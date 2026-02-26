Elektrėnų baseinas startavo: pirmosios varžybos, lankytojų įspūdžiai ir iššūkiai po atidarymo

A. Valaišos manymu, reikės bent mėnesį stebėti gyventojų poreikius ir lankymosi įpročius –
tuomet bus galima koreguoti ne tik kainas, bet ir nuolaidų programas bei darbo laiką
Virginija Jacinavičiūtė
Nors pastato renovacija dar nėra galutinai užbaigta, baseinas jau atvėrė duris visuomenei. Šio įvykio elektrėniškiai labai laukė – tai buvo juntama iš didelio dėmesio šiai temai socialiniuose tinkluose ir gyvų diskusijų pažįstamų rate bei politikų polemikos.
Vasario 13–15 dienomis baseine vyko pirmosios tarptautinės varžybos, kuriose puikiai pasirodė „Žaibo“ komanda (plačiau skaitykite 14 psl.) O vasario 17-ąją baseino ir SPA paslaugas galėjo išbandyti visi norintys.
Baseino direktorius Audrius Valaiša teigia, kad varžybos buvo puiki proga patikrinti, kaip po atidarymo veikia baseino aptarnavimo sistema. Darbuotojams taip pat teko susipažinti su naujovėmis – laikrodukų nuskaitymo terminalu, fiksuojančiu buvimo baseine laiką, naujomis kasomis bei rakinamų spintelių sistema. Po kelių dienų „apšilimo“ darbuotojai jau galėjo priimti lankytojus išvengiant nesklandumų ir streso.
Buvo prognozuota, kad pirmąją dieną į baseiną sugužės daugiau lankytojų, tačiau, greičiausiai, žmonės baiminosi galimo antplūdžio, todėl didelis srautas nesusidarė. Vasario 17 d. apie pusę aštuonių vakaro baseinu naudojosi 15–20 žmonių.
Kaip sako baseino vadovas Audrius Valaiša, iš vienos dienos dar sunku daryti platesnius apibendrinimus, tačiau jis džiaugiasi, kad pirmosios baseino eksploatavimo dienos praėjo sklandžiai. Tiesa, lankytojai išsakė pastabų, jog sunku rasti įėjimą į baseiną. Direktorius paaiškina, kad statybos darbai dar nėra baigti, todėl šiuo metu nėra galimybės detaliai pažymėti įėjimo. Jis taip pat akcentavo, kad galimybė patekti į baseiną per pagrindinį įėjimą yra svarbus pasiekimas, kurį pavyko įgyvendinti savivaldybės iniciatyva ir dėl rangovų geranoriškumo.
A. Valaiša pabrėžia, kad jam itin svarbi gyventojų nuomonė, nes būtent žmonėms visa tai ir kuriama, tačiau prašo daugiau tolerancijos ir supratingumo. Kol baseinas nėra visiškai įrengtas ir oficialiai atidarytas, gali pasitaikyti įvairių nepatogumų.
Po pirmosios baseino darbo dienos lankytojai socialiniuose tinkluose dalijosi įspūdžiais. Kai kurie skundėsi, kad SPA zona baseino teritorijoje veikia tik nuo 16 valandos. A. Valaiša paaiškina, jog nėra tikslinga SPA zoną įveiklinti nuo ryto, kai baseine beveik nėra lankytojų. SPA zona skirta baseino lankytojams, o jos darbo laikas parinktas atsižvelgiant į jų poreikius. Direktorius taip pat atkreipia dėmesį, kad darbo dienomis pirmoje dienos pusėje vyksta treniruotės, todėl lankytojams dažnai nėra vietos plaukimo takeliuose, o SPA paslaugų poreikis tuo metu yra mažesnis.
Pasak direktoriaus, SPA zona, esanti baseino rūsyje, ateityje greičiausiai veiks nuo vidurdienio. Lankytojai galės mėgautis tiek šiltomis pirtimis, tiek kaskadomis. Tam tereikia kantrybės, kol bus baigti visi renovacijos darbai.
A. Valaiša teigia, kad stengiasi įsiklausyti į lankytojų pastabas. Jo teigimu, reikės bent mėnesio stebėti gyventojų poreikius ir lankymosi įpročius – tuomet bus galima koreguoti ne tik kainas, bet ir nuolaidų programas bei darbo laiką. Neatmetama galimybė, kad šiokiadieniais bus paankstintas ir SPA zonos darbo laikas.
Socialiniuose tinkluose taip pat pasirodė nusiskundimų, kad lankytojai su batais į baseino patalpas neįleidžiami – būtina turėti maišelius batams. A. Valaiša paaiškina, kad tokia tvarka baseine galiojo visada – anksčiau žmonės batus palikdavo rūbinėje. Šiuo metu lankytojams rekomenduojama atsinešti savo maišelius, o jų neturintiems jais pasirūpina pats baseinas.
Taip pat buvo išsakytos pastabos dėl neva neveikiančių plaukų džiovintuvų. Direktorius tvirtina, kad džiovintuvai veikia puikiai – kiekvienoje rūbinėje jų yra po penkis, jie atitinka visas higienos normas. Gali būti, kad ne visiems lankytojams aišku, kaip jais naudotis, tačiau tai mielai paaiškina baseino darbuotojai.