilumos, alternatyviosios energijos, konversijos, karšto vandens, vėjo energijos, naujosios energijos, vandenilio ciklo, saulės kolektoriaus stendo ir šiluminės energijos stendo“, – pristatė projektą direktorė.
Ji pabrėžė, kad progimnazijai tai – labai didelė investicija, turėsianti ilgalaikę grąžą: „Mums, kaip progimnazijai, tai labai daug – didelė investicija. Nuoširdžiai ačiū, kad mumis buvo patikėta, stengsimės nenuvilti. Labai tikimės, kad mokytojais tapsite ir jūs – mūsų mokinių tėveliai, seneliai, draugai, kad skatinsite domėtis profesijomis, kurių labai reikia“.
Mokysis per patyrimą, judesį ir žaidimą
Apie kitą projektą glaustai papasakojo lopšelio-darželio „Pasaka“ vadovė Sigita Lapkauskienė. Ji pabrėžė, kad ši šventė simbolizuoja gebėjimą kurti savarankišką, atsakingą ir sąmoningą valstybę.
Simboliška, kad darželio kieme atsiras energetikos žaidimų aikštelė – kol kas vienintelė tokia Lietuvoje.
„Erdvėje vaikai per patyrimą, per judesį, per žaidimą mokysis, kaip atsiranda energija, kokią reikšmę ji turi žmogaus gyvenime, kokią svarbą turi valstybei. Vaikai ugdysis pagarbą gamtai, susipažins su trim gamtos jėgomis: saule, vėju ir vandeniu. Ir dabar šios trys jėgos yra mūsų energetinės nepriklausomybės pagrindas“, – sakė S. Lapkauskienė.
Ji akcentavo, kad atsinaujinanti energetika – tai ne tik technologijos, bet ir vertybinis ugdymas.
„Paprasta, bet svarbi žinutė – atsinaujinanti energetika ne tik technologijos, tai vertybės, apie kurias mes privalome kalbėti kuo anksčiau. Tikiu, kad čia ugdysis sąžiningi, atsakingi, dori piliečiai, būsimi energetikai, inžinieriai, kuriems rūpės mūsų kraštas, mūsų Lietuva“, – pabaigė pristatymą lopšelio-darželio vadovė.
Mokymo įstaigų idėjos patiko ir pakalbintiems energetikos veteranams bei elektrinės darbuotojams. Jų nuomone, tokie projektai padės jaunajai kartai labiau domėtis energetika, skatins rinktis šią sritį ir ateityje prisidėti prie miesto bei šalies energetikos vystymo, tapti inovatoriais ir puikiais specialistais.