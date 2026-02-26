Vasario 13-osios vakarą Jagėlonių kultūros namai prisipildė dainų, šventinių žodžių ir nuoširdaus bendrystės jausmo – čia vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lietuvos laukai skambėjo“.
Į šventę susirinkę žiūrovai galėjo išgirsti gražiausias lietuviškas dainas, prasmingus eilėraščius ir širdį paliečiančius sveikinimus. Renginyje dalyvavo Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“ ir Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“, dovanoję publikai šiltas melodijas ir jautrius eiliuotus žodžius.
Ypatinga ši šventė buvo kapelai „Volungė“ – šiemet kolektyvas mini gražią 30-ies metų sukaktį. Būtent Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga prieš tris dešimtmečius nuskambėjo pirmasis jų koncertas. Jubiliejaus proga seniūnės Jurgitos Matkevičienės dovaną kapelai įteikė Kietaviškių seniūnijos specialistė Justina Kumparskienė, perduodama padėką už ilgametį indėlį puoselėjant krašto muzikinę tradiciją. Šilti sveikinimo žodžiai skambėjo ir iš seniūnaičio Raimondo Kučinsko lūpų.
Renginį vedė Lilija Stasiulionienė, o Jagėlonių bibliotekos vedėja Vilija Bliujienė pakvietė susirinkusiuosius prisiminti Vasario 16-osios reikšmę – buvo parodytas teminis filmukas ir surengta šventinė viktorina. Aktyviausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti meduoliais, o daugiausia klausimų atsakiusi žiūrovė džiaugėsi ypatingu prizu – Lietuvos valstybės vėliava.
Scenoje skambėjusios dainos nepaliko abejingų – žiūrovai lingavo, plojo, o netrukus ir patys įsiliejo į šokio sūkurį. Salėje tvyrojo pakili nuotaika, šypsenos ir juokas pynėsi su muzikos ritmais. Atrodė, kad tą vakarą lietuviška daina sujungė kartas, o bendras šokis tapo gyvu laisvės ir vienybės simboliu.
Kolektyvams vadovauja atsidavusios savo darbui vadovės: Gilučių moterų ansambliui „Obelėlė“ – Diana Norušienė, o Kietaviškių kaimo kapelai „Volungė“ – Rūta Vaičekonytė-Chveduk. Jų rūpestis ir meilė muzikai atsispindėjo kiekviename kūrinyje.
Šventės dalyviams ir žiūrovams buvo įteikti meduoliai su Kietaviškių logotipu ir Lietuvos vėliava – saldi ir jauki dovana, tapusi dar vienu bendrystės ženklu. Šis dėmesys simboliškai priminė, kad svarbiausia – būti kartu ir dalintis šiluma.
Vakaro pabaigoje dar ilgai netilo dainos, o širdyse liko pasididžiavimo jausmas savo šalimi ir jos žmonėmis. „Lietuvos laukai skambėjo“ – ir tą vakarą jie išties skambėjo vienybe, muzika ir gyva bendruomenės dvasia.
Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk