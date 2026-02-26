Lietuvos laukai skambėjo

Lietuvos laukai skambėjo

Vasario 13-osios vakarą Ja­gėlonių kultūros namai pri­sipildė dainų, šventinių žodžių ir ­nuoširdaus bendrystės jausmo – čia vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lietuvos laukai skambėjo“.
Į šventę susirinkę žiūrovai galėjo išgirsti gražiausias lietuviškas dainas, prasmingus eilėraščius ir širdį paliečiančius sveikinimus. Renginyje dalyvavo Kietaviškių kaimo kapela „Volungė“ ir Gilučių moterų ansamblis „Obelėlė“, dovanoję publikai šiltas melodijas ir jautrius eiliuotus žodžius.
Ypatinga ši šventė buvo kapelai „Volungė“ – šiemet kolektyvas mini gražią 30-ies metų sukaktį. Būtent Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga prieš tris dešimtmečius nuskambėjo pirmasis jų koncertas. Jubiliejaus proga seniūnės Jurgitos Matkevičienės dovaną kapelai įteikė Kietaviškių seniūnijos specialistė Justina Kumparskienė, perduodama padėką už ilgametį indėlį puoselėjant krašto muzikinę tradiciją. Šilti sveikinimo žodžiai skambėjo ir iš seniūnaičio Raimondo Kučinsko lūpų.
Renginį vedė Lilija Stasiulionienė, o Jagėlonių bibliotekos vedėja Vilija Bliujienė pakvietė susirinkusiuosius prisiminti Vasario 16-osios reikšmę – buvo parodytas teminis filmukas ir surengta šventinė viktorina. Aktyviausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti meduoliais, o daugiausia klausimų atsakiusi žiūrovė džiaugėsi ypatingu prizu – Lietuvos valstybės vėliava.
Scenoje skambėjusios dainos nepaliko abejingų – žiūrovai lingavo, plojo, o netrukus ir patys įsiliejo į šokio sūkurį. Salėje tvyrojo pakili nuotaika, šypsenos ir juokas pynėsi su muzikos ritmais. Atrodė, kad tą vakarą lietuviška daina sujungė kartas, o bendras šokis tapo gyvu laisvės ir vienybės simboliu.
Kolektyvams vadovauja atsidavusios savo darbui vadovės: Gilu­čių moterų ansambliui „Obelėlė“ – Diana Norušienė, o Kietaviškių kaimo kapelai „Volungė“ – Rūta Vaičekonytė-Chveduk. Jų rūpestis ir meilė muzikai atsispindėjo kiekviename kūrinyje.
Šventės dalyviams ir žiūrovams buvo įteikti meduoliai su Kietaviškių logotipu ir Lietuvos vėliava – saldi ir jauki dovana, tapusi dar vienu bendrystės ženklu. Šis dėmesys simboliškai priminė, kad svarbiausia – būti kartu ir dalintis šiluma.
Vakaro pabaigoje dar ilgai netilo dainos, o širdyse liko pasididžiavimo jausmas savo šalimi ir jos žmonėmis. „Lietuvos laukai skambėjo“ – ir tą vakarą jie išties skambėjo vienybe, muzika ir gyva bendruomenės dvasia.

Kietaviškių seniūnijos kultūrinių renginių organizatorė Rūta Vaičekonytė-Chveduk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami Video

Aktualijos

Šūdinas reikalas
„Smilgos“ gimtadienis
Kaip apsisaugoti nuo sukčių
Kitokios taisyklės Jaunimo centre: niekas neturi bijoti prisipažinti netinkamai pasielgęs

Aktualijos

Lietuvos laukai skambėjo
Vasario 16-osios minėjimas elektrinėje: energetinė nepriklausomybė, bendruomeniškumas ir investicijos į ateitį
Elektrėnų baseinas startavo: pirmosios varžybos, lankytojų įspūdžiai ir iššūkiai po atidarymo
Kūno kultūros mokytoja Stanislava Šarakojytė – imponuojantis pavyzdys jauniems

Aplinkos apsauga

Malonumas pasibaigęs nemalonumais
Lapės gyvenimas Vievyje
Invazinės rūšys kenksmingos ir gamtai, ir žmogui
Biologiškai skaidžios atliekos – žalingesnės nei atrodo

Archyvas

PRICER.LT PREKIŲ PALYGINIMAS: DULANO PRIEŠ ELPOZO DEŠRĄ . AR NUSIPELNĖME MOKĖTI DAUGIAU?
Draudimas internetu – lengvas būdas pasirūpinti savo saugumu
ŽPV: ką reikėtų žinoti apie žmogaus papilomos virusą
PRICER.LT PREKYBOS MĖSOS SKYRIŲ APŽVALGA. AR TIKRAI LIETUVOS TINKLAI IR LIETUVIAI MYLI MĖSĄ?

Darbo partija

Apie žmogų geriausiai pasako jo nuveikti darbai
Mielieji žmonės
Lietuvos ūkininkų sąjungos pareiškimas
Keletas minčių rinkimų tema

Elektrėnai

Sportininkų apdovanojimai – tai prasmingas jų nuoseklaus darbo, pastangų ir pasiekimų įvertinimas
Elektrėnų vandensvydžio klubas „Žaibas“ sugrįžo namo
„Silver Skate Winter Cup 2026“ varžybose iškovoti 5 medaliai
Elektrėnų slidininkai – Žalgiriadoje Ignalinoje!

Elektrėnų kraštas gyvuose prisiminimuose

Emilijos kelias Lietuvos šimtmečio vingiuose
Laidotuvių papročiai
Pavasario ciklas
Didžiosios žiemos šventės ir jų laukimas

Elektrėnų krašto šviesuoliai

Skrydis į nebūtį
Apybraiža. Ajavrik (Jakutijos vilkas)
Daugkartinė olimpiadų nugalėtoja - elektrėnietė
Laiškas ateičiai

Europietiška savivaldybė

Daugiabučių renovacija - riba tarp praeities ir ateities
Septynerių finansavimo metų pamokos: saugoti ir dalintis
„E. sveikata“ – nauda ir pacientui, ir gydytojui
Nauja paslauga Psichikos sveikatos priežiūros centre

Europos balsas

Europos pulsas nr. 50
„Europos pulsas“, Nr. 49
„Europos pulsas“, Nr. 48
Europos pulsas nr. 46

Europos Pulsas

Europos pulsas nr. 50
Europos pulsas nr. 46
„Europos pulsas“ Nr. 45
„Europos pulsas“ Nr. 44